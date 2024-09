Tân sinh viên lập kế hoạch cho năm học mới

SVVN - Sau khi có kết quả trúng tuyển, một hành trình mới sẽ mở ra và đòi hỏi các tân sinh viên phải lập kế hoạch để tự tin vượt qua năm đầu tiên ở đại học.

Định hướng cho năm học mới

Dương Minh Hằng (tân sinh viên khoa Hoá học, trường ĐH KHTN, ĐHQG TP. HCM) bày tỏ niềm vui và sự hào hứng khi biết mình đậu vào ngôi trường mơ ước. Bên cạnh đó, cô cũng chia sẻ về kế hoạch đã chuẩn bị cho năm học mới: “Mình đã vạch ra nhiều thứ để làm, cũng như lên kế hoạch trau dồi kỹ năng mềm. Nếu ở trường có thông báo tuyển sinh câu lạc bộ thì mình sẽ tham gia và mình cũng có dự định học thêm ngôn ngữ mới”.

Nguyễn Thanh Vũ (tân sinh viên ngành Diễn viên kịch, Điện ảnh Truyền hình, trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP. HCM) cho biết, nếu trường có câu lạc bộ phù hợp và có cơ hội thì cô sẽ tham gia. Bên cạnh đó, Thanh Vũ cũng mong muốn có thể trau dồi các kỹ năng khác ngoài kiến thức chuyên môn như học thêm về hát và thanh nhạc để phục vụ cho công việc sau này.

Sinh viên tại trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM có thể thỏa sức tham gia các câu lạc bộ khác nhau với nhiều lĩnh vực từ học thuật cho đến kỹ năng. Nguyễn Thành An (năm thứ nhất, khoa Báo chí và Truyền thông) mong muốn gửi gắm khoảng thời gian đại học của mình vào CLB Phóng viên trẻ. Thành An tin rằng, đây sẽ là môi trường tốt để rèn luyện kỹ năng, thiết lập các mối quan hệ và thực nghiệm những khả năng của bản thân.

Ngoài ra, An cũng rất yêu thích CLB Kịch (khoa Báo chí - Truyền thông) vì định hướng nghề nghiệp sau này của An liên quan đến biên kịch. Bên cạnh đó, An cũng có dự định về việc phân chia thời gian tham gia câu lạc bộ và việc học theo tỉ lệ 7:3, 70% thời gian đầu tư cho kiến thức chuyên môn và 30% cho hoạt động câu lạc bộ - đội - nhóm.

Phạm Nguyễn Tố Uyên (tân sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh, trường ĐH Quốc tế, ĐHQG TP. HCM) dự tính sẽ tăng cường bồi dưỡng tiếng Anh nhiều hơn để thuận lợi học tập trong môi trường mới. Thêm vào đó, Tố Uyên cũng chia sẻ sẽ cố gắng học hỏi, tìm tòi thêm những điều mới mẻ của ngành học, nỗ lực đạt học bổng trong năm học đầu tiên.

Nguyễn Ngọc Uyên (năm thứ nhất, ngành Kinh tế, trường ĐH Nông Lâm TP. HCM) mong muốn hoàn thành tốt các môn học trong năm nhất cũng như nắm vững kiến thức chuyên ngành. Ngọc Uyên cho biết, nếu có cơ hội, cô sẽ tham gia câu lạc bộ vì hiện tại đang ưu tiên cho việc học chuyên ngành và tiếng Anh.

‘Bí kíp’ bỏ túi cho tân sinh viên

Năm học đầu được xem là năm quan trọng giúp tân sinh viên làm quen với môi trường đại học. Không chỉ chăm chỉ, nỗ lực, các bạn cần có cho mình kỹ năng và phương pháp hiệu quả trong học tập.

Các bạn tân sinh viên cần xác định thời gian cụ thể cho việc học, chuyên cần tham gia các buổi học ở trường để nắm vững kiến thức và lập kế hoạch học tập để đạt được kết quả tốt.

Bên cạnh đó, hãy đảm bảo ngủ đủ giấc, ăn uống lành mạnh và vận động thường xuyên, dành thời gian nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng nếu rơi vào tình trạng căng thẳng quá mức.

Trương Ngọc Thảo Nguyên (Phó Chủ nhiệm CLB Văn nghệ MV - khoa Báo chí và Truyền thông) đã từng dành rất nhiều thời gian để chạy sự kiện, tham gia hoạt động phong trào. Sau đó, Thảo Nguyên phải đón trận bệnh khá dài, sức khỏe và điểm số trên lớp đi xuống rõ.

Nhắn nhủ đến các tân sinh viên, Thảo Nguyên nói: “Các bạn hãy sử dụng thời gian thông minh và giữ gìn sức khỏe thật tốt. Năm thứ nhất là thời gian để sinh viên thích nghi, khám phá và thử sức trong môi trường mới. Đồng nghĩa với việc các bạn sẽ có thể dễ bị cuốn theo những nhịp độ nhộn nhịp của môi trường đại học mà không cân bằng được nhiều yếu tố khác trong cuộc sống”.

Đào Thị Phương Thảo (năm thứ hai, ngành Đông phương học, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM, thành viên CLB Thể thao SFOF) gợi ý tân sinh viên nên mở rộng vòng quan hệ bằng cách tham gia các câu lạc bộ phù hợp với sở thích. Môi trường câu lạc bộ giúp rèn luyện sự tự tin giao tiếp xã hội, tạo cơ hội trải nghiệm những hoạt động thực tiễn, đồng thời giúp sinh viên giải trí sau những giờ học căng thẳng.

Thảo cũng chia sẻ thêm, cô thường sắp xếp lịch tham gia câu lạc bộ vào những buổi có nhiều thời gian rảnh, vì luôn phải ưu tiên cho việc học. Đặc biệt, không nên tham gia quá nhiều câu lạc bộ cùng một lúc vì khó có thể sắp xếp thời gian, cũng như không đảm bảo được sức khỏe, dễ dẫn đến học hành sa sút. Nên có quá trình tìm hiểu kỹ càng để chọn được câu lạc bộ mình thích và gắn bó.

Thêm vào đó, cần tham gia câu lạc bộ với tinh thần học hỏi, cống hiến, chủ động và thường xuyên trao đổi vấn đề đang gặp phải với những anh chị đi trước để tích lũy kinh nghiệm.