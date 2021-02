Hướng dẫn viên trẻ chuyển nghề tạm để thích nghi trong mùa dịch

Với hơn 5 năm trong nghề hướng dẫn viên du lịch cho khách quốc tế, Minh Phước là một trong những người trẻ may mắn khi làm song hành cả hai công việc, vừa làm giảng viên khoa Ngoại ngữ tại trường đại học tại TP. HCM, vừa làm công việc hướng dẫn viên tự do khi có thời gian rảnh. Minh Phước chia sẻ: “Hiện tại, bạn bè mình làm nghề du lịch đa phần đều chuyển nghề qua đi dạy, làm MC, làm phục vụ, tự kinh doanh online hay về quê mở nông trại… khi mà dịch bệnh bùng phát trở lại. Mình may mắn vì công việc chính vẫn là giảng dậy nên cũng không ảnh hưởng nhiều đến thu nhập. Tuy nhiên, suốt một năm qua, cả nước với 3 lần dịch bùng phát đã khiến những người làm nghề hướng dẫn viên gặp rất nhiều khó khăn và phải tìm mọi cách để thích ứng”.

Vừa tốt nghiệp khoa Du lịch, trường ĐH Văn hóa TP. HCM đúng vào thời điểm dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát trên thế giới và tại Việt Nam đầu năm 2020, Nguyễn Thanh An phải xin làm phục vụ tại nhà hàng tại Q. 1 để có thu nhập trang trải cuộc sống. Trước đó, Thanh An cũng có thời gian làm cộng tác viên cho một số công ty du lịch tại TP. HCM. “Ban đầu, mình cũng chỉ nghĩ làm tạm một thời gian chờ dịch qua đi rồi sẽ quay lại với nghề hướng dẫn viên. Tuy nhiên, tới lần thứ ba dịch bùng phát trong nước thì mình nghĩ cũng phải chuẩn bị tinh thần làm việc tạm thời dài hơi hơn, nếu muốn quay lại với nghề. Đa phần bạn bè mới ra trường của mình đã chọn nghề khác rẽ hướng hẳn vì thấy nghề du lịch giai đoạn này quá bấp bênh”.

Dự án SaigonWalks (tour du lịch đi bộ tự túc tại TP. HCM) nhằm tạo điều kiện cho những hướng dẫn viên du lịch trẻ duy trì lòng đam mê với nghề.



Nguyễn Mạnh Cường, người sáng lập và điều hành dự án SaigonWalks (tour du lịch đi bộ tự túc tại TP. HCM) cho biết, dự án được Cường và nhóm bạn triển khai mục đích để duy trì hoạt động của công ty và giữ nghề cho hướng dẫn viên trẻ. Theo đó, tour đi bộ được Cường và nhóm bạn đưa vào khai thác từ tháng 9/2020 tại TP. HCM. Các bạn triển khai dự án với ba tour chính: Khám phá chợ lớn, Dấu ấn xưa Gia Định, Dấu ấn Pháp... Khách tham gia tour có từ 2 - 3 giờ trải nghiệm cùng đi bộ tham quan và khám phá các địa điểm với các câu chuyện thú vị về văn hóa liên quan. Điểm đặc biệt của tour này là khách phải tự đi bộ hoàn toàn và tự túc các chi phí ăn uống, còn SaigonWalks chỉ cung cấp hướng dẫn viên. “Mình mở ra dự án để anh em trẻ tâm huyết với nghề hướng dẫn viên có chỗ để làm. Với những bạn trẻ mới vào nghề thì việc được dẫn tour tuần 1 - 2 lần cũng là niềm hạnh phúc trong giai đoạn khó khăn này - toàn ngành du lịch đang gặp khó. Tuy nhiên, những bạn cố gắng bám trụ với nghề thì cũng phải làm những nghề phụ thêm để có thu nhập trang trải cho cuộc sống”, Cường trải lòng. Cũng nhờ cách làm này mà Cường cùng với bạn hướng dẫn trẻ cũng sống được với nghề trong suốt hơn một năm qua.

Candy Nguyễn, hướng dẫn viên tự do (cựu sinh viên trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) cũng có bước chuyển mình trong nghề nghiệp nhằm thích ứng với tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Tận dụng vốn tiếng Pháp và tiếng Anh cũng như vốn kiến thức văn hóa chiều sâu về Sài Gòn xưa, Candy nhận được nhiều show phiên dịch cho các công ty ngoài tại TP. HCM. “Công việc này cũng bắt nguồn từ khách mà mình từng dẫn tour giới thiệu và ít nhiều liên quan đến nghề hướng dẫn viên của mình. Mình cố gắng làm tốt để đợi khi tình hình dịch ổn định sẽ quay lại với nghề. Mình và nhóm bạn cũng ấp ủ một số dự án về du lịch mà vẫn chưa thể triển khai tiếp được”.

Candy chuyển nghề làm thông dịch viên cho các sự kiện văn hóa.

Trương Minh Hòa, chàng trai trẻ chuyên tổ chức tour khám phá trải nghiệm rừng ngập mặn Cần Giờ TP. HCM thì coi giai đoạn dịch cao điểm lần này là gian đoạn anh củng cố lại dịch vụ và cơ sở vật chất để sẵn sàng chạy tour khi tình hình dịch được kiểm soát tốt. Minh Hòa chia sẻ: “Mình vẫn đang cải tạo lại đầm, cảnh quan của khuôn viên gia đình và sắp xếp lại tour sao cho hấp dẫn hơn dựa trên những góp ý của khách trong suốt một năm qua. Mình vẫn tin tưởng vào nghề nên đang có những bước chuẩn bị sẵn sàng cho lần trở lại tới đây”.

Minh Hòa đang tranh thủ thời gian này để cải tạo khu đầm của gia đình mình và sẵn sàng cho sự trở lại khi dịch bệnh được kiểm soát tốt.

Ông Phan Bửu Toàn, Chủ tịch Chi hội Hướng dẫn viên du lịch TP. HCM cho biết, khi mà dịch COVID-19 bùng phát lần thứ ba ở nước ta thì trước đó, chi hội đã chủ động tìm các công việc để hướng dẫn viên tạm thời chuyển đổi; kí kết với các đơn vị ngoài ngành du lịch mà trong khả năng hướng dẫn viên làm được; tăng cường liên kết với chi hội hướng dẫn viên trên cả nước, tăng cường liên kết với các chi hội thuộc Hiệp hội Du lịch TP. HCM. "Hiện tại, chi hội có hơn 600 hội viên, ngoài hội viên từ các công ty lữ hành, hướng dẫn viên trẻ tự do đã tăng lên đáng kể chiếm khoảng 70% tổng số hội viên. Tạo công ăn việc làm đồng thời là cơ hội cho những hướng dẫn viên mới có thể nâng cao tay nghề. Khi du lịch phục hồi, lực lượng hướng dẫn viên TP. HCM sẽ quay lại với kỹ năng kiến thức tốt để đáp ứng nhu cầu du khách”, ông Toàn chia sẻ.

Hà Chi