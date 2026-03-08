Duyên Quỳnh, Hoa hậu Thanh Thủy lan tỏa năng lượng tích cực tại Chủ Nhật Đỏ 2026

HHTO - Xuất hiện tại sự kiện Chủ Nhật Đỏ 2026, Hoa hậu Thanh Thủy, ca sĩ Duyên Quỳnh và Á hậu Ngọc Thảo cùng hòa vào không khí rộn ràng của ngày hội hiến máu. Những biểu cảm tự nhiên và chia sẻ chân thành của các nghệ sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều bạn trẻ.

Bên cạnh hàng nghìn sinh viên tham gia hiến máu và cổ vũ cho sự kiện, sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ và Hoa - Á hậu cũng góp phần tạo nên bầu không khí sôi động tại Chủ Nhật Đỏ 2026.

Tại sự kiện, Hoa hậu Thanh Thủy gây chú ý với những biểu cảm tự nhiên khi tham gia hiến máu. Trong lúc quan sát nhân viên y tế thực hiện các bước chuẩn bị, nàng hậu chăm chú theo dõi từng thao tác. Khoảnh khắc Thanh Thủy nở nụ cười "như không cười" khi chờ đến lượt hiến máu khiến nhiều bạn trẻ thích thú.

Loạt biểu cảm đáng yêu của Hoa hậu Thanh Thủy khi tham gia hiến máu. - Ảnh: Tôn Huy.

Trên mạng xã hội, không ít netizen nhận xét những biểu cảm của nàng hậu trông rất đáng yêu và gần gũi. Nhiều ý kiến cho rằng sự thoải mái, tự nhiên này giúp hình ảnh hoạt động hiến máu trở nên gần gũi hơn, đặc biệt với những người lần đầu tham gia.

Biểu cảm đáng yêu của Hoa hậu Thanh Thủy tại sự kiện.

Ca sĩ Duyên Quỳnh cho biết đây là lần đầu tiên cô tham dự sự kiện Chủ Nhật Đỏ. Khi có mặt tại sự kiện, nữ ca sĩ chia sẻ rằng mình ấn tượng với không khí đông đảo và nguồn năng lượng tích cực từ các bạn trẻ. "Ở đây mình cảm nhận được sự nhiệt huyết và tinh thần lan tỏa yêu thương từ rất nhiều bạn sinh viên", Duyên Quỳnh cho biết.

Giọng ca Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình cũng tiết lộ trước đây cô từng muốn tham gia hiến máu nhưng chưa đủ điều kiện về cân nặng nên chưa thể thực hiện. Hiện tại khi sức khỏe đã ổn định hơn, nữ ca sĩ cho biết sẽ đăng ký hiến máu trong thời gian tới.

Duyên Quỳnh chia sẻ quá khứ từng "bị loại" vì không đủ cân nặng.

Trong khi đó, Á hậu Ngọc Thảo cho biết bản thân khá xúc động khi chứng kiến hình ảnh đông đảo sinh viên kiên nhẫn xếp hàng chờ hiến máu. Theo cô, việc nhiều bạn trẻ chủ động tham gia các hoạt động vì cộng đồng cho thấy tinh thần sẻ chia đang ngày càng được lan tỏa mạnh mẽ.

Á hậu Ngọc Thảo cảm thấy tự hào khi được đồng hành cùng Chủ Nhật Đỏ 2026.

Á hậu Ngọc Thảo, Hoa hậu Thanh Thủy và Á hậu Cẩm Ly (từ trái sang) rạng rỡ tại sự kiện Chủ Nhật Đỏ 2026.

Những khoảnh khắc giản dị tại Chủ Nhật Đỏ 2026, từ biểu cảm tự nhiên của các nghệ sĩ đến hình ảnh sinh viên hào hứng tham gia hiến máu, đã góp phần tạo nên bầu không khí tích cực và giàu tinh thần cộng đồng trong ngày hội.