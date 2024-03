Thành Đoàn Hà Nội tuyên dương 70 cán bộ Đoàn tiêu biểu của Thủ đô.

SVVN - Ngày 22/3, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức chương trình kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tuyên dương cán bộ Đoàn Thủ đô tiêu biểu năm 2023.

Trong diễn văn kỷ niệm, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh nhấn mạnh, trong suốt hành trình phát triển, Đoàn đã không ngừng đổi mới, kế thừa và phát huy các giá trị, truyền thống của thế hệ cha anh để thực hiện tốt hơn chức năng và nhiệm vụ của tổ chức mình.

Ở mỗi thời kỳ cách mạng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh từng bước trưởng thành, thực sự là tổ chức hạt nhân chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam. Dù trong bất cứ giai đoạn nào, Đảng ta luôn đặt niềm tin sâu sắc vào lực lượng thanh niên, đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, “Lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi hy sinh, gian khổ, sức khỏe và sáng tạo”, chị Chu Hồng Minh nói.

Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh cho biết, năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đây cũng là năm kỷ niệm 60 năm phong trào "Ba sẵn sàng" mà khởi đầu là từ thanh niên Hà Nội. Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động tạo môi trường ủng hộ và cổ vũ đoàn viên, thanh niên tham gia phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo góp phần phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Kỷ niệm 93 năm thành lập, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hà Nội nhận thức sâu sắc về trách nhiệm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; xây dựng Thủ đô phát triển nhanh và bền vững theo hướng xanh - văn minh - văn hiến - hiện đại. Một hành trình mới của tuổi trẻ Thủ đô, của Đoàn Thanh niên thành phố đang mở ra, với nhiều thời cơ, song cũng không ít những khó khăn, thử thách.

Đoàn Thanh niên sẽ tổ chức hiệu quả các phong trào gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của địa phương, đơn vị và nhiệm vụ chính trị của thành phố để phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích của thanh niên trong học tập, lao động sáng tạo, sản xuất kinh doanh, cải cách hành chính; giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; xây dựng nông thôn mới nâng cao và giữ gìn văn minh đô thị; nâng cao năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ để hình thành nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, góp phần phát triển kinh tế số - kinh tế tri thức của Thủ đô.

Cũng trong chương trình, Thành Đoàn Hà Nội đã tuyên dương 70 cán bộ Đoàn tiêu biểu của Thủ đô xuất sắc năm 2023.