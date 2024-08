Sống đúng với chính mình là một cuộc sống tỏa sáng rực rỡ nhất

SVVN - Bùi Phạm Phương Nhã (18 tuổi) đang là sinh viên năm nhất chuyên ngành Quan hệ Quốc tế, Học viện Ngoại giao. Quyết định công khai giới tính với gia đình từ khá sớm, Phương Nhã đã chứng minh lựa chọn của mình là đúng khi trở thành một nhà hùng biện, người mẫu và MC tài năng.

Ngay từ những ngày đầu bước vào môi trường cấp 3, Phương Nhã đã mang trong mình nhiều hoài bão, ước mơ, đặc biệt là khao khát được thể hiện bản thân. Câu chuyện thể hiện giới tính thật của cô bạn diễn ra một cách rất tình cờ.

Nhã tâm sự: “Mình nhớ hôm đấy mình có chia sẻ một video về chuyển giới trên Facebook và mẹ mình đọc được. Mẹ gọi mình xuống và cả nhà đã trải qua khoảng thời gian vô cùng căng thẳng để nói về vấn đề này. Lúc đó phản đối có, tức giận có, thất vọng có và đặc biệt là những giọt nước mắt của bố mẹ mình đã rơi. Mình lo sợ lắm, mình không nghĩ khát vọng được sống đúng với bản thân lại khiến cho bố mẹ buồn nhiều tới vậy”.

Để mọi chuyện lắng xuống, Nhã quyết định tập trung học tập và đầu tư để phát triển bản thân. Với nữ sinh này, chỉ khi bản thân ở trong phiên bản hoàn hảo nhất, không ngừng trau dồi và phát triển thì mới có thể chứng minh cho gia đình thấy lựa chọn của mình là không sai.

Trên chặng hành trình ấy, Phương Nhã đã có cơ hội tiếp xúc và đạt được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ ở bộ môn tranh biện.

“Khi được tranh luận về những chủ đề xoay quanh cuộc sống, mình càng hiểu thêm về giá trị, biết thêm về tri thức của thế giới nhiệm màu, đặc biệt tranh biện mang đến cho mình sự tự tin, góc nhìn đa chiều, kĩ năng cùng tư duy phản biện, giúp mình ngày càng tiến bộ và có những suy nghĩ tích cực hơn” - nữ sinh chia sẻ.

Bên cạnh đó, Nhã vẫn tiếp tục chăm chỉ học tập và trúng tuyển vào Học Viện Ngoại giao - ngôi trường mà cô bạn mơ ước, bằng phương thức xét tuyển sớm học bạ kết hợp với IELTS.

Phương Nhã cho biết: “Tại Học viện Ngoại giao, mình không chỉ gặp được những người bạn mới mà còn là “bến đỗ” khiến mình cảm thấy được mọi người xung quanh tôn trọng, chấp nhận, ủng hộ và có thể thoải mái sáng tạo, thể hiện bản thân”.

Gần đây, Phương Nhã cũng bén duyên với nghề cầm mic sau khi tham gia cuộc thi “Shine Up - Tìm kiếm người dẫn chương trình tài năng”. Cô gái trẻ tâm niệm rằng bản thân cần luôn trân trọng và nắm bắt mọi cơ hội quý giá xuất hiện trong đời. Chính suy nghĩ này là động lực để cô dám thử sức và lọt vào top 20 chung cuộc của Shine Up 2024. Từ bước đệm đó, Nhã càng quyết tâm để theo đuổi đam mê và giành được danh hiệu Á quân cuộc thi MC On the Mic: Eleanora 2024.

Mới đây, Phương Nhã tiếp tục thử sức tại các sự kiện và cuộc thi cho cộng đồng LGBT và điển hình là cuộc thi “Sắc đẹp tự hào Việt Nam 2024”. Bằng sự nỗ lực của mình, nữ sinh đã lọt vào top 24 chung cuộc, trở thành thành viên của Team Yellow do 2 Mentor Trang Anh và Quan Đức Trung dẫn dắt.

“Nhiều người luôn nói rằng mình may mắn khi có gia đình ủng hộ, nhưng phía sau sự may mắn đó là mình cùng những cố gắng không ngừng nghỉ để được ghi nhận, để chứng minh rằng: Sống đúng với chính mình là một cuộc sống toả sáng rực rỡ nhất’’ - Nhã bộc bạch.

Để động viên các bạn trẻ có hoàn cảnh tương tự, cô gái tài năng nhắn nhủ: “Vốn dĩ việc gia đình không chấp nhận chúng ta là do họ chưa đủ tin tưởng, họ sợ rằng chúng ta sẽ là tâm điểm của sự kỳ thị và phân biệt đối xử trong xã hội. Chỉ khi bạn trở thành phiên bản tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất, cho thấy rằng bạn hoàn toàn có khả năng để đối diện với những khó khăn ngoài kia thì nhất định bạn sẽ được ghi nhận và ủng hộ.

Hướng dương cần nắng để nở rộ và chúng ta cũng cần tìm kiếm cho mình những hào quang để tỏa sáng. Vậy nên đừng ngần ngại bước ra khỏi vùng an toàn và sẵn sàng thể hiện bản thân mình bạn nhé”.

Một số thành tích nổi bật của Phương Nhã: Á quân MC On the Mic: Eleanora 2024;

Top 20 Shine Up: Cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình tài năng 2024;

Top 15 Nhà diễn thuyết tiềm năng 2024;

Giám khảo khách mời UEd Speak and Debate Contest 2024;

Chủ tịch - Trưởng Ban Chuyên Môn CLB Friot - Lien Ha Debating Society (Trường THPT Liên Hà) nhiệm kỳ 2021-2022;

Trưởng BTC Tet Debate MiniTournament 2022 (TDM 2022);

Breaking 4th - Runner up - Best final speakers at Exordia Debate Championship 2022 (EDC 2022);

Breaking 5th - Runner up - Top 8 Best Speaker at Re:Birth Debating Championship 2023 (RDC 2023);

Breaking 3th - Semi - finalist - Top 7 Best Speaker at The Debate Challenge 2022 (TDC 2022);

Breaking 3th - Semi - finalist at UL Debate Tournament 2024;

Breaking 3th - Pre Semi - finalist - Top 2 Best Speaker at Southern Debate Open 2022 (SDO 2022);

Breaking 1st - Semi - finalist - Top 1 Best Speaker Black Sheep Debate Mini Tournament;

Breaking 4th - Octo-finalist Swinburne Debate Tournament 2023;

Breaking 6th - Pre Semi - finalist SPK Debate Open 2023;

Breaking 11th - Pre Semi - finalist Panacea BP Debate Open 2023.

(Ảnh: NVCC)