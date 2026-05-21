Du lịch solo và nhiếp ảnh: Khi người trẻ kể chuyện bằng những chuyến đi

SVO - Không chỉ là những bức ảnh đẹp đăng trên mạng xã hội, nhiều người trẻ hiện nay đang xem du lịch như một cách để trải nghiệm, khám phá bản thân và lưu giữ cảm xúc qua từng khung hình. Từ những chuyến đi solo, trekking đến hành trình khám phá văn hóa bản địa, xu hướng 'xê dịch' của Gen Z đang dần mang nhiều ý nghĩa hơn việc check-in hay tìm kiếm ảnh đẹp.

Khi du lịch không còn chỉ để “đi cho biết”

Nguyễn Phương Linh (sinh năm 2002), nhà sáng tạo nội dung và nhiếp ảnh gia tự do, là một trong những người trẻ lựa chọn kể câu chuyện cá nhân qua những chuyến đi. Tốt nghiệp ngành Truyền thông đa phương tiện, Trường Đại học Thăng Long, Linh có nhiều trải nghiệm từ du lịch theo nhóm, du lịch một mình cho tới leo núi đường dài. Hiện cô theo đuổi nhiếp ảnh tự do, với nhiều chủ đề khác nhau như đường phố, con người, lao động và thương mại.

Phương Linh cho biết, nhịp sống chậm và sự thân thiện của con người là lý do khiến cô nhiều lần quay trở lại Huế.

Những bộ ảnh du lịch và đời sống của Linh thường thu hút vài nghìn lượt xem trên mạng xã hội, trong đó có bài đăng đạt hơn 55.000 lượt xem và 5.100 lượt yêu thích trên nền tảng Threads.

Theo Linh, niềm yêu thích du lịch được hình thành từ khá sớm, do cô thường xuyên được gia đình đưa đi khám phá nhiều nơi từ nhỏ. Tuy nhiên, phải tới thời gian học đại học, đam mê dịch chuyển mới thực sự rõ nét hơn, khi cô có cơ hội tham gia các chuyến đi thực tập tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. “Chính những chuyến đi đã khiến mình thích du lịch hơn và bắt đầu xây dựng hành trình trải nghiệm riêng cho bản thân”, Linh chia sẻ.

Nhịp sống hiện đại của Hà Nội được Phương Linh ghi lại từ khu vực cầu vượt.

Chuyến du lịch một mình đầu tiên của cô diễn ra tại Huế. Sau lần ghé thăm cùng bạn bè, Linh quyết định quay lại thành phố này một mình để có trải nghiệm chậm và sâu hơn. Với cô, Huế mang cảm giác nhẹ nhàng, thân thuộc, từ nhịp sống, con người cho tới ẩm thực địa phương. “Mình còn quen thêm được nhiều người bạn mới và các cô chú dễ thương luôn bắt chuyện, hỏi han mình trong suốt hành trình độc hành đó”, Linh kể. Tuy nhiên, cô cho rằng, du lịch một mình hay đi cùng bạn bè đều mang đến những trải nghiệm riêng. Nếu đi một mình giúp chủ động thời gian, dễ kết nối với người mới thì đi theo nhóm lại mang đến cảm giác an tâm, vui vẻ và có thêm người đồng hành chia sẻ trải nghiệm. Không chỉ dừng ở những chuyến tham quan thành phố hay khám phá địa phương, Linh còn tìm thấy sự hứng thú ở hoạt động đi bộ đường dài và leo núi. Với cô, các hoạt động ngoài trời giống như “liều thuốc” giúp tái tạo năng lượng tinh thần. “Hành trình leo núi giúp mình nhận ra nhiều điều về bản thân, biết giới hạn của mình ở đâu và mở mang góc nhìn hơn khi đứng trước thiên nhiên”, cô nói.

Một góc bình yên của Huế, thành phố gắn với chuyến 'solo trip' đầu tiên của Phương Linh.

Kể chuyện bằng ảnh và những áp lực phía sau mạng xã hội

Song hành với những chuyến đi là niềm yêu thích nhiếp ảnh. Linh bắt đầu chụp ảnh bằng điện thoại để phục vụ các sản phẩm báo cáo trong quá trình học tập và thực tập. Sau đó, nhờ những kiến thức được học về nhiếp ảnh, báo chí và phóng sự ảnh tại Khoa Truyền thông đa phương tiện, cô dần đầu tư máy ảnh riêng để lưu giữ hành trình của mình.

Linh cho biết, cô đặc biệt biết ơn cô Trần Thị Thùy Dương và thầy Phạm Hoài Thanh, những người đã hỗ trợ, đồng hành cùng cô trong quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp liên quan tới nhiếp ảnh. Bên cạnh đó là sự ủng hộ từ bạn bè và gia đình khi Linh lựa chọn con đường này.

Theo Linh, một bức ảnh đẹp có thể gây ấn tượng bởi màu sắc hay khung cảnh, nhưng điều khiến người xem ở lại lâu hơn vẫn là câu chuyện phía sau tấm hình. “Mỗi bức ảnh mình chụp thường khá tự nhiên và ngẫu hứng, dựa vào cảm xúc tại thời điểm bấm máy. Mình mong góc nhìn và cảm xúc đó có thể chạm tới người xem”, cô chia sẻ.

Khung cảnh thiên nhiên tại Mộc Châu qua góc máy của Phương Linh trong một chuyến đi khám phá vùng núi Tây Bắc.

Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng ảnh hưởng tới xu hướng du lịch của giới trẻ, những bức ảnh đẹp đôi khi vừa là động lực, vừa trở thành áp lực vô hình. Theo Linh, chính mạng xã hội đã khiến cô có thêm quyết tâm thử sức với hoạt động đi bộ đường dài, điều trước đây cô chưa từng nghĩ mình có thể làm.

Tuy nhiên, cô không đặt nặng chuyện lượt thích hay độ nổi tiếng của các bài đăng. Với Linh, mạng xã hội giống như một “cuốn nhật ký thị giác”, nơi lưu lại ký ức và cảm xúc từ mỗi hành trình.

Thực tế, xu hướng du lịch một mình của người trẻ hiện nay không chỉ xoay quanh nhu cầu chụp ảnh lưu niệm hay thể hiện bản thân. Theo Linh, nhiều bạn trẻ đang quan tâm hơn tới sức khỏe tinh thần, học cách kết nối với thiên nhiên và tìm kiếm trải nghiệm cá nhân thông qua những chuyến đi.

Không gian yên tĩnh tại chùa Địa Tạng Phi Lai Tự, điểm đến được nhiều người trẻ lựa chọn.

“Người trẻ bây giờ không chỉ nỗ lực học tập, làm việc mà còn nỗ lực trong hành trình sống”, cô nói. Dù vậy, Linh cho rằng, “đi để trải nghiệm” và “đi để thể hiện”, hai yếu tố này đang tồn tại song song. Việc chia sẻ hành trình cá nhân trên mạng xã hội, theo cô, đôi khi cũng là cách để người trẻ ghi nhận sự trưởng thành và những giới hạn mà bản thân đã vượt qua.

Du lịch solo không chỉ có ảnh đẹp

Bên cạnh những trải nghiệm tích cực, du lịch một mình cũng đi kèm không ít khó khăn và rủi ro. Theo Linh, điều quan trọng nhất trước mỗi chuyến đi là sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Cô thường tìm hiểu trước về địa điểm, cung đường, địa hình để lựa chọn phương tiện phù hợp, đồng thời cập nhật vị trí cho bạn bè hoặc người thân trong suốt hành trình. Ngoài ra, việc mang theo thuốc, đồ sơ cứu và tiền mặt cũng giúp cô xử lý tốt hơn trong những tình huống bất ngờ.

Góc phố cổ Hà Nội qua góc nhìn nhiếp ảnh đường phố của Phương Linh.

“Từng có thời gian, mình nghĩ ‘tới đâu hay tới đó’, nhưng sau nhiều chuyến đi, mình nhận ra, sự tùy hứng đôi khi lại là trở ngại lớn nhất”, Linh chia sẻ. Theo cô, trải nghiệm của mỗi chuyến đi phụ thuộc nhiều vào việc chuẩn bị tốt hay không, từ chi phí, lịch trình, cho tới yếu tố an toàn và tinh thần.

Không chỉ đối mặt với rủi ro di chuyển hay cảm giác cô đơn khi đi một mình, nhiều người trẻ còn chịu áp lực phải tạo ra những bức ảnh đẹp để đăng tải lên mạng xã hội. Tuy nhiên, sau tất cả, điều khiến Linh tiếp tục dịch chuyển không nằm ở những lượt yêu thích hay khung hình hoàn hảo. “Điều quan trọng hơn hết là chuẩn bị một tinh thần vững vàng, không ngại khó vì ‘cứ đi thì sẽ đến’”, cô nói.