Thủ khoa toàn khoá PTIT: Sở hữu loạt giải thưởng quốc tế, chưa ra trường đã làm tại tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới

SVO - Với điểm số GPA 3.85/4, Nguyễn Đăng Minh đã xuất sắc trở thành Thủ khoa toàn khóa ngành Công nghệ thông tin của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Không chỉ sở hữu bảng thành tích quốc tế ấn tượng, nam sinh còn khẳng định năng lực thực chiến khi trở thành nhân sự của tập đoàn đa quốc gia trước khi chính thức cầm trên tay tấm bằng Kỹ sư.

Sáng 23/5, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư các ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ thông tin chất lượng cao. Tại buổi lễ, nhà trường đã vinh danh sinh viên Nguyễn Đăng Minh - Thủ khoa toàn khóa chương trình Chất lượng cao ngành Công nghệ thông tin, tốt nghiệp xuất sắc với điểm số GPA đạt 3.85/4 cùng loạt thành tích, giải thưởng quốc tế ấn tượng.

Đại diện cho các tân kỹ sư, Đăng Minh đã có bài phát biểu truyền cảm hứng. Nhìn lại hành trình trưởng thành, thủ khoa nhấn mạnh: "Xuất phát điểm khác nhau, nhưng tất cả chúng ta đều chung một điều: Sự tò mò, khát khao được học, và quyết tâm không bỏ cuộc".

Đăng Minh đã gửi lời tri ân sâu sắc tới gia đình, thầy cô và nhà trường, Minh khẳng định bài học lớn nhất bản thân nhận được là tinh thần nỗ lực vươn lên: "Từ những bài giảng trên lớp đến những buổi hướng dẫn tại các phòng thí nghiệm, từ những lời khuyên về chuyên môn đến cách đối nhân xử thế, thầy cô đã dạy chúng em rằng quan trọng nhất không phải xuất phát điểm, mà là tinh thần không ngừng học hỏi".

Đăng Minh cũng nhắn nhủ đến các đồng môn: "Hành trình phía trước sẽ còn nhiều thử thách, nơi không còn sự đồng hành sát sao của thầy cô, nơi đòi hỏi chúng ta tự đẩy giới hạn bản thân lên mỗi ngày. Nhưng tôi tin rằng, mang trong mình cái chất của Bưu chính, chúng ta sẽ tiếp tục vượt qua, tiếp tục tỏa sáng".

Đăng Minh đã "đầu quân" tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới trước khi nhận bằng Kỹ sư.

Không chỉ sở hữu thành tích học tập xuất sắc, Đăng Minh còn gây ấn tượng với chuỗi giải thưởng công nghệ trong nước và quốc tế. Cùng với dự án AI hỗ trợ truy tìm trẻ lạc Vilutra, Minh và các cộng sự đã giành giải Ba cuộc thi PInnovation, giải Best International Prototype của University of Technology Sydney, giải Nhất Excellence in Technology for Social Good tại University of Sydney và vị trí Quán quân Track A tại Next Wave of Startup 2025. Nam sinh cũng xuất sắc đoạt giải Ba Global Start-up Design Thinking Hackathon tại Hàn Quốc, được lựa chọn tham gia chương trình NUS Young Fellowship 2025 và có bài báo khoa học công bố tại hội nghị SOICT 2025.

Kiến thức chuyên môn vững vàng cùng tinh thần xông pha thực tế từ sớm đã giúp Minh mở rộng cánh cửa nghề nghiệp. Ngay từ khi chưa chính thức nhận bằng tốt nghiệp, nam thủ khoa đã đảm nhận vị trí Associate AI/ML Delivery Consultant tại một tập đoàn đa quốc gia. Đây là môi trường chuyên nghiệp, mang tính quốc tế cao để Minh tiếp tục chinh phục những bài toán công nghệ ở quy mô lớn hơn, kiến tạo thêm nhiều giá trị thực tiễn cho cộng đồng.