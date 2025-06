Thủ khoa tổ hợp A00 Mạc Hải Nam nhắn nhủ thí sinh hãy giữ tinh thần thư thái và sự tự tin

SVVN - Những ngày cận kề kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, thủ khoa đầu vào tổ hợp A00 trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) Mạc Hải Nam đã gửi lời nhắn nhủ tới các sĩ tử, những người đang trải qua giai đoạn nhiều áp lực và thử thách nhất trong suốt 12 năm đèn sách.

Mạc Hải Nam là cựu học sinh chuyên Hóa, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (trường ĐH KHTN, ĐHQG Hà Nội). Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Nam đạt tổng điểm 3 môn Toán – Vật lý – Hóa học cao nhất cả nước, trở thành thủ khoa tổ hợp A00. Hiện tại, Nam là sinh viên chương trình Tài năng, ngành Hóa học (trường ĐH Khoa học Tự nhiên), đồng thời là người nhận Học bổng Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, năm học 2023 – 2024, phần thưởng dành cho những sinh viên xuất sắc, đam mê nghiên cứu khoa học.

Trải nghiệm kỳ thi với vị thế của một người từng là thủ khoa, Nam hiểu rõ cảm giác lo âu, hồi hộp của các sĩ tử trong giai đoạn nước rút. "Mình từng gắng sức đến mức kiệt quệ, và chính sự mệt mỏi ấy đã khiến mình suýt đánh mất phong độ trong giờ phút quyết định", Nam nhớ lại.

Vì vậy, điều mình tha thiết muốn nhắn nhủ đến các bạn là: "Hãy để cho bản thân được nghỉ ngơi thật tốt. Một giấc ngủ sâu, một tinh thần thư thái sẽ là hành trang quý giá hơn bất kỳ cuốn sách nào", Hải Nam chia sẻ.

Theo Nam, những ngày cuối không chỉ để ôn luyện kiến thức mà còn là lúc giữ cho tâm hồn được bình lặng, đầu óc được tỉnh táo, tinh thần được tiếp sức. Điều quan trọng nhất, theo anh, là sự tự tin vào những nỗ lực suốt bao tháng ngày miệt mài trước đó.

Với quan điểm sống: "You don’t need to be gifted to succeed – just brave enough to face the music and never stop dancing" (Bạn không cần phải là thiên tài để thành công – chỉ cần đủ dũng cảm đối diện với khó khăn và không ngừng nỗ lực), Mạc Hải Nam mong muốn các sĩ tử hãy giữ vững tinh thần, tin vào chính mình và bước vào phòng thi một cách điềm tĩnh, tự hào.

"Hãy làm hết sức mình – để sau này, dù kết quả ra sao, bạn vẫn có thể tự tin nói rằng mình đã chiến đấu không hối tiếc", Nam nhắn gửi.

Năm 2025, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam lần đầu tiên triển khai không gian trò chuyện trực tuyến cùng 12 thủ khoa các khối thi THPT nhằm đồng hành và tiếp sức tinh thần cho sĩ tử cả nước.