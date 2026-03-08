Hơn 5.000 bạn trẻ "viết tiếp hành trình nhân ái" tại sự kiện Chủ Nhật Đỏ 2026

HHTO - Sáng nay 8/3, tại trường Đại học Văn Hiến (TP.HCM), hàng nghìn sinh viên, các bạn trẻ đã có mặt để tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026. Cùng với sự đồng hành của 20 trường đại học trên địa bàn, hơn 20 nghệ sĩ, Hoa - Á hậu cũng đã góp mặt tại sự kiện, cùng lan tỏa thông điệp ý nghĩa hiến máu cứu người.

Sáng nay 8/3, tại khuôn viên trường Đại học Văn Hiến (TP.HCM), Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 chính thức chào đón hơn 5.000 sinh viên đến từ 20 trường đại học trên địa bàn, cùng đông đảo các bạn trẻ. Khoảng từ 6 giờ, sân trường đã được phủ kín, những hàng dài các bạn trẻ nhiệt huyết cùng nối đuôi nhau, trật tự xếp hàng chờ đợi làm thủ tục. Mọi người cùng bày tỏ sự háo hức khi được thực hiện nghĩa cử cao đẹp, "viết tiếp hành trình nhân ái": Hiến máu cứu người.

Sinh viên các trường ĐH cùng hô vang khẩu hiệu của Chủ Nhật Đỏ. Nguồn clip: Tôn Huy

Cùng với đó, nhiều tình nguyện viên tất bật hỗ trợ, Ban tổ chức tiến hành triển khai công tác check-in, đón tiếp và hướng dẫn làm thủ tục hiến máu. Tại khu vực đăng ký, từng nhóm các bạn sinh viên lần lượt hoàn tất các bước khai thông tin, kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máu. Không khí của Chủ Nhật Đỏ luôn được duy trì rộn ràng, nhộn nhịp khi những người có cùng chí hướng được gặp gỡ, làm quen thêm bạn mới.

Chia sẻ tại buổi khai mạc, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban Tổ chức chương trình Chủ Nhật Đỏ năm 2026 nhấn mạnh: "Máu là nguồn sống, là dòng chảy đặc biệt mà khoa học dù hiện đại đến đâu vẫn chưa thể tạo ra được. Nhưng chỉ có trái tim nhân ái mới có thể hiến dâng những giọt máu quý giá để giúp hồi sinh những sinh mệnh trong giờ phút nguy cấp".

Bài phát biểu của Trưởng ban Tổ chức Chủ Nhật Đỏ tại buổi khai mạc. Nguồn clip: Tôn Huy

Trong lần đầu tham gia Chủ Nhật Đỏ, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ sự xúc động, gửi gắm thông điệp ý nghĩa đến hàng nghìn sinh viên: "Chúng ta đều cảm thấy chương trình này rất ý nghĩa, đúng như thông điệp Sinh mệnh của bạn và tôi. Nếu những giọt máu của mình có thể mang lại cơ hội sống, một cuộc đời mới cho ai đó thì đó là điều vô cùng tuyệt vời".

Nhà báo Phùng Công Sưởng, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chụp ảnh cùng hàng ngàn sinh viên tham gia Chủ Nhật Đỏ.

Với Hoa hậu Thanh Thủy, sau nhiều lần đồng hành cùng chương trình, nàng hậu chia sẻ cảm xúc: "Sứ mệnh của người có sức ảnh hưởng là chia sẻ những điều tốt đẹp, tích cực đến với cộng đồng, nhất là giới trẻ. Từ đó, người trẻ có thêm động lực, sức mạnh để cống hiến cho đất nước".

Những "đóa hoa hồng tình nguyện": Hoa hậu Thanh Thủy, Á hậu Ngọc Thảo - Cẩm Ly lan tỏa hành động đẹp cùng các bạn trẻ.

Đặc biệt, ngày hội hiến máu còn hơn 20 Hoa - Á hậu, nghệ sĩ "tiếp thêm lửa" bằng những sân khấu âm nhạc, sân khấu catwalk tràn ngập tiếng hò reo. Ca sĩ Duyên Quỳnh hát cùng sinh viên bản hit Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình đầy hào hùng. Ca sĩ Liêu Hiền Trinh, Hera Ngọc Hằng, Ngọc Ánh cùng mang đến những tiết mục khuấy động, cổ vũ tinh thần sống cống hiến, sống vì cộng đồng của thế hệ trẻ.

Ca sĩ Duyên Quỳnh biểu diễn tại sự kiện Chủ Nhật Đỏ 2026 ở TP.HCM.

Chủ Nhật Đỏ là ngày hội hiến máu tình nguyện do Báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh, thành phố tổ chức hằng năm trên quy mô toàn quốc. Với thông điệp Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi, chương trình ra đời nhằm góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu điều trị cho bệnh nhân, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán.

Trải qua gần hai thập kỷ, Chủ Nhật Đỏ không chỉ là một ngày hội hiến máu tình nguyện có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng mà đã trở thành biểu tượng của tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội và lòng nhân ái.

Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 tại TP.HCM do Báo Tiền Phong, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức, phối hợp cùng Trường Đại học Văn Hiến, Công ty CP Phát triển Hùng Hậu, Bệnh viện Quân 175 cùng các đơn vị đồng hành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam và Tập đoàn Gelex. Bên cạnh đồng hành cùng hoạt động hiến máu, chương trình còn hỗ trợ sửa chữa nhà cho 6 cựu chiến binh, trao 100 suất học bổng cho những sinh viên tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, trao 20 bộ máy tính cho Hội Sinh viên các trường ĐH tại TP.HCM.