Thanh Hóa: Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè tập trung hoàn thành 11 chỉ tiêu cơ bản

SVVN - Ngày 28/5, tại trường THPT Cẩm Thuỷ III, Tỉnh Đoàn Thanh Hoá tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè. Năm 2024, Chiến dịch sẽ tập trung hoàn thành 11 chỉ tiêu cơ bản tại các địa bàn thuộc 6 huyện miền núi nghèo và các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang của các huyện, thành phố ven biển; các xã đăng ký về đích Nông thôn mới, xã biên giới.

Với phương châm “rộng khắp, an toàn, hiệu quả, bền vững”, gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tiễn của từng địa phương, đơn vị, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè sẽ là môi trường để các bạn đoàn viên, thanh niên thể hiện sức trẻ, rèn luyện, khát vọng cống hiến. Đồng thời, cũng là thời điểm các cấp bộ Đoàn thi đua thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIX, đã đề ra.

Đoàn Thanh niên toàn tỉnh sẽ tập trung hoàn thành 11 chỉ tiêu cơ bản tại các địa bàn trọng yếu như: 6 huyện miền núi nghèo và các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang của các huyện, thành phố ven biển; các xã đăng ký về đích Nông thôn mới, xã biên giới.

Ngay sau Lễ ra quân, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng như: Khánh thành và bàn giao Sân chơi cho thiếu nhi tại trường Tiểu học Cẩm Thạch; Khởi công Ngôi nhà Khăn quàng đỏ cho em Quách Văn Tùng, học sinh lớp 7B, trường THCS Cẩm Thạch; tổ chức tập huấn phòng chống đuối nước, dạy kỹ năng bơi cho thiếu nhi năm 2024 và trao tặng 50 áo phao bơi cho thanh thiếu nhi tại thị trấn Phong Sơn; tổ chức Hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2024, khám bệnh, cấp phát thuốc cho 250 người dân và thanh niên công nhân, trao tặng 60 suất quà cho học sinh nghèo; Khánh thành Tuyến đường “Thắp sáng đường quê” tại thôn Lương Ngọc, xã Cẩm Lương; tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho 100 đoàn viên, thanh niên; Khánh thành Đường tranh bích họa tuyên truyền về an toàn thực phẩm, an toàn giao thông; tổ chức chương trình tuyên truyền về đội mũ bảo hiểm an toàn cho nhân dân; triển khai Mô hình “Xử lý rác thải hữu cơ” tại xã Cẩm Long.

Tổng trị giá toàn bộ Chương trình Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2024 thực hiện là gần 500 triệu đồng.