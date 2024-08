Theo đuổi lĩnh vực Thời trang, nữ sinh tài năng Trường Đại học Văn Lang ‘để con tim dẫn lối’

Định hướng rõ ràng

Được biết, ngành học hiện tại không phải là một quyết định nhất thời mà là kết quả của hành trình được ươm mầm từ thuở Khánh Chi vừa chập chững biết đi, biết nói. Khánh Chi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có bố là kiến trúc sư, vậy nên những tác phẩm của bố đã tác động rất lớn đến định hướng tương lai của cô nàng. Khánh Chi chia sẻ: “Tình yêu dành cho hội họa của mình một phần được tạo nên từ những bức tranh tay của bố từ năm bố mình học cấp ba. Chính những bức tranh thực tế được bố kí hoạ vội đó đã khiến mình nhận ra mình có chút “di truyền” và vì thế mình dành sự quan tâm, yêu quý cho hội hoạ hơn nữa”.

Xây dựng Thương hiệu và Quản trị Thời trang là ngành học có sự kết hợp giữa yếu tố nghệ thuật và kinh doanh. Đây cũng là ngành học tương đối mới ở Trường Đại học Văn Lang nhằm khám phá lĩnh vực Thiết kế Thời trang ở góc nhìn chuyên sâu và đa chiều. Tuy đã có sẵn “lối đi” từ bé, nhưng lựa chọn theo ngành Thời trang nhiều lúc vẫn là một thách thức với Khánh Chi.

“Trên hành trình này, mình bắt gặp cả hối hận và băn khoăn. Đó là khi mọi người thắc mắc tại sao mình không học khối A, hay khối D, hay một trường đại học nào đó, mà lại đi theo ngành Thời trang. Lúc đó mình đã có sự nghi ngờ về năng lực cũng như hành trình của mình, đứng trước ranh giới từ bỏ hay tiếp tục với việc học may vẽ. Nhưng có những người bạn, người anh chị em thân thiết tâm sự rằng họ ngưỡng mộ mình vì được sống đúng ước mơ, được theo đuổi đam mê của bản thân. Lúc đó mình nhận ra tình yêu mình dành cho nghệ thuật là đúng”.

Khánh Chi cho rằng, hạnh phúc hơn cả là khi lựa chọn của cô nàng nhận được sự ủng hộ và tôn trọng từ tất cả các thành viên trong gia đình. Được khẳng định giá trị bởi những người mà mình yêu thương nhất là động lực to lớn để Khánh Chi không từ bỏ đam mê. “Khi ấy, mình biết quyết định đi theo đam mê và bản ngã cá nhân không phải là điều gì sai. Đó là sự vượt lên sợ hãi bị bàn tán, vượt lên sự tự ti khi ở giữa thế giới đầy ắp những nhân tố tài năng nghệ thuật. Đã cố gắng như thế thì mình càng phải tin tưởng vào bản thân hơn bao giờ hết.”, Khánh Chi bày tỏ quyết tâm dành cho ngành Thời trang.

Để con tim dẫn lối

Vốn là cựu học sinh ở Quốc học Vinh - Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Nghệ An), Khánh Chi đã có nền tảng chắc chắn về các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông. Bên cạnh đó, cô nàng còn dành nhiều thời gian luyện tập để hiện thực hóa ước mơ trong lĩnh vực thời trang của mình. Các kiến thức được dung hòa và kết hợp với nhau là cách để Khánh Chi thăng hoa trong thế giới nghệ thuật của mình.

Kim chỉ nam của Khánh Chi trên hành trình này là “mỗi cá nhân nghệ thuật lại là một màu sắc riêng”. Cô nàng trải lòng: “Mình theo đuổi Thời trang vì tiếng gọi của con tim. Nhưng ở thời điểm khi vừa bước vào lĩnh vực này, mình lại cố trở thành một người thật “khác” với bản thân trước đây để hòa chung màu sắc với môi trường mới. Nhưng sau đó mình nhận ra thời trang và nghệ thuật là muôn màu vạn trạng, có nét sắc, nét ngông thì cũng sẽ có nét mềm, nét nhẹ nhàng tinh tươm. Đó là lúc mình nhận ra đã để con tim dẫn lối thì không được phản bội nhịp đập của trái tim mình”.

Nhận thức được điều đó, con đường nghệ thuật của Khánh Chi được xây nên bởi loạt thành tích “khủng”. Ngay từ những năm học cấp ba, Khánh Chi đã trở thành Trưởng ban Thiết kế tại Phan Design&Fashion Club - CLB về Thời trang ở Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu. Trong quá trình học tập song song với làm việc, cô nàng có sự hợp tác với hơn 100 nhãn hàng thuộc lĩnh vực mỹ phẩm/thời trang. Gần đây, Khánh Chi vinh dự trở thành một trong những thành viên của chương trình The Road to Rome 2024 (Chuyến đi châu Âu du học tham quan được bảo trợ bởi Đại học Politecnico Ý và Lãnh sự quán Ý).

“Những lúc mình cảm thấy khó khăn hay nghi ngờ bản thân, kim chỉ nam này luôn tạo cho mình động lực để tiếp tục, để mình tự tin hơn rằng: Mình không cần phải thay đổi bản ngã để chạy theo thế giới nghệ thuật. Bản thân mình chính là một phần trong bức tranh vô vàn màu sắc của nghệ thuật rồi”.

Tin vào thành công trong tương lai

“Trong bối cảnh hiện tại và tương lai, mình nghĩ ngành nghệ thuật sẽ dần trở thành một trong những xu thế mới của thời đại, đặc biệt là về lĩnh vực thời trang/đồ hoạ”.

Nhìn lại một lịch sử phát triển của nghệ thuật nước nhà, đặc biệt là lĩnh vực Thời trang, Khánh Chi tâm sự: “Trước đây nghệ thuật đã được yêu quý và tôn vinh qua nhiều triển lãm, nhưng không có quá nhiều người dám đi theo đam mê và sở thích ấy vì còn nhiều giới hạn, lo ngại về tương lai sau này. Nhưng hiện tại, trong bối cảnh công nghệ hoá cũng như đời sống nâng cao, nghệ thuật dường như đã tìm được cơ hội để len lỏi vào trong đời sống bình thường con người. Ngành đồ hoạ kết hợp tạo ứng dụng trên thiết bị di động, xây dựng truyền thông sẽ thành một ngành quan trọng vì thị giác (visual) là một yếu tố tác động đến tâm lý con người, từ đó ảnh hưởng đến giá trị kinh tế. Thêm vào đó, ngày càng nhiều người trẻ dám theo đuổi đam mê, bỏ qua khuôn khổ cũ và sống hết mình cho ngành thời trang, nghệ thuật nước nhà”.

Bác bỏ các quan điểm tiêu cực về lĩnh vực nghệ thuật, Khánh Chi cổ vũ mọi người theo đuổi đam mê: “Sinh viên nghệ thuật và thời trang Việt Nam đang được nhiều nghệ sĩ trong và ngoài nước mời thiết kế trang phục riêng, làm stylist cho những show diễn lớn. Đó là cơ hội lớn và là sự phản bác quan điểm cũ - nghệ thuật không đem lại bữa cơm”.

Với Khánh Chi, lĩnh vực Thời trang sẽ còn rộng mở hơn nữa trong tương lai. Kỳ thi THPTQG năm 2024 vừa khép lại, nhiều em học sinh sẽ phải đưa ra lựa chọn liên quan đến ngành nghề. Dù theo đuổi ngành học gì, thì tiềm năng phát triển của mỗi cá nhân đều đáng kể, vậy nên Khánh Chi một lần nữa khẳng định: “Tin tưởng bản thân và cứ để con tim dẫn lối”.

(Ảnh: NVCC)

Một số thành tích học tập và hoạt động nổi bật:

- Co-founder/Trưởng ban thiết kế CLB Dias (2020 - 2021), trưởng ban thiết kế CLB Phan Design & Fashion (2022 - 2022);

- Trưởng ban kỹ thuật dự án The Inspiration (2021), phó ban Kỹ Thuật dự án YUMUN (2022);

- Tình nguyện viên tại Ơ Tết (2022) và tham gia thiện nguyện dạy học cờ vua ở làng trẻ SOS theo diện Van Lang Chess Club;

- Chủ nhiệm CLB Huynh Debate Club (2022);

- Đại sứ truyền thông dự án Dash for Impact thuộc tổ chức AIESEC in Vietnam (2022), dự án “Be Stylist With Your Real Purchase” thuộc tổ chức RAC OML (2023), Hoà Âm (2023), Đan Toả (2024), Social Innovation Launch 2024 (2024);

- Nhận học bổng tân sinh viên Đại học Văn Lang;

- Trực tiếp tham gia Aquafina Vietnam Fashion Week theo diện thành viên ban đối ngoại/thành viên team NTK Hoàng Minh Hà x Aquafina Vietnam International Fashion Week;

- Thành viên chương trình The Road to Rome 2024 (Chuyến đi châu Âu du học tham quan được bảo trợ bởi Đại học Politecnico Ý và Lãnh sự quán Ý);

- Video Content Creator trên nền tảng Tiktok;

- Từng hợp tác với > 100 nhãn hàng mỹ phẩm/thời trang;

- Đang làm việc tại brand Wet Avocado.