Cô nàng 9X với bản lĩnh “quay đầu”: Thà mất 8 năm thanh xuân còn hơn chọn sai nghề

Nguyễn Phương My, sinh năm 1991, hiện đang là diễn viên công tác tại đoàn kịch "Lucteam" của đạo diễn Trần Lực.

Phương My yêu mến thời trang từ nhỏ và theo học mỹ thuật để trở thành một nhà thiết kế. Trong một lần ngồi dưới hàng ghế khán giả cổ vũ cho người bạn học chuyên ngành diễn viên thực hiện tác phẩm kịch cuối kỳ. Phương My cảm thấy thích thú, trong lòng mong muốn một ngày cũng được một lần hóa thân vào một nhân vật nào đó để truyền tải cảm xúc đến cho khán giả. Có lẽ đây chính là lần đánh thức tài năng và niềm đam mê thực sự trong Phương My. Lúc đó, cô nàng đang học năm 3 đại học.

Phương My, cô gái trẻ với bản lĩnh "quay đầu" để theo đuổi ước mơ trở thành diễn viên nổi tiếng.

Nung nấu ý định được trở thành một diễn viên kịch và cố gắng học tập, hoàn thành nốt chương trình học. Với sự giúp đỡ của một số bạn bè, Phương My đã ôn luyện và thi đỗ vào trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh.

22 tuổi bắt đầu theo đuổi niềm đam mê thực sự cùng với tài năng tiềm ẩn trong bản thân, cô gái trẻ đi làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống và học phí thêm 4 năm nữa. Lúc đó, nhiều người nghĩ Phương My không được bình thường.

"Nhiều bạn bè lúc đó nghĩ mình bị điên rồi, mới học xong 4 năm thì lại lao đầu đi học tiếp. Nhiều người cũng khuyên mình nếu thích thì có thể học lớp đào tạo ngắn hạn nhưng mình nói "Không". Mình muốn xây dựng cho mình một nền móng vững chắc, mình muốn thực sự nghiêm túc với nghề. Mình phát hiện ra năng khiếu cũng như niềm đam mê khá muộn nhưng thà mất 8 năm còn hơn chọn sai nghề. Nếu không theo đuổi nó sau này chắc chắn mình sẽ hối hận cả đời mất. Lúc nhận kết quả đỗ vào trường, mình thật sự đã vỡ òa trong hạnh phúc". Phương My chia sẻ.

Học xong 4 năm chuyên ngành thiết kế, Phương My quyết định thi vào trường Sân khấu để học tiếp 4 năm nữa để theo đuổi ước mơ.

Và đúng là như vậy, sau 4 năm rèn rũa, tôi luyện khả năng diễn xuất, cô đã chứng minh cho mọi người thấy việc "quay đầu" của mình là đúng đắn. Phương My đã tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh với kết quả thủ khoa đầu ra. Khi còn là sinh viên năm cuối, Phương My đã giành huy chương bạc trong Liên hoan sân khấu Thủ đô với vở kịch "Quẫn". Đây là bước ngoặt lớn khiến tên tuổi của Phương My được nhiều nghệ sĩ và khán giả biết đến.

Sau khi tốt nghiệp Phương My về đầu quân cho đoàn kịch Lucteam, đoàn kịch đi theo phong cách "Biểu hiện- Ước lệ" mang tính đương đại. Tại đây, mọi diễn viên đều phải có nhiều kĩ năng khác nhau để phong phú trong cách biểu diễn. Phương My phải học xiếc, hát, múa, và cũng từ đây mình phát hiện ra thêm khả năng chế lời bài hát của mình để sử dụng trong vở "Cơn ghen của Lọ Lem". Phương My đạt được nhiều thành tích, giải thưởng khi con là sinh viên. Nhật xét về cô diễn viên này, NSND Lê Khanh cho rằng: "Phương My là một trong những gương mặt nghệ sĩ nữ trẻ rất đa tài. Mặc dù trẻ nhưng My có tư duy rất sâu sắc với nghề. Bên cạnh đó, cô nàng này có điểm đặc biệt khác so với những bạn bè đồng nghiệp là có khả năng thẩm thấu, cảm nhận tốt về mặt mỹ thuật rất tinh tế. Những yếu tố này hỗ trợ rất tốt cho nghề, nhất là về trang phục. Về diễn xuất, mặc dù vào nghề khá muộn nhưng Phương My đã rất cố gắng và thể hiện bản thân, chứng minh được tài năng của mình không những với bạn bè đồng nghiệp mà với cả các cô, các chú "gạo cội" trong nghề." Vai "Cụ Đại Lợi trong vở "Quẫn" của Phương My được NSND Lê Khanh và nhiều nghệ sĩ khác đánh giá cao. Trong thời gian tới, nữ diễn viên sinh năm 1991 sẽ tiếp tục rèn luyện khả năng diễn xuất để thử sức với lĩnh vực phim truyền hình. Tìm kiếm cơ hội, tạo cho mình một vai diễn "để đời", để khán giả biết đến nhiều hơn.

