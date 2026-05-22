Swin Vietnam chính thức ra mắt cụm 26 sân Pickleball tiêu chuẩn tại Quận 7 TP.HCM

Sau thành công của cụm 12 sân Pickleball tại Swin Pickleball Quận 10 trong năm 2025, Swin Vietnam tiếp tục đánh dấu cột mốc phát triển mới khi chính thức ra mắt cụm 26 sân Pickleball tiêu chuẩn tại Swin Pickleball Quận 7 vào tháng 05/2026. Đây được xem là một trong những cụm sân Pickleball quy mô lớn và hiện đại bậc nhất khu Nam Sài Gòn, hứa hẹn trở thành điểm đến mới dành cho cộng đồng yêu Pickleball tại TP.HCM.

Năm 2025, Swin Vietnam gây ấn tượng mạnh với cộng đồng Pickleball khi đưa vào vận hành cụm 12 sân Pickleball tại Quận 10. Với mô hình sân hiện đại, dịch vụ chuyên nghiệp cùng định hướng xây dựng cộng đồng thể thao văn minh, Swin Vietnam nhanh chóng trở thành địa điểm quen thuộc của đông đảo người chơi.

Tiếp nối hành trình đó, tháng 05/2026, Swin Vietnam chính thức “Nam tiến mạnh mẽ” với dự án cụm 26 sân Pickleball tại Quận 7 — khu vực được đánh giá là một trong những trung tâm phát triển thể thao và cộng đồng năng động nhất TP.HCM.

Không chỉ đơn thuần là mở thêm sân, Swin Vietnam hướng tới việc xây dựng một tổ hợp Pickleball hiện đại, nơi người chơi có thể tập luyện, giao lưu, thi đấu và kết nối cộng đồng trong không gian chuyên nghiệp và thoải mái nhất.

Swin Pickleball Quận 7 được đầu tư bài bản với tổng cộng 26 sân, bao gồm:

18 sân tiêu chuẩn

Khu sân tiêu chuẩn phục vụ nhu cầu chơi hàng ngày, giao lưu và luyện tập với mặt sân chất lượng cao, độ nảy ổn định và không gian thi đấu rộng rãi.

07 sân Premium

Khu sân Premium được nâng cấp về trải nghiệm với không gian đẹp hơn, thoáng hơn cùng hệ thống ánh sáng tối ưu dành cho những người chơi yêu cầu chất lượng cao hơn trong thi đấu và luyện tập.

01 sân Central Court

Central Court là khu sân trung tâm nổi bật, được thiết kế dành riêng cho các giải đấu, sự kiện, livestream và những trận đấu giao lưu đỉnh cao trong tương lai.

Không gian hiện đại — Trải nghiệm khác biệt

Một trong những điểm nổi bật nhất tại Swin Pickleball Premium Quận 7 chính là không gian được đầu tư đồng bộ và cực kỳ chú trọng trải nghiệm người chơi.

Mặt sân tiêu chuẩn, độ nảy ổn định

Toàn bộ hệ thống sân được thi công theo tiêu chuẩn Pickleball hiện đại với mặt sân êm, độ bám tốt và độ nảy chuẩn, mang lại cảm giác chơi ổn định và an toàn hơn.

Không gian siêu thoáng, mái cao mát mẻ

Swin Quận 7 được thiết kế với kết cấu mái cao đến 9-10m, tạo cảm giác rộng rãi và thông thoáng ngay cả trong khung giờ đông người chơi. Đặc biệt thỏa mãn cho các “lốp” trưởng bung xõa.

Hệ thống cooling pad + phun sương + quạt điều hoà toàn sân

Đây là một trong những điểm khác biệt lớn tại Swin Quận 7. Hệ thống cooling pad kết hợp phun sương và quạt điều hoà giúp giảm nhiệt hiệu quả (giảm 4-5 độ so với ngoài trời), tạo cảm giác dễ chịu hơn khi chơi thể thao trong điều kiện thời tiết nóng tại TP.HCM.

Hệ thống tiện ích đầy đủ dành cho người chơi

Không chỉ đầu tư vào sân đấu, Swin Vietnam còn tập trung phát triển hệ thống tiện ích nhằm nâng cao trải nghiệm tổng thể cho khách hàng.

Miễn phí nhiều tiện ích đi kèm

Người chơi tại Swin Quận 7 được hỗ trợ miễn phí:

Trà đá

Hoa quả tươi

Mượn vợt Pickleball

Mượn khăn

Điều này giúp người chơi có trải nghiệm thoải mái và tiện lợi hơn ngay cả khi chưa chuẩn bị đầy đủ dụng cụ.

Bãi xe rộng rãi, khu check-in hiện đại

Khu vực giữ xe được bố trí rộng rãi, thuận tiện cho cả xe máy và ô tô. Ngoài ra, Swin Quận 7 còn sở hữu nhiều góc check-in đẹp mắt với phong cách thể thao hiện đại, phù hợp cho các hoạt động giao lưu và chụp ảnh.

Hệ thống Locker riêng tư

Sân được trang bị hệ thống tủ Locker giúp người chơi bảo quản đồ đạc cá nhân an toàn và riêng tư hơn trong suốt quá trình luyện tập và thi đấu.

Không chỉ là sân chơi — Mà là cộng đồng Pickleball

Swin Vietnam định hướng phát triển không chỉ là hệ thống sân Pickleball mà còn là nơi kết nối cộng đồng người chơi năng động và văn minh.

Trong thời gian tới, Swin Pickleball Quận 7 sẽ liên tục tổ chức:

Các buổi social giao lưu

Giải đấu Pickleball uy tín

Hoạt động cộng đồng

Các lớp học Pickleball dành cho người mới bắt đầu

Với quy mô lớn, cơ sở vật chất hiện đại cùng định hướng phát triển bài bản, Swin Pickleball Quận 7 hứa hẹn sẽ trở thành một trong những điểm đến Pickleball nổi bật nhất TP.HCM trong thời gian tới.

Nếu các bạn đang tìm kiếm một cụm sân Pickleball rộng, đẹp, hiện đại và đầy đủ tiện ích tại khu Nam Sài Gòn, Swin Pickleball Quận 7 chắc chắn sẽ là điểm đến không nên bỏ lỡ.