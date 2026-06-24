Sony BRAVIA 2026 ra mắt tại Việt Nam, đưa trải nghiệm rạp phim chuẩn điện ảnh về nhà

Sony Electronics Việt Nam chính thức giới thiệu thế hệ TV BRAVIA và hệ sinh thái âm thanh BRAVIA Theatre 2026, mở ra trải nghiệm giải trí tại gia với chất lượng hình ảnh, âm thanh được tối ưu theo tiêu chuẩn điện ảnh. Dòng sản phẩm mới nổi bật với công nghệ True RGB – nền tảng giúp Sony tái hiện màu sắc “Nét như Sony, chuẩn màu điện ảnh”.

BRAVIA 2026 gồm 15 mẫu TV với kích thước từ 43 đến 100 inch, trong đó nổi bật là bộ đôi TV True RGB BRAVIA 9 II, BRAVIA 7 II và mẫu BRAVIA 3 II kích thước 100 inch. Công nghệ True RGB kết hợp cùng RGB Backlight Master Drive Pro cho phép kiểm soát chính xác từng thành phần màu đỏ, xanh lá và xanh dương trên hệ thống đèn nền, tạo nên hình ảnh có độ tương phản cao, màu sắc tự nhiên và chiều sâu chân thực.

Theo Sony, công nghệ này kế thừa hơn 20 năm nghiên cứu về hiển thị RGB, cùng kinh nghiệm từ lĩnh vực máy quay điện ảnh và màn hình chuyên nghiệp. Đây là lợi thế giúp thương hiệu hiểu rõ yêu cầu về màu sắc, ánh sáng và cảm xúc mà các nhà làm phim muốn truyền tải đến khán giả.

Bên cạnh hình ảnh, Sony hoàn thiện trải nghiệm rạp phim tại gia với hệ sinh thái âm thanh BRAVIA Theatre gồm BRAVIA Theatre Trio, Bar 7, Sub 9, Sub 8, Sub 7 và Rear 9. Các thiết bị hỗ trợ công nghệ âm thanh vòm, mang đến không gian nghe nhìn sống động, phù hợp với nhu cầu xem phim, thể thao và giải trí đa dạng.

Chia sẻ tại sự kiện, đạo diễn Victor Vũ đánh giá cao khả năng tái hiện màu sắc, ánh sáng và chiều sâu hình ảnh của BRAVIA True RGB, giúp khán giả cảm nhận tác phẩm gần hơn với ý đồ sáng tạo ban đầu.