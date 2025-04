Thế hệ trẻ hướng về ngày giải phóng miền Nam - thống nhất đất nước

SVVN - Ngày 30/4 – ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước là sự kiện lịch sử quan trọng của dân tộc Việt Nam. Đây là dịp để thế hệ trẻ thể hiện lòng biết ơn quá khứ, trân trọng những giá trị của hiện tại. Các bạn trẻ thể hiện tình yêu nước bằng nhiều cách khác nhau: chụp ảnh kỷ niệm với áo dài, quân phục, tham gia hành trình về nguồn, đến việc đẩy mạnh các hoạt động học tập, tình nguyện...

GenZ hưởng ứng ngày Giải phóng miền Nam

Sinh ra trong hòa bình, lớn lên trong điều kiện kinh tế - xã hội phát triển , nhiều bạn trẻ thuộc thế hệ Gen Z đôi khi chỉ biết đến chiến tranh qua sách vở, phim ảnh, những câu chuyện kể lại. Nhưng mỗi dịp tháng 4 về, cùng với dòng chảy tưởng nhớ của cả dân tộc, thế hệ trẻ luôn bày tỏ niềm tự hào mãnh liệt, biết ơn của mình đối với thế hệ cha ông

Trên mạng xã hội, dễ dàng bắt gặp những bài đăng, các bạn trẻ diện áo dài truyền thống, áo cờ đỏ sao vàng hoặc khoác lên mình bộ quân phục, chụp các bộ ảnh kỷ niệm để hướng về ngày giải phóng. Bạn Nguyễn Thị Lệ Linh sinh viên năm 4 Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết: “Tình yêu nước từ trước đến nay vẫn luôn có nhiều cách thể hiện riêng. Mình thấy các bạn trẻ gen Z rất sáng tạo và năng động khi có những hoạt động hưởng ứng ngày 30/4 như chụp ảnh áo dài bên lăng Bác, checkin với lá cờ đỏ sao vàng, đu trend yêu nước trên mạng xã hội như đọc bản tin lịch sử 30/4, biến hình thành những người lính năm xưa… Hoặc nhiều bạn trẻ thức xuyên đêm, rủ nhau ra đường đợi xem diễu binh, duyệt binh chào mừng ngày 30/4…”

Biết ơn quá khứ - Trân trọng hiện tại

Bạn Ngô Thị Như Bình sinh viên năm 2 trường Đại học Đại Nam cho biết: “Đối với mình – một người sinh ra và lớn lên trong thời bình, ngày 30/4 là một ngày nhắc nhở sâu sắc chúng ta về giá trị của hòa bình và tự do. Mỗi dịp 30/4 khi nghe kể chuyện từ ông bà mình cảm nhận rõ sự mất mát, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước. Ngày này không những là một mốc lịch sử - ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, mà còn là lời nhắc mình phải trân trọng cuộc sống hiện tại, biết ơn những người đã ngã xuống để mình được sống trong một đất nước độc lập không còn tiếng bom đạn. Họ khom lưng đi trong bóng tối để ngày nay chúng ta thẳng lưng nhìn ngắm bầu trời tự do. Nó cũng khiến mình suy nghĩ về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc xây dựng, gìn giữ hòa bình và phát triển đất nước ngày một tốt đẹp hơn”

Sự biết ơn quá khứ không chỉ dừng ở những lời tri ân, mà còn thể hiện trong cách Gen Z trân trọng từng giá trị hiện tại cơ hội học tập, đến việc được sống trong một đất nước đang từng ngày phát triển

Yêu nước là không ngừng học tập và rèn luyện

Trong thời bình, đất nước phát triển dựa trên tri thức, công nghệ và sự sáng tạo. Hiểu được điều đó, mỗi bạn trẻ ý thức rằng sự tiến bộ cá nhân chính là đóng góp thiết thực nhất cho đất nước. Học tập không chỉ để đạt thành tích cá nhân, mà còn để làm giàu tri thức cho xã hội, nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ thế giới. Rèn luyện không chỉ để vững vàng trước những thử thách cá nhân, mà còn để đất nước có một thế hệ công dân bản lĩnh, tự tin hội nhập.

Bạn Hoàng Thị Ngân - sinh viên năm 4 Đại học Kinh tế Quốc Dân chia sẻ: “Đối với bản thân mình, không ngừng học tập, rèn luyện bản thân để góp phần xây dựng đất nước; chủ động gìn giữ, quảng bá văn hóa dân tộc ra thế giới; sử dụng công nghệ và mạng xã hội để lan tỏa những giá trị tốt đẹp, phản bác thông tin sai lệch gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh quốc gia. Đó là những hành động nhỏ mang ý nghĩa lớn lao với dân tộc”

Ngày giải phóng miền Nam không chỉ là ngày của những ký ức, mà còn là lời nhắc nhở về hành trình tiếp nối. Thế hệ Gen Z – bằng lòng biết ơn, ý chí sáng tạo và tinh thần trách nhiệm – đang bước tiếp con đường mà cha ông đã mở ra, với khát vọng xây dựng một Việt Nam ngày càng giàu mạnh, nhân ái và vững vàng giữa thế giới biến động.

Ảnh: NVCC