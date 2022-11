Sững sờ với vẻ đẹp kỳ ảo của 'mỹ nam phi giới tính' Denis Đặng, chỉ cần xuất hiện đã hớp hồn cộng đồng mạng

SVVN - Vẫn biết Denis Đặng là chàng trai sở hữu vẻ đẹp phi giới tính rất độc đáo trong showbiz Việt, nhưng khán giả vẫn phải ngỡ ngàng khi thấy anh đẹp như hoàng tử cổ tích trong một show thời trang.

Chiều 5/11, tại không gian rừng thông thơ mộng của Đại Lải, NTK Hà Duy và Vân Anh Scarlet đã mang đến show thời trang See in the Forest. Bộ sưu tập của Vân Anh Scarlet mang tên Love Ardently mở ra thế giới thời trang ứng dụng với những phá cách độc đáo. 60 look Thu Đông được cô giới thiệu trong show có màu sắc đa dạng từ thanh lịch, hiện đại pha nét gợi cảm đến cá tính bằng chi tiết cut-out tinh tế…

Bộ sưu tập của NTK Vân Anh Scarlet không chỉ biến hoá liên tục về phong cách thời trang mà còn vì sự xuất hiện đặc biệt của các vị khách mời. Khi Denis Đặng sải bước ở vị trí người mẫu mở màn, khán giả trầm trồ ngạc nhiên về hình tượng chàng hoàng tử trong giấc mộng tình yêu.

Đây cũng là lần đầu tiên Denis Đặng trình diễn thời trang trong sàn catwalk. Trong trang phục độc đáo gồm áo crop top đi kèm áo choàng dài, Denis Đặng bước đi thong dong, tao nhã và đầy nổi bật giữa rừng thông.

Trước đây, Denis Đặng nổi tiếng với hình tượng 'mỹ nam phi giới tính', có gương mặt thanh tú, khí chất lạnh lùng rất đặc biệt. Khoác lên mình bộ trang phục trắng toàn tập kèm theo mái tóc bạch kim mềm mại dài ngang lưng, chàng 'mỹ nam' càng thêm cuốn hút, bí ẩn khi mang đến một phong cách rất lạ.

Còn NTK Hà Duy lại mời siêu mẫu Thanh Hằng kết màn cho bộ sưu tập Rainbow in the Forest. Đúng như hình ảnh chiếc cầu vồng rực rỡ sau cơn mưa, màn trình diễn của Hà Duy tràn ngập các tông màu mạnh, bắt mắt. Xuyên suốt 40 thiết kế là sự biến đổi màu sắc liên tục từ gam nóng đến gam lạnh, từ tông trầm đến tông nổi bật như hồng, cam, xanh neon… cùng giai điệu âm nhạc rộn ràng, vui tươi.

Hà Duy đã thiết kế riêng một bộ váy nhằm khoe hết ưu điểm vóc dáng cho Thanh Hằng. Chiếc áo trễ vai với những dải màu đủ 7 sắc của cầu vồng cùng chân váy bất đối xứng giúp Thanh Hằng khoe trọn đôi chân dài 1,12m.

Trước thử thách là đường catwalk hơi dốc, trơn và dễ trượt do phủ nhiều lá khô nhưng siêu mẫu vẫn dễ dàng chinh phục bằng những bước đi mạnh mẽ cùng thần thái kiêu sa. Cô thậm chí còn tận dụng gốc cây thông nằm trên đường băng để tạo dáng ấn tượng khiến tất cả khách mời đều vỗ tay tán thưởng không ngớt.

Thanh Hằng chia sẻ, vì quý mến NTK Hà Duy nên dù đang thực hiện dự án phim điện ảnh riêng nhưng cô vẫn sắp xếp bay ra Hà Nội để ủng hộ anh. Cô thức dậy và make-up từ 4h sáng, sau đó đáp chuyến bay sớm để di chuyển đến Hà Nội cho kịp khớp sân khấu vào buổi tổng duyệt lúc trưa. Sau khi hoàn thành vai trò vedette, Thanh Hằng nhanh chóng trở lại Sài Gòn tiếp tục lịch quay phim.