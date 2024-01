Hành trình bắt đầu đam mê từ giảng đường của nam sinh Đại học Văn Lang

SVVN - Dù sinh ra và lớn lên tại một vùng quê tương đối phát triển, tuy nhiên niềm đam mê dành cho MC đã được Thanh An nuôi dưỡng từ rất sớm. Bắt đầu hành trình đam mê của bản thân ở giảng đường, với môn học “Nghệ thuật nói trước công chúng”, trải qua những khó khăn về giọng nói, ngoại hình,...Thanh An đã có được những bài học, kinh nghiệm được đúc rút trực tiếp trong suốt hành trình thực hiện hóa ước mơ.

Mình là Thanh An – chàng sinh viên đến từ khoa Quan hệ Công chúng – Truyền thông của trường Đại học Văn Lang. Song song với công việc học ấy, mọi người còn được biết đến mình với vai trò là người dẫn chương trình (MC) tự do. Và, mình cảm thấy vô cùng may mắn khi được xuất thân từ Câu lạc bộ Người dẫn chương trình – Nhà văn hóa sinh viên TP. HCM.

Có thể nói, niềm yêu thích dành cho công việc MC đã được mình nuôi dưỡng từ lâu. Ngay từ năm 8 tuổi, mình đã dành rất nhiều thời gian để xem truyền hình. Dù chỉ ở một vùng quê tương đối phát triển, nhưng chính khoảng thời gian thơ ấu ấy đã vun đắp cho mình giấc mơ trở thành một người dẫn chương trình. Và rất may mắn khi mình có được sự hỗ trợ, ủng hộ rất nhiều từ bà nội, mẹ và chị hai để có thể từng bước thực hiện được giấc mơ của bản thân.

Ước mơ lớn nhất ở thời điểm hiện tại của mình là có thể sớm trở thành một người dẫn chương trình. Tuy nhiên, vì đang trong quá trình hoàn thành các công việc cuối cùng để tốt nghiệp Đại học, vậy nên mình cũng ưu tiên thiên về công việc học hơn. Đồng thời, mình cũng dành thời gian để theo học việc cùng hai người thầy là MC Quang Bảo và MC – Diễn viên Mita Minh Tân, nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm và phát triển công việc dẫn chương trình trong tương lai.

Bắt đầu hành trình đam mê của bản thân ở giảng đường, với môn học Nghệ thuật nói trước công chúng của cô MC Lê Ngọc Thanh Mai. Từ đó, mình có duyên theo cô học tập và được cô hướng dẫn tham gia vào câu lạc bộ MC – Nhà văn hóa sinh viên. Được gặp gỡ rất nhiều anh, chị lớn trong nghề, học hỏi, va chạm, được sai và được chỉ dẫn,…Từ đó, mình trưởng thành hơn.

Năm 2022 là một năm có mối cơ duyên lớn nhất đối với mình, khi bản thân có cơ hội được tham gia chương trình Én Sinh viên 2022. Trong vòng tham gia chọn đội, mình may mắn được cả 4 vị Mentor là MC Thảo Nguyên, MC Quang Bảo và cặp đôi Mentor Khánh Ly – Đoàn Nhược Quý lựa chọn. Và cuối cùng, mình đã lựa chọn thuộc về team Mentor Quang Bảo, giành được Top 15 cuộc thi. Khi về với team của Mentor Quang Bảo, mình đã được học rất nhiều điều đặc biệt, cho đến thời điểm này mình vẫn gắn kết, cũng như luôn nhận được rất nhiều sự giúp đỡ đến từ thầy trong suốt quãng hành trình làm nghề.

Song bên cạnh những may mắn ấy, không thể thiếu những khó khăn, vấp ngã đã giúp mình trưởng thành hơn. Vào thời điểm tham gia thi tuyển CLB Người Dẫn chương trình – Nhà văn hóa sinh viên, khi ấy mình chỉ có đúng niềm đam mê với nghề. Nhưng với một người MC thì bao nhiêu đó là chưa đủ. Vậy nên, dẫn đến kết quả khi ấy mình là 5 người cuối cùng được trúng tuyển vào Câu lạc bộ.

Lúc đó, đã có rất nhiều người nói với mình rằng: “Do là học trò của giám khảo nên mới đậu”, hay “5 đứa mình chỉ là vé vớt”,... Những cảm xúc lẫn lộn, cùng lòng tự ái cao đã khiến mình phải suy nghĩ, từ đó quyết tâm cố gắng học gấp nhiều lần. Song, cũng chính nhờ những sự quyết tâm ấy đã giúp mình thay đổi một cách rõ rệt. Mình rất tự hào khi nhận được giải thưởng “Thành viên xuất sắc” của CLB trong chương trình tổng kết CLB MC Award cùng năm. Từ đó, mình thấy rằng chỉ có hành động mới có thể phát triển được, phải hành động mới có thể chạm tới ước mơ của bản thân.

Để có được một Thanh An ở thời điểm hiện tại, không thể quên đi những bài học, kinh nghiệm từ cái nôi MC Sinh viên đã mang đến cho mình. Khoảng thời gian đầu, khi mới bắt đầu với công việc của một MC, mình chỉ có một niềm tin duy nhất, đó chính là niềm đam mê với công việc. Một phần vì nơi mình sinh ra và lớn lên chưa có nhiều sự phát triển, vậy nên hầu như mình gặp phải rất nhiều sự khó khăn, từ việc phát âm, ngoại hình, đến gu ăn mặc,…có một khoảng cách rất lớn với những người bạn đồng trang lứa lúc bấy giờ. Tuy nhiên, may mắn mình có được những người thầy, người cô, những người anh chị trong CLB Người dẫn chương trình – Nhà văn hóa sinh viên nhiệt tình hướng dẫn, hỗ trợ.

Thời gian gần đây, mình có hỗ trợ và theo dõi cuộc thi Miss Cosmo Vietnam – Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023.Và mình vô cùng ấn tượng với một câu nói tại vòng bán kết của thí sinh Huỳnh Ngọc Lan Anh - cô bạn đồng hương người Vĩnh Long của mình: “Hành động để biết mình là ai, để thế giới biết bạn là ai. Vì vũ trụ có bao la, nhưng bạn là duy nhất”. Mỗi người trong chúng ta luôn có những năng lực và những tiềm năng khác nhau. Vậy nên chúng ta hãy biết, đâu là điểm mạnh của bản thân và từ đó hãy biến những điều ấy thành thành công của chính mình!

Dự định trong năm 2024, mình sẽ cố gắng trước tiên là đạt kết quả tốt nghiệp tốt tại ngôi trường đang theo học. Tiếp đến là trong năm nay, bản thân mình sẽ tập trung nhiều hơn cho công việc người dẫn chương trình, bằng cách học thêm các khóa học về voice,… Bắt đầu tham gia tích cực hơn trên các trang mạng xã hội hot nhất hiện nay. Và trong tuổi 23 này, mình sẽ xây dựng và phát triển dự án Talkshow Nhật ký 23 – một dự án chia sẻ về những câu chuyện, những kinh nghiệm ở tuổi 23 cho những ai đã, đang và sắp bước vào lứa tuổi này.

Một số thành tích nổi bật của Thanh An: - Quán quân Người dẫn chương trình – Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2020. - Đạt “Thành viên xuất sắc nhất” CLB Người dẫn chương trình – Nhà văn hóa sinh viên tại MC Award 2020. - MC Ấn Tượng – I.M.C 2020. - Top 3 MC Triển vọng tại MC Award 2020. - Top 3 MC Đột phá tại MC Award 2020. - Top 15 Én Sinh viên 2023 – Thành viên team Quang Bảo.

(Ảnh: NVCC)