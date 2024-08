‘Thoát vai’ em gái Trấn Thành, Uyển Ân chính thức ‘lên xe hoa’

SVVN - Uyển Ân chính thức 'lên xe hoa' trong thế giới thượng lưu của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, qua bộ phim 'Cô dâu hào môn'. Đây là vai chính đầu tiên trong sự nghiệp của nữ diễn viên mà không phải trong phim của người anh trai tài năng Trấn Thành.

Vừa qua, nhà sản xuất bộ phim đã công bố những hình ảnh đầu tiên khiến khán giả bất ngờ khi nữ diễn viên Huỳnh Uyển Ân sẽ là cô gái chuẩn bị ‘lên xe hoa’ làm dâu gia tộc giàu có ba đời.

Đeo vàng “ê hề” nhưng không ít khán giả đã chú ý đến con gián đang bò trên cổ tay của Uyển Ân, gợi sự tò mò về câu chuyện của cô gái đang chuẩn bị cho đám cưới “trăm tỷ” của mình.

Sau 5 năm theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, đây là vai chính thứ hai mà Uyển Ân đảm nhiệm. Cô dâu hào môn được khán giả kỳ vọng là bước tiến lớn trong hành trình làm nghề của nữ diễn viên. Bộ phim là tác phẩm điện ảnh đầu tiên đánh dấu cột mốc Uyển Ân vươn mình ra khỏi mác “em gái Trấn Thành”, từ đây cô sẵn sàng thử sức ở nhiều vai diễn đa dạng và đồng hành cùng các đạo diễn với các phong cách khác nhau.

Phối hợp cùng Uyển Ân ở các phân đoạn tình cảm trong bộ phim lần này là diễn viên Samuel An. Anh được đạo diễn Vũ Ngọc Đãng “đo ni đóng giày” cho vai cậu thiếu gia Bảo Hoàng với ngoại hình điển trai, phong cách lịch lãm và gia thế khủng.

Chia sẻ về trải nghiệm trở thành “người yêu” của Samuel An, Uyển Ân không ngớt lời khen ngợi bạn diễn về sự tinh tế, tận tình: “Ân và anh Samuel An từng là bạn học, vì vậy cả hai khá hiểu ý nhau. Trong bộ phim này, anh An là người dẫn dắt Ân nhờ vào kinh nghiệm tình trường dày dặn của anh. Bên cạnh đó, trước mỗi phân đoạn, cả hai luôn có sự thương thảo và hiệp thành để các cảnh quay diễn ra suôn sẻ nhất”.

Cùng góp mặt với Uyển Ân trong bộ phim đình đám lần này là sự xuất hiện của những cái tên bảo chứng phòng vé như: Thu Trang, Kiều Minh Tuấn, Lê Giang, NSND Hồng Vân... Thừa thắng xông lên sau doanh thu trăm tỷ từ Chị chị em em 2, nhà sản xuất Will Vũ và đạo diễn Vũ Ngọc Đãng bắt tay thực hiện dự án này.