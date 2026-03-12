Tìm hiểu tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

HHTO - Trong không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nhiều địa phương đang đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nhằm giúp cử tri hiểu rõ hơn về ý nghĩa của sự kiện chính trị quan trọng này cũng như tiêu chuẩn của người ứng cử.

Theo quy định, người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực.

Trước hết, ứng viên phải trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, tích cực phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đây là yêu cầu mang tính nền tảng đối với những người tham gia cơ quan quyền lực nhà nước.

Bên cạnh đó, người ứng cử có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

Về phẩm chất đạo đức, đại biểu cần có lối sống trong sạch, gương mẫu, thực hành các giá trị cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, chấp hành nghiêm pháp luật. Đồng thời, người ứng cử phải có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, các biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và những hành vi vi phạm pháp luật.

Ngoài yếu tố đạo đức, tiêu chuẩn về năng lực cũng được đặt ra rõ ràng. Người ứng cử cần có trình độ học vấn, chuyên môn phù hợp, có năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín trong xã hội để thực hiện tốt nhiệm vụ của đại biểu dân cử.

Một tiêu chí quan trọng khác là mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân. Đại biểu phải thường xuyên lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân và được nhân dân tín nhiệm. Đây là yếu tố bảo đảm để đại biểu thực sự trở thành cầu nối giữa cử tri với các cơ quan quyền lực nhà nước.

Bên cạnh đó, người ứng cử cũng phải có điều kiện tham gia đầy đủ các hoạt động của Quốc hội hoặc HĐND, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng.

Riêng đối với đại biểu HĐND, ngoài các tiêu chuẩn chung, còn có yêu cầu cư trú hoặc công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc đơn vị hành chính nơi mình ứng cử. Quy định này nhằm bảo đảm đại biểu hiểu rõ tình hình thực tế của địa phương, từ đó phản ánh sát hơn tâm tư, nguyện vọng của cử tri.