Tháng 10: Những 'cuộc chiến' kích thích mọi giác quan của bạn

SVVN - Trải nghiệm những cung bậc cảm xúc vỡ òa trong tháng Mười cùng 'Hellbound 2', 'Doubt', 'Jeongnyeon: The Star Is Born'.

Hellbound 2: Cuộc chiến phức tạp hơn cả phần một

Dựa trên một webtoon nổi tiếng cùng tên, phần một của Hellbound lấy bối cảnh ở một thế giới nơi con người phải đối mặt với một hiện tượng siêu nhiên đáng sợ: các sứ giả từ địa ngục xuất hiện trên Trái đất mà không báo trước và kết án mọi người xuống địa ngục. Trong Hellbound 2, cốt truyện trở nên phức tạp hơn khi Min Hye Jin (Kim Hyun Joo), một luật sư của Sodo, bị vướng vào 'Hội chân lý mới', phe 'Arrowhead' và sự hồi sinh 'gây sốc' của thủ lĩnh 'Hội chân lý mới' là Jung Jin Su (Kim Sung Cheol) và Park Jung Ja (Kim Shin Rok).

Kim Hyun Joo, Kim Shin Rok, Lee Dong Hee, Yang Ik Joon và nhiều diễn viên khác sẽ tiếp tục đảm nhận vai diễn của họ trong phần 2 trong khi Kim Sung Cheol sẽ vào vai chủ tịch đầu tiên của 'Hội chân lý mới', Jung Jin Su, người trước đó do Yoo Ah In thủ vai trong phần 1. Moon Geun Young sẽ xuất hiện đặc biệt với tư cách là một thủ lĩnh 'Arrowhead', những người ủng hộ 'Hội chân lý mới'.

Đoạn giới thiệu mới phát hành cho thấy sự hồi sinh đầy kịch tính của Jung Jin Su, người trước đó đã phải chịu sự biểu tình công khai trong phần một. Cảnh quay cho thấy sự thức tỉnh đau đớn của anh, chỉ để đối mặt với những sinh vật địa ngục một lần nữa khi anh kêu lên trong ngọn lửa. Với các sắc lệnh và cuộc biểu tình hiện đang lan tràn, sự hồi sinh đột ngột của Jung Jin Su gợi ý về một thế giới sâu sắc và phức tạp hơn nhiều trong Hellbound 2, hứa hẹn sự tiếp nối hấp dẫn của câu chuyện.

Đạo diễn Yeon Sang Ho, người chỉ đạo loạt phim và đồng viết kịch bản, đã chia sẻ sự phấn khích của mình: "Là một người yêu thích vũ trụ của Hellbound, thật hồi hộp, căng thẳng và thú vị khi trở lại thế giới này sau 3 năm. Tôi nghĩ chúng tôi đã tạo ra một câu chuyện chứa đầy những câu hỏi hấp dẫn dành cho những ai đã thích phần một".

Doubt: Cuộc chiến tiến thoái lưỡng nan

Doubt là một bộ phim kinh dị tâm lý về tình thế tiến thoái lưỡng nan mà chuyên gia phân tích tội phạm hàng đầu Hàn Quốc Jang Tae Soo (Han Suk Kyu) phải đối mặt, người bất ngờ phát hiện ra bí mật của con gái mình liên quan đến một vụ án giết người mà anh đang điều tra.

Han Ye Ri vào vai Lee Eo Jin, một cảnh sát trong 'Đội phân tích hành vi tội phạm' do Jang Tae Soo chỉ huy. Lee Eo Jin coi trọng sự thật hơn cảm xúc và các vụ án hơn con người. Mặc dù cô được biết đến là người thiếu kỹ năng xã hội, nhưng cô thực sự đam mê công việc của mình. Cô ngưỡng mộ Tae Soo như một hình mẫu và theo dõi anh chặt chẽ trong suốt quá trình điều tra của họ.

Những bức ảnh mới được công bố làm nổi bật phong thái lạnh lùng, sắc sảo của nhân vật, ghi lại sự tập trung cao độ của cô khi cô phân tích Jang Tae Soo, người đang điều tra một vụ án giết người liên quan đến con gái mình.

Jeongnyeon: The Star Is Born : Cuộc chiến của một 'ngôi sao'

Dựa trên một webtoon nổi tiếng, bộ phim do Jung Ji In, người nổi tiếng với The Red Sleeve đạo diễn. Lấy bối cảnh vào những năm 1950, ngay sau Chiến tranh Triều Tiên, bộ phim kể về Jeong Nyeon (Kim Tae Ri), một thần đồng thanh nhạc trẻ tuổi mơ ước trở thành một diễn viên sân khấu truyền thống hàng đầu. Bộ phim khám phá hành trình của Jeong Nyeon thông qua sự cạnh tranh, làm việc nhóm và phát triển bản thân trong bối cảnh đất nước đang trải qua thời kỳ khó khăn.

Điểm nổi bật của bộ phim là sự cạnh tranh gay gắt giữa Jeong Nyeon, được mô tả là một thần đồng thanh nhạc bẩm sinh, và Yeong Seo (Shin Ye Eun), một thực tập sinh ưu tú. Jeong Nyeon, rất vui mừng khi có một đối thủ đáng gờm sau khi ấn tượng với kỹ năng của Yeong Seo.

Ngoài ra, Jeongnyeon: The Star Is Born còntập trung vào mối quan hệ giữa Jeong Nyeon và So Bok (Ra Mi Ran) làm nổi bật sự khác biệt rõ rệt của họ. Jeong Nyeon, tân binh, được miêu tả là ngang bướng như một cơn giông bão, trong khi So Bok, người lãnh đạo nghiêm khắc của đoàn kịch quốc gia, lại là thái cực đối lập của cô.

Cuối cùng, bộ phim còn là câu chuyện về ngôi sao hàng đầu Ok Kyung (Jung Eun Chae) và học trò Jeong Nyeon của cô càng làm tăng thêm sự phấn khích. Ok Kyung, được gọi là "hoàng tử" của nhà hát quốc gia với sự hiện diện rực rỡ trên sân khấu, đang đấu tranh với sự trống rỗng ngoài sân khấu. Sự xuất hiện của Jeong Nyeon, một người mới đầy triển vọng, đã làm rung chuyển cả cuộc sống của họ và bối cảnh sân khấu quốc gia. Bị cuốn hút bởi tài năng thiên bẩm của Jeong Nyeon, Ok Kyung tự tin nói rằng: "Bạn sẽ vươn lên nhanh và cao hơn bất kỳ ai khác". Sự tương phản giữa ngôi sao hiện tại và tài năng đang lên đã thúc đẩy sự mong đợi cho câu chuyện hấp dẫn của họ.

Kim Tae Ri, Shin Ye Eun, Ra Mi Ran và Jung Eun Chae hoàn toàn đắm chìm vào vai diễn của mình, thu hút người xem trong từng cảnh quay. Sự tương tác năng động của họ, được đánh dấu bằng cả xung đột và sự hòa hợp, tạo nên 'phản ứng hóa học' mạnh mẽ trên màn ảnh.