Tăng trải nghiệm dịch vụ thanh toán an toàn, hiệu quả cho các bạn trẻ

SVVN - Ngày 26/9, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo, Báo Tiền Phong và công ty CP Thanh toán Quốc gia Napas phối hợp tổ chức họp báo Ngày Thẻ Việt Nam 2024.

Tham dự chương trình, về phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán; bà Lê Thị Thúy Sen - Vụ trưởng Vụ Truyền thông.

Về phía Ban Tổ chức, có nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Ngày Thẻ Việt Nam 2024; ông Nguyễn Quang Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty CP Thanh toán Quốc Gia Việt Nam (Napas) đồng Trưởng Ban Tổ chức; nhà báo Vũ Tiến - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong; ông Nguyễn Quang Minh - Tổng Giám đốc công ty CP Thanh toán Quốc gia NAPAS, đồng Trưởng Ban Tổ chức; nhà báo Lê Minh Toản - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong; ông Nguyễn Hoàng Long - Phó Tổng Giám đốc NAPAS; Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà - Đại sứ Ngày Thẻ Việt Nam 2024.

Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong người trẻ

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức - cho biết: Đây là năm thứ 4 Ngày Thẻ Việt Nam được tổ chức nhằm hưởng ứng và góp phần hiện thực hóa các mục tiêu của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước về đề án không dùng tiền mặt, chương trình chuyển đổi số quốc gia. Chương trình lan tỏa sâu rộng tới hàng vạn sinh viên, thanh niên chính là lực lượng nòng cốt nhanh nhạy nắm bắt công nghệ, thay đổi nhận thức và hành vi.

Ngày Thẻ Việt Nam 2024 đánh dấu lần đầu tiên có sự tham gia của UBND thành phố Hà Nội trong vai trò đồng chỉ đạo Hội thảo “Hà Nội - thành phố thông minh và hệ sinh thái ngân hàng mở” vào ngày 2/10. Hội thảo được kỳ vọng thu hút sự quan tâm của nhà quản lý, các đơn vị doanh nghiệp và ngân hàng về các chủ đề thời sự và mới mẻ.

Nằm trong chuỗi sự kiện Ngày Thẻ Việt Nam 2024, tọa đàm hướng nghiệp dành cho gần 1.000 sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân (ngày 4/10) về chủ đề “Quản lý tài chính cá nhân, cơ hội việc làm trong ngành tài chính ngân hàng” được tổ chức mới mẻ.

Chia sẻ tại họp báo, ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước - cho biết sự gia tăng của công nghệ tài chính góp phần tạo nên xu hướng dịch chuyển từ mô hình ngân hàng truyền thống sang mô hình ngân hàng mở, tăng cường sự kết nối và tích hợp công nghệ.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Ngày Thẻ Việt Nam hướng tới nhóm người tiêu dùng trẻ - những nhân tố sẵn sàng tiếp cận, trải nghiệm công nghệ số, thanh toán số và lựa chọn những phương thức thanh toán phù hợp nhất đối với bản thân.

"Các hoạt động trong Ngày Thẻ Việt Nam năm 2024 góp phần phổ cập, tuyên truyền về các dịch vụ, phương thức thanh toán mới của các ngân hàng Việt Nam đến người dân, giới trẻ Việt Nam. Sự kiện sẽ tiếp tục thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển thẻ tín dụng nội địa, đưa ra những gợi ý cho thị trường Việt Nam trước xu hướng phát triển mới của hệ sinh thái ngân hàng mở trong tương lai", ông Phạm Anh Tuấn nêu.

An ninh được đảm bảo gần như tuyệt đối khi thanh toán qua thẻ chip

Trong vai trò đơn vị cung cấp hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia, NAPAS luôn nỗ lực đảm bảo vận hành hạ tầng thanh toán quốc gia liên tục, an ninh, thông suốt; tiên phong ứng dụng những công nghệ thanh toán mới. Trong cuộc họp báo, ông Nguyễn Quang Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) - cũng nhấn mạnh thêm về tính bảo mật thông tin khách hàng trong sử dụng dịch vụ thanh toán.

Theo ông Hưng, thanh toán thẻ đã phát triển trong thời gian dài qua nhiều giai đoạn, từ bước đầu với thẻ từ nhưng cũng bộc lộ hạn chế vì dễ dàng bị đánh cắp thông tin. Theo đó, ngành Ngân hàng đã chuyển đổi toàn bộ từ thẻ từ sang thẻ chip, thẻ chip đã được phát hành mới đến hơn 50 triệu thẻ. Hiện tại, giao dịch qua NAPAS thống kê có trên 90% giao dịch là thẻ chip.

“Với việc thanh toán thông qua thẻ chip, an ninh an toàn được đảm bảo gần như tuyệt đối. Các giao dịch được thực hiện đảm bảo an toàn trên máy POS hoặc thực hiện trên ATM”, ông Hưng nói.

Ngoài ra, ông Hưng cũng giới thiệu thêm, ngành Ngân hàng đã sử dụng đăng ký thẻ vật lý hoặc thẻ ảo với khuôn mặt khách hàng, thay vì cầm thẻ hay nhập mã pin thì chỉ cần cười trên hệ thống tiếp nhận diện khuôn mặt và đồng bộ với thông tin thẻ đăng ký từ trước. Như vậy, quá trình thanh toán diễn ra liền mạch, thông suốt. Đây cũng là công nghệ thanh toán mới NAPAS sẽ giới thiệu trong thời gian tới.

Sự kiện mua sắm và giải trí Ngày Thẻ Việt Nam 2024 - Sóng Festival diễn ra tại sân vận động Đại học Bách Khoa Hà Nội tạo ra sân chơi trực tiếp, giới thiệu đến người dân các trải nghiệm hình thức thanh toán hiện đại, tiệm cận công nghệ thế giới như thanh toán bằng thẻ chíp phi tiếp xúc (contactless), NFC, thanh toán trực tuyến lẫn ngoại tuyến tại điểm bán qua mã QR… kết hợp với các giải pháp, dịch vụ hỗ trợ như xác thực sinh trắc học bảo mật, mã hóa thông tin thẻ (tokenization), định danh điện tử (eKYC) an toàn, thuận tiện.