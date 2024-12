Tên tuổi hàng đầu trong làng nhạc Indie Hàn Quốc, 10CM Kwon Jeong Yeol lần đầu tiên kết hợp với nghệ sĩ Việt Nam

SVVN - Không chỉ cùng hòa giọng với các nghệ sĩ Việt, giọng ca Hàn Quốc 10CM còn chia sẻ: 'Các nghệ sĩ Việt Nam chào đón tôi rất ấm áp'.

Được dàn dựng như một chương trình tâm tình trên radio, tập 3 của Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân (XHTĐRLX) có chủ đề "Mình yêu nhau xong rồi". Ngay tại điểm diễn, Anh Tú chia sẻ: “Thật sự, Tú rất là thích thời tiết Hàn Quốc như thế này. Siêu thích luôn. Có nắng vàng ươm, không khí se se lạnh và một không gian rất là thư giãn. Cảm giác vô cùng ấm cúng".

Không chỉ có một không gian biểu diễn mang lại nhiều cảm hứng, khách mời của buổi diễn lần này cũng vô cùng đặc biệt. Đó là Kwon Jeong Yeol (10CM) là chủ nhân của các ca khúc Tell me it's not a dream (nhạc phim Queen of tears), Spring snow (nhạc phim Lovely runner), But It’s destiny (nhạc phim Hạ cánh nơi anh), Lean on me (nhạc phim Hotel the luna)…

Là một trong những tên tuổi hàng đầu trong làng nhạc indie Hàn Quốc, các bản hit của 10CM thường xuyên nằm trong top đầu các bảng xếp hạng âm nhạc. Sở hữu ngoại hình điển trai, chất giọng khác biệt, 10CM dễ dàng chinh phục người nghe từ những lần đầu tiên. Trong năm 2024, anh đã tổ chức tour diễn châu Á tại Singapore, Thái Lan, Philippines, Đài Loan…

Bài hát đầu tiên 10CM chọn biểu diễn trong XHTĐRLX3 chính là Spring snow, nhạc của một trong những bộ phim truyền hình 'hot' nhất châu Á 2024 Cõng anh mà chạy. Không chỉ bởi Spring snow là một 'bản hit' đình đám, đó còn bởi đây là lần đầu tiên, khán giả Việt có thể nhìn thấy 10CM gần gũi và chân thực như vậy.

Đến với XHTĐRLX3, 10CM bày tỏ: “Vì được biểu diễn ở địa điểm mình yêu thích nên tôi thấy giống như đi chơi hơn là làm việc. Các nghệ sĩ Việt Nam chào đón tôi rất ấm áp, nên ngay khi ngồi xuống tôi đã thấy thoải mái rồi".

Một 'bản hit' khác của 10CM là Phonecert cũng được trình diễn, với phiên bản Việt – Hàn, 10CM song ca cùng Hoàng Dũng. 'Chàng thơ' Hoàng Dũng tiếp tục viết lời tiếng Việt cho ca khúc, dựa trên bản dịch từ tiếng Hàn. 10CM vô cùng thích thú với phần lời Việt của Hoàng Dũng.

Giọng ca người Hàn nói: “Tôi rất vinh dự khi được cùng bạn ấy hát bài hát của tôi. Tôi thấy Dũng đã chuẩn bị rất kỹ. Tôi đã được đọc qua phần lời tiếng Việt. Tôi thấy nó còn hay hơn lời tiếng Hàn của tôi nữa. Nó hay đến mức tôi muốn tặng quà cho bạn ấy. Thật thú vị vì chúng tôi đã hòa giọng mượt mà như vậy. Nếu có dịp sang Việt Nam biểu diễn thì tôi sẽ tập bài hát này lời tiếng Việt".

Min cover lại 'bản hit' đã rất lâu rồi của IU, ca khúc chủ đề nằm trong Flower bookmark của nữ nghệ sĩ với tên gọi My old story. Trình độ tiếng Hàn của Min một lần nữa được khẳng định là “không phải dạng vừa đâu” khi hát trôi chảy, mượt mà và cảm xúc gần như người bản xứ.

Lâm Bảo Ngọc và Hoàng Dũng thì lôi cuốn người nghe với phần hoà quyện ăn ý trong ca khúc Lời nói dối chân thật. Nắng chiều ở Gapyeong khiến cho những bản tình ca càng thêm sâu lắng, ngọt ngào.