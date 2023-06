Tỉnh Đoàn Long An ra quân Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện Hè 2023

SVVN - Sáng ngày 11/6 Tỉnh Đoàn, Hội LHTN, Hội Sinh viên tỉnh Long An tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện Hè và phát động đợt thi đua cao điểm góp phần phát triển kinh tế - xã hội trong đoàn viên, thanh niên năm 2023.

Tham dự buổi lễ, có ông Phạm Tấn Hòa - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, đại diện các đơn vị đồng hành và gần 1.000 đoàn viên, thanh niên, sinh viên.

Với chủ đề “Tuổi trẻ Long An sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng” và phương châm hành động “Rộng khắp - An toàn - Hiệu quả - Bền vững” gắn với “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè tỉnh Long An năm 2023 diễn ra từ tháng 4/2023 đến hết tháng 10/2023. Chiến dịch được triển khai, tổ chức rộng khắp trong toàn tỉnh và được cụ thể hóa theo từng tuyến đối tượng, gồm Chương trình “Tiếp sức mùa thi” và 4 chiến dịch: Chiến dịch tình nguyện “Mùa Hè Xanh”; Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng Đỏ”; Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ Hồng”; Chiến dịch tình nguyện “Hành quân Xanh”.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Long An còn phối hợp các ngành, địa phương tổ chức các hoạt động tình nguyện, giao lưu văn hóa cho các bạn thanh niên tỉnh Chungcheongnam (Hàn Quốc), tại huyện Thủ Thừa. Tuổi trẻ Long An sẽ tập trung thực hiện 14 chỉ tiêu, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động chuyển đổi số trên tất cả các mặt công tác của Đoàn; chú trọng thực hiện chủ trương “3 liên kết” gắn với việc thực hiện chủ trương “1 + 1”, “1 + 2”.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Tấn Hòa – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh bày tỏ sự tin tưởng và đánh giá cao sự quyết tâm cao độ, phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu của đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà, đồng thời yêu cầu cấp ủy các cấp tiếp tục quán triệt, lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương của Đảng về công tác thanh niên; tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức của thanh niên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên Long An phát triển toàn diện, khơi dậy và phát huy tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện và nâng cao trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023, các đơn vị, mạnh thường quân đã quan tâm hỗ trợ Ban Chỉ huy chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè tỉnh Long An gần 3,3 tỷ đồng để triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, các hoạt động an sinh xã hội.

Tại Lễ ra quân, Ban Tổ chức trao tặng 50 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng); 15 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; 30 phần quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn (mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng). Đồng thời triển khai các hoạt động hưởng ứng sau lễ: Tập huấn sáng tạo, khởi nghiệp; tập huấn phòng chống ma túy, ứng dụng VneID, an toàn giao thông; dọn dẹp vệ sinh môi trường, khởi công nhà Tình bạn; Sơn sửa sân chơi thiếu nhi, trao quà cho thiếu nhi, trồng cây xanh...

Cũng trong dịp này, Tỉnh Đoàn Long An tiến hành ra mắt 13 công trình số hóa di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh.

"Chiến dịch Tình nguyện Hè và phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội sẽ là cơ hội để mỗi đoàn viên, thanh niên được trải nghiệm, rèn luyện bản thân, được thể hiện tình cảm và trách nhiệm của mình đối với quê hương, nhất là bà con ở vùng sâu vùng xa cuộc sống nhiều cơ cực thiếu thốn. Qua đó, các bạn đảm nhận thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên hiệu quả, phục vụ thiết thực cho cuộc sống cộng đồng", anh Trần Hải Phú - Bí thư Tỉnh Đoàn Long An chia sẻ.