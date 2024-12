Thẻ ngân hàng dành cho thế hệ tương lai

Gen Z mong muốn điều gì giữa vô vàn lựa chọn về Thẻ ngân hàng, đâu mới là chân ái khi cần trang bị chiếc thẻ ngân hàng đầu tiên. Phá vỡ những quy luật truyền thống, Thẻ Woori Visa Z mang đến trải nghiệm đa dạng với sức hút từ “ngoại hình” đến “phẩm chất”.

Thiết kế “trendy” với thông điệp thú vị

Thẻ Woori Visa Z sử dụng thiết kế màu xanh lá bắt mắt phù hợp thị hiếu giới trẻ, kèm theo dòng chữ JUST WANNA HAVE SOME FUND$ nổi bật ngay mặt trước của Thẻ, tạo ấn tượng mạnh về thị giác. Lối chơi chữ thú vị với thông điệp dành cho Gen Z, khuyến khích các bạn trẻ làm quen với việc xây dựng kế hoạch tài chính bằng tài khoản ngân hàng đầu tiên, chiếc thẻ đầu tiên, quỹ tài chính đầu tiên.

Một thế hệ Gen Z ưu tiên đầu tư vào bản thân, không ngại chi tiền để trải nghiệm, đồng thời có hiểu biết và nhận thức sớm về tài chính. Do đó ngoài chinh phục về thị giác, Thẻ Woori Visa Z còn làm tốt sứ mệnh của mình khi trang bị những tính năng cực “ngầu” cho chủ sở hữu.

Tiêu dùng thông minh, tối ưu chi phí

Thẻ Woori Visa Z là dòng thẻ ghi nợ tiên phong tại Việt Nam có tính năng tích lũy điểm thưởng trên mỗi giao dịch online. Ra mắt từ tháng 1/2022, thời điểm người tiêu dùng Việt Nam đang quen thuộc với tính năng tích điểm hoàn tiền cho Thẻ Tín Dụng, việc ra mắt dòng Thẻ Ghi Nợ với tính năng tương tự là điểm khác biệt đầy thú vị với người tiêu dùng.

Thẻ Woori Visa Z cho phép tích lũy 2% giá trị giao dịch thành điểm thưởng khi thanh toán online, điểm thưởng có thể quy đổi thành tiền với giá trị 1 Điểm = 1 VNĐ. Khách hàng đổi điểm thưởng vô cùng dễ dàng ngay tại nhà bằng thao tác đổi điểm trên ứng dụng Mobile Banking Woori WON Việt Nam (WON app), tiền sẽ được trả thẳng vào tài khoản thanh toán của khách hàng.

Gen Z thanh toán tự do không lo “đau ví” tại hàng trăm cửa hàng đối tác Woori Store trên toàn quốc. Lựa chọn đa dạng lĩnh vực giáo dục, sức khỏe, làm đẹp, ăn uống, du lịch, v.v...với giảm giá đến 50% khi dùng Thẻ Woori Visa Z để thanh toán.

Đối với Gen Z, các chi phí liên quan đến việc phát hành và duy trì thẻ cũng là vấn đề đáng quan tâm. Dù mang lại nhiều lợi ích cho chủ thẻ, nhưng Thẻ Woori Visa Z không thu phí mở thẻ hay phí thường niên. Bên cạnh đó, khách hàng còn được miễn phí chuyển tiền, phí rút tiền tại ATM khi duy trì đủ số dư trong tài khoản theo chương trình Zero Fee.

Thanh toán bảo mật

An toàn và bảo vệ dữ liệu cá nhân là yếu tố tiên quyết cần có cho một sản phẩm tài chính. Thẻ Woori Visa Z được trang bị công nghệ chip contactless, thanh toán chạm/vẫy hiện đại giúp tăng cường tính bảo mật và tiện ích cho người sử dụng.

Để mở Thẻ Woori Visa Z, khách hàng không cần đến quầy giao dịch mà có thể mở thẻ trực tuyến qua WON app nhờ công nghệ e-KYC hiện đại và chờ thẻ chuyển đến tận nhà.

Là một trong những ngân hàng thuộc TOP đầu tại Hàn Quốc, Woori Bank luôn cập nhật công nghệ và không ngừng phát triển sản phẩm nhằm mang đến giá trị thiết thực cho khách hàng. Thẻ Woori Visa Z giúp Woori Bank đến gần hơn với thế hệ trẻ Việt Nam, đồng hành và nâng đỡ giá trị Việt, xây dựng điểm tựa tài chính vững chắc cho thế hệ tương lai.