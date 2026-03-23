Thủ khoa 129 điểm kỳ thi HSA Nguyễn Quốc Khánh : ‘Đi thi cũng cần tích đức để không bị tủ đè’

SVO - Đạt 129/150 điểm kỳ thi Đánh giá năng lực (HSA) đợt 2 của Đại học Quốc gia Hà Nội và Nguyễn Quốc Khánh (học sinh Trường THPT Liên Hà, Hà Nội) khiến bạn bè và thầy cô bất ngờ. Ít ai biết, đằng sau cú đúp thành tích ấn tượng ấy là một cậu học trò không ôn luyện tại các trung tâm lớn, chọn cách học "âm thầm" và luôn tự nhận mình "học nhàn" nhờ tính kỷ luật cao.

Cú nổ từ cậu học trò "âm thầm"

Bước ra khỏi phòng thi Đánh giá năng lực đợt 2, Quốc Khánh chỉ khiêm tốn đặt mục tiêu đạt khoảng 110 đến 120 điểm. Việc trở thành thủ khoa với 129 điểm là một bất ngờ lớn với Khánh.

Chia sẻ về bí quyết của bản thân, Khánh chia sẻ: “Mình nghĩ lý do đầu tiên là do quen với việc thi trên máy tính từ cấp trung học cơ sở. Khi nhìn vào giao diện, mình biết ngay cần thao tác thế nào để tối ưu thời gian. Phần nữa là vì đề thi khá hợp với những phần kiến thức mình đã tìm hiểu."

Nguyễn Quốc Khánh (học sinh Trường THPT Liên Hà, Hà Nội) là thủ khoa kỳ thi HSA đợt 2 với tổng điểm 129. (Ảnh: Lê Vượng)

"Và thứ ba, mình nghĩ một phần là may mắn. Chúng ta không thể kiểm soát hoàn toàn mọi thứ được. Cho nên nói vui một chút là mình cần 'tích đức', để lúc vào phòng thi lỡ không trúng tủ thì ít nhất vẫn có thể xoay xở làm được bài mà không bị 'tủ đè'", Khánh hài hước chia sẻ.

Khác với nhiều sĩ tử đổ xô đến các lò luyện thi, Khánh không ôn chuyên sâu cho kỳ thi HSA. Cậu coi kỳ thi Tốt nghiệp THPT là mục tiêu lớn nhất, HSA chỉ là mục tiêu phụ. Phương pháp của nam sinh Trường THPT Liên Hà là tự luyện đề để tìm lỗ hổng kiến thức, sau đó nhờ các thầy cô giáo hỗ trợ thêm tài liệu và thỉnh thoảng xem các bài giảng livestream trên mạng xã hội. Cứ nửa tháng, Khánh lại tự làm một đề hoàn chỉnh để đo lường năng lực.

Chính cách học không kèn không trống này đã khiến bạn bè ngỡ ngàng. Nguyễn Mai Phương, người bạn chơi thân với Khánh từ lớp 10 chia sẻ: “Lớp báo tin có người được 129 điểm HSA, mình không dám tin. Khánh là một người học rất âm thầm, không đi học thêm trung tâm nào mà tự học hết. Nhìn bạn ấy nổ một phát điểm cao như vậy, thực sự rất nể”.

Kỷ luật thép và năng lực tự học

Thành tích 129 điểm HSA không phải là lần đầu Quốc Khánh "gây bão". Dưới góc nhìn của cô giáo chủ nhiệm Đinh Võ Thuỳ Dương, Khánh là một minh chứng rõ nét cho sức mạnh của sự kỷ luật.

Từ năm lớp 10, Khánh đã mang về giải Nhất kỳ thi Học sinh giỏi cấp trường môn Toán. Lớp 11, cậu tiếp tục giành giải Nhì cấp cụm và đến lớp 12 là giải Ba kỳ thi Học sinh giỏi cấp Thành phố. Gần đây nhất, nam sinh này còn chinh phục mức điểm 1520 SAT.

Cô giáo chủ nhiệm Đinh Võ Thuỳ Dương: "Khánh là một minh chứng rõ nét cho sức mạnh của sự kỷ luật".

“Thành công của Khánh là sự tổng hòa của nhiều yếu tố, nhưng nổi bật nhất chính là sự kỷ luật. Khi đã đặt ra mục tiêu, Khánh luôn quyết tâm theo đuổi đến cùng, không bị phân tâm bởi mạng xã hội hay những cám dỗ bên ngoài. Con có một động lực tự thân rất lớn, luôn chủ động và tự giác trong mọi nhiệm vụ học tập”, cô Dương nhận xét.

Bản thân Khánh cũng khẳng định, để có được kết quả như hôm nay, bản thân cậu phải tự lực đến 80%. “Chỉ khi tự lực, mình mới hiểu rõ bản thân đang thiếu sót ở đâu để cố gắng. Khi gặp một bài tập mới, mình thường tự tìm ra cách xử lý thay vì chờ đợi sự hỗ trợ. 20% còn lại là nhờ bệ phóng động lực từ thầy cô, gia đình và bạn bè”, nam sinh tâm sự.

Khánh cũng cho biết, cô giáo chủ nhiệm và giáo viên dạy Toán – môn học thế mạnh của Khánh chính là những người truyền cảm hứng lớn nhất, giúp cậu không bị áp lực thành tích nhưng vẫn luôn muốn tự vượt lên chính mình.

Chàng trai Gen Z hướng nội, thích chơi game nấu ăn và cày YouTube tiếng Anh

Trái với hình ảnh một mọt sách khô khan, Quốc Khánh ngoài đời là một chàng trai Gen Z điển hình. Dưới góc nhìn của cô bạn thân Nguyễn Mai Phương, Khánh là người hoạt ngôn, sống tình cảm và rất nhiệt tình với bạn bè trong lớp. "Khánh thường xuyên đốc thúc việc học, giúp cả nhóm cùng tiến bộ. Bất cứ khi nào gặp bài khó, chúng mình hỏi là bạn ấy đều chỉ dẫn rất nhiệt tình và dễ hiểu", Phương kể.

Thủ khoa Nguyễn Quốc Khánh cùng hội bạn thân.

Cách giải trí của thủ khoa HSA cũng rất đặc biệt. Khánh không để thời gian rảnh trôi qua vô ích mà biến nó thành cơ hội học tập. “Mình giải trí chủ yếu bằng tiếng Anh. Kênh YouTube của mình 80% là nội dung tiếng Anh về các chủ đề khoa học xã hội, pháp luật. Nó vừa giúp mình thư giãn, vừa cung cấp kiến thức nền tảng cho các kỳ thi. Ngoài ra, mình cũng hay nghe nhạc K-Pop".

Chia sẻ về dự định sắp tới, Quốc Khánh cho biết cậu sẽ sử dụng tổ hợp A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) để xét tuyển. Hiện tại, nam sinh đang nhắm tới ngành Kiểm toán của Đại học Kinh tế Quốc dân và một số ngành thuộc Trường Đại học Ngoại thương. Dù đã có điểm HSA làm "bảo hiểm", Khánh vẫn không chủ quan và tiếp tục dồn sức cho kỳ thi Tốt nghiệp THPT sắp tới.

Gửi lời khuyên đến các sĩ tử khóa sau, thủ khoa HSA đúc kết 3 từ khóa: “Đầu tiên là tự tin. Thứ hai là sự quen thuộc, phải hiểu rõ đề thi để có chiến thuật làm bài nhanh và chuẩn bị cho những tình huống xấu. Và cuối cùng là một chút may mắn, hãy cứ tích lũy kiến thức và sống tích cực, kết quả tốt sẽ đến”.