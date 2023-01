Song Joong Ki 'buồn vui lẫn lộn' khi được lòng cư dân mạng nhưng 'Reborn Rich' lại bị chê 'tệ nhất'

SVVN - Dù cho Song Joong Ki vẫn tiếp tục nhận được những phản ứng tích cực mỗi khi xuất hiện thì tác phẩm "đầu voi đuôi chuột" của nam diễn viên, "Reborn Rich", vẫn tiếp tục hứng chịu sự phẫn nộ của khán giả với cái kết "dở tệ".

DC Inside, một trang thông tin cộng đồng, đã tiến hành một cuộc khảo sát về "Bộ phim truyền hình đáng nhớ nhất với kết thúc tồi tệ nhất", được tổ chức trực tuyến trong tổng cộng 7 ngày, từ ngày 2 đến ngày 8/1.

Theo kết quả, và cũng không mấy bất ngờ, Reborn Rich đứng ở vị trí số 1, tác phẩm gần đây đã khiến khán giả thật sự cảm thấy phẫn nộ với cái kết. Extraordinary Attorney Woo của ENA đứng ở vị trí thứ hai, tiếp theo là Twenty-Five Twenty-One của tvN ở vị trí thứ ba. Đáng nói, đây đều là 3 bộ phim đã "làm mưa làm gió" trong năm 2022.

Trong tổng số 20.497 phiếu bầu, Reborn Rich đã nhận được tới 6.857 phiếu (chiếm 34%). Reborn Rich là một bộ phim truyền hình dựa trên một tiểu thuyết web nổi tiếng cùng tên. Bộ phim đã đạt được tỷ suất người xem cao nhờ cốt truyện chặt chẽ và kỹ năng diễn xuất xuất sắc của dàn diễn viên.

Tuy nhiên, người xem vô cùng thất vọng và chỉ trích cái kết của phim khác xa so với nguyên tác, cả bộ phim hoàn hảo lại bị phá hỏng bởi cái kết là sự ra đi của nhân vật chính vô lý đến mức người xem "tức anh ách". Từ "con cưng" trong mắt khán giả, Reborn Rich đã nhanh chóng tụt hạng "con ghẻ" bởi kết thúc của mình.

Dù có giận dữ với Reborn Rich đến đâu thì khán giả cũng không thể "ghét" nổi diễn viên chính Song Joong Ki. Gần đây, nam diễn viên còn trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi khi xuất hiện với vẻ ngoài cực giản dị và gần gũi dù sở hữu khối tài sản "kếch xù".

Ngày 9/1, Song Joong Ki có mặt tại sân bay Incheon. Nam diễn viên trở về Hàn Quốc sau khi kết thúc lịch trình tại Golden Disc Awards 2023 tại Thái Lan. Song Joong Ki xuất hiện trong trang phục giản dị và cơ bản. Nhưng đặc biệt ở chỗ, đây cũng chính là bộ trang phục mà anh diện khi khởi hành vào 5/1 trước đó, khiến nhiều người ấn tượng về sự khiêm tốn của nam diễn viên.

Điểm qua về thu nhập của Song Joong Ki, anh là một trong những nam diễn viên được trả thù lao cao nhất Hàn Quốc. Khi tham gia Vincenzo, với mỗi tập phim, Song Joong Ki được trả 200 triệu won (tương đương 3,8 tỷ đồng).

Theo báo Hàn, Song Joong Ki hiện đang sinh sống tại khu Nine One Hannam, Seoul. Căn hộ của nam diễn viên có giá 7,27 triệu USD. Ngoài ra, Song Joong Ki còn sở hữu một căn hộ trong khu phức hợp cao cấp Eterno Cheongdam với giá trị lên tới 11,5 triệu USD và một ngôi nhà trị giá 20,65 triệu USD ở Hawaii.

Extraordinary Attorney Woo đứng ở vị trí thứ hai, với 2.712 phiếu bầu (chiếm 14%). Extraordinary Attorney Woo đã trở nên nổi tiếng nhờ mang đến những câu chuyện cảm động và niềm vui cho người xem bằng cách cho thấy sự trưởng thành của một luật sư mắc chứng tự kỷ. Bộ phim đã bị chỉ trích khi bất ngờ đưa vào phim câu chuyện tình yêu giữa luật sư Woo Young Woo và Lee Jun Ho.

Tuy nhiên, câu chuyện tình yêu này lại cũng là yếu tố thu hút rất nhiều người xem tác phẩm, họ cho rằng đây không chỉ đơn giản là một chi tiết dễ thương mà còn nói lên thông điệp "Ai cũng xứng đáng để yêu và được yêu".

Ở vị trí thứ ba là bộ phim truyền hình Twenty-Five, Twenty-One, nhận được nhiều phản ứng tốt vì đã nắm bắt hoàn hảo cảm giác hoài cổ của quá khứ và sự lãng mạn trẻ trung. Tuy nhiên, nhiều khán giả tỏ ra thất vọng khi cuối cùng các nhân vật chính lại chọn đường ai nấy đi và chỉ trích rằng cả bộ phim dường như vô nghĩa khi các nhân vật chính lại chia tay nhau sau cả quá trình vun đắp dài đằng đẵng.

Các bộ phim truyền hình khác bao gồm High Kick Through The Roof, SKY Castle, Lovers in Paris, Memories of the Alhambra, Mount Jiri, Boys Over Flower và Something Happened in Bali cũng được "điểm tên" trong bảng xếp hạng.

Sau khi bảng xếp hạng được công bố, nhiều người đùa rằng, liệu có phải công thức để tạo nên một tác phẩm thành công là phải sở hữu cái kết thật tệ hay không, khi những bộ phim có thứ hạng cao đều vô cùng nổi tiếng.