Từ thủ khoa Sư phạm đến tiến sĩ quốc tế: Hành trình bền bỉ của nhà khoa học trẻ Việt tại Thái Lan

SVO - Từng là thủ khoa ngành Hóa học, lựa chọn rẽ hướng sang con đường nghiên cứu quốc tế, Phạm Nguyễn Như Quỳnh, cựu sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, đã chạm tới giải thưởng luận án tiến sĩ xuất sắc tại Chulalongkorn University. Phía sau thành tích ấy là hành trình dài của kỷ luật, thất bại và sự kiên trì không thỏa hiệp.

Từ giảng đường Sư phạm đến phòng thí nghiệm quốc tế

Phạm Nguyễn Như Quỳnh không bắt đầu hành trình của mình từ một con đường học tập ngoại quốc, mà từ giảng đường Sư phạm quen thuộc tại TP.HCM, nơi cô theo học song ngành Hóa học và Sư phạm Hóa học.

“Mình là cựu sinh viên khóa 41 của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, theo học song ngành Hóa học và Sư phạm Hóa học. Chính nền tảng đào tạo này đã giúp mình sớm hình thành tư duy logic, khả năng hệ thống hóa kiến thức, đồng thời nuôi dưỡng niềm đam mê với những phản ứng hóa học đầy kỳ diệu”, Như Quỳnh chia sẻ.

Phạm Nguyễn Như Quỳnh nhận bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (2/2026)

Năm 2019, cô tốt nghiệp với danh hiệu thủ khoa ngành Hóa học, một dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước chuyển từ một sinh viên sư phạm sang hành trình nghiên cứu chuyên sâu.

“Đây là một dấu mốc quan trọng, không chỉ ghi nhận nỗ lực học tập mà còn củng cố quyết tâm theo đuổi con đường nghiên cứu chuyên sâu.”

Đầu năm 2020, Như Quỳnh quyết định bước ra khỏi vùng an toàn, sang Thái Lan theo học chương trình sau đại học.

Tại Chulalongkorn University - một trong những môi trường học thuật hàng đầu khu vực - cô bắt đầu từ những ngày bỡ ngỡ với phương pháp nghiên cứu chuyên sâu, từng bước làm chủ các đề tài về tổng hợp hữu cơ các hợp chất huỳnh quang có tính ứng dụng trong môi trường thực tế.

Sau khi hoàn thành chương trình Thạc sĩ năm 2021, cô tiếp tục theo đuổi và tốt nghiệp Tiến sĩ vào năm 2024, sau đó có thêm một năm làm nghiên cứu viên sau tiến sĩ.

“Nhìn lại hành trình ấy, điều mình nhận ra rõ nhất là: khoa học không chỉ dừng lại ở lý thuyết trên trang giấy, mà là cả một quá trình kiên trì, bền bỉ trong phòng thí nghiệm để tạo ra những giá trị thực tiễn có ý nghĩa cho cộng đồng.”

Giải thưởng quốc tế và những đêm trắng trong phòng lab

Giải thưởng “The Best Dissertation Award” mà Như Quỳnh đạt được không phải là một dấu mốc đến từ may mắn, mà là kết quả của hành trình dài bền bỉ.

“Giải thưởng này không chỉ là một danh hiệu, mà còn là sự ghi nhận cho hàng nghìn giờ miệt mài trong phòng thí nghiệm”, cô nói.

Đề tài nghiên cứu của cô tập trung vào việc tổng hợp hữu cơ các hợp chất huỳnh quang mới và ứng dụng trong phát hiện nước trong dung môi, cũng như nhuộm tế bào sinh học.

“Nói một cách đơn giản, mình thiết kế và tạo ra những phân tử có đặc tính huỳnh quang, từ đó hỗ trợ các nhà sinh học quan sát rõ hơn những biến đổi bên trong tế bào.”

Đây là một hướng nghiên cứu có giá trị ứng dụng cao trong y sinh, góp phần hỗ trợ phát hiện sớm những bất thường trong tế bào.

Đại sứ Phạm Việt Hùng trao giấy khen cho tập thể Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan

Nhưng phía sau thành quả là những chuỗi ngày đầy thử thách.

“Hành trình chạm đến cột mốc này giống như một cuộc ‘marathon’ thực thụ. Có những giai đoạn mình phải đối mặt với hàng loạt phản ứng thất bại, những thí nghiệm không cho kết quả như kỳ vọng.”

Những đêm ở lại phòng lab đến nửa đêm, những lần thử nghiệm không thành công, hay những bài báo bị từ chối… tất cả đều trở thành một phần của hành trình.

“Thất bại trong phòng thí nghiệm không phải là dấu chấm hết, mà là một dữ liệu quan trọng để tìm ra đáp án đúng.”

Áp lực, bản sắc và hành trình trưởng thành

Không chỉ là một nhà nghiên cứu, Như Quỳnh còn là người kết nối cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Thái Lan.

Trong môi trường đa văn hóa, cô nhận ra bản sắc dân tộc chính là “tấm hộ chiếu” giúp sinh viên Việt tự tin hội nhập.

“Giữ gìn bản sắc không phải là sự tách biệt, mà là cách chúng ta chủ động lan tỏa những giá trị Việt một cách tự nhiên và chân thành.”

Phạm Nguyễn Như Quỳnh tham gia tọa đàm góp ý văn kiện Đại hội Đảng XIV

Tuy nhiên, đi cùng thành tích là áp lực. “Áp lực là điều khó tránh khỏi khi mình nhận được nhiều sự kỳ vọng… Nhưng mình không còn xem sự xuất sắc là một đích đến cố định, mà coi đó là một quá trình không ngừng hoàn thiện bản thân.”

Những giai đoạn khó khăn nhất cũng là lúc cô phải đối diện với chính mình. “Có những đêm rời phòng Lab khi kim đồng hồ đã bước sang ngày mới… mình từng tự hỏi liệu sự kiên trì này có đang đi đúng hướng hay không.”

Vượt qua những quãng trầm ấy, cô học cách mở lòng, tìm đến sự hỗ trợ từ giáo sư hướng dẫn và cộng đồng bạn bè.

Triết lý sống mà Như Quỳnh theo đuổi rất rõ ràng: “Sự kiên trì quan trọng hơn thiên bẩm, và kỷ luật là cầu nối giữa mục tiêu và thành tựu.”

Sau tất cả, định nghĩa về thành công trong cô cũng thay đổi. “Nếu trước đây, thành công gắn với những con số cụ thể… thì hiện tại, mình nhìn nhận thành công qua lăng kính của giá trị nội tại và sự cống hiến.”