Tình nguyện viên vui vì phụ huynh chấp hành 5K “tốt không ngờ”

SVVN - Trái với những lo ngại, buổi sáng ngày thi đầu tiên tại TP. HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, không có cảnh tụ tập đông đúc trước cổng trường. Các tình nguyện viên, lực lượng chức năng điều phối đảm bảo trật tự không phải vất vả như mọi năm, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch.

Khu vực huyện Hóc Môn và Quận 12 có nhiều ca nhiễm SARS-CoV-2 thuộc nhóm có nguy cơ "rất cao" và "cao" theo phân nhóm của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 TP. HCM, việc đảm bảo an toàn phòng dịch trong ngày thi tốt nghiệp THPT được chú ý đặc biệt. Tại điểm thi trường THPT Nguyễn An Ninh, 14 tình nguyện viên chương trình "Tiếp sức mùa thi" của Thành Đoàn phối hợp với Quận Đoàn 12 có mặt từ sáng sớm.

Theo anh Nguyễn Mạnh Tuấn – Chánh Văn phòng Quận Đoàn 12, điều phối tại đây: “Phần lớn các bạn sinh viên đến từ trường CĐ Kinh tế Công nghệ TP. HCM. Để đảm bảo an toàn phòng dịch, các tình nguyện viên sẽ hướng dẫn thí sinh di chuyển theo phân luồng, giữ khoảng cách, sát khuẩn và hỗ trợ khai báo y tế, hỗ trợ lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự. Vào đầu và cuối giờ thi các thí sinh đều được phát bánh và nước. Thí sinh rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt trước khi vào trường. Chúng tôi và các tình nguyện viên đều hiểu tầm quan trọng của kỳ thi và quan trọng của việc phòng chống dịch. Ngoài nhiệm vụ hỗ trợ và đảm bảo an toàn cho thí sinh, chúng tôi cũng hiểu phải tạo sự tin tưởng và an tâm cho quý phụ huynh”.

Hàng rào cách cổng trường 150m mỗi đầu được thiết lập, bố trí khu vực đưa đón thí sinh cho phụ huynh. Anh Tuấn cho biết thêm: “Cũng như mọi năm, nhiều phụ huynh vẫn có tâm lý lo lắng nên nán lại để chờ con. Chúng tôi động viên và khuyến cáo phụ huynh sau khi đưa con đến điểm thi cứ an tâm về nhà để tránh tụ tập đông người. Cứ 10 phút một lần chúng tôi và các tình nguyện viên sẽ đến nhắc nhở. Nhìn chung mọi người chấp hành rất tốt, không xảy ra tình trạng tụ tập đông, các lực lượng chức năng cũng đỡ áp lực".

Có mặt từ sáng sớm, Nguyễn Viết Hiếu, sinh viên năm thứ nhất, ngành Công nghệ Sinh học, trường ĐH KHTN (ĐHQG TP. HCM), tình nguyện viên “Tiếp sức mùa thi” tại trường THPT Nguyễn An Ninh cùng các bạn khác chuẩn bị hoàn tất mọi công việc trước khi vào việc. Hiếu nói: “Cũng mùa này năm ngoái, mình chứng kiến các anh chị tiếp sức mùa thi vô cùng vất vả nên năm nay mình đăng ký tham dự để hỗ trợ các thí sinh. Hầu hết các bạn và phụ huynh hợp tác rất tốt. Các tình nguyện viên an tâm làm việc và hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh”.

Tại trường THPT Nguyễn Hữu Cầu (xã Trung Chánh – Hóc Môn), nằm ở mặt tiền đường Nguyễn Ảnh Thủ vốn có lưu lượng xe đông đúc hằng ngày nhưng chỉ sau 8h30 đã vắng ngắt, không có cảnh phụ huynh tụ tập chen chúc.

Ông Tạ Đông Việt, một phụ huynh tại đưa con đi thi tại Hội đồng thi trường THPT Nguyễn Hữu Cầu cho biết: “Nhà cách điểm thi 4k m, tôi định chờ con thi xong nhưng các tình nguyện viên và công an động viên nên về nhà để đảm bảo an toàn, không tụ tập đông, nên cũng bớt lo”.

Do được tuyên truyền tốt, đang trong thời gian giãn cách và hiểu tác dụng của tuân thủ "5K", lần đầu tiên các Hội đồng thi tại TP. HCM không có cảnh tụ tập đông đúc như mọi năm. Tại một số điểm thi khác như trường THPT Marie Curie, THPT Lê Qúy Đôn (Quận 3), THPT Nguyễn Du (Quận 10)... là các điểm thi lớn, thường ngày rất đông đúc phụ huynh đưa đón con nhưng trong sáng nay thông thoáng đến không ngờ, góp phần giảm áp lực cho lực lượng điều phối trật tự và tình nguyện viên “Tiếp sức mùa thi”.

“Nhiều phụ huynh chỉ đưa con đến rồi ra về chứ không tụ tập, nếu có cũng chỉ chốc lát và được các lực lượng trật tự và tình nguyện viên giải thích, động viên nên chấp hành rất tốt, tụi mình cũng đỡ áp lực. Trước ngày thi, tụi mình rất lo vì không biết phụ huynh có chấp hành không nhưng trong sáng đầu tiên thấy tốt không ngờ. Tâm lý chung là hay lo lắng, nên tình nguyện viên tiếp sức mùa thi phải động viên phụ huynh an tâm, các thí sinh luôn được chăm sóc tốt để đảm bảo an toàn”, một tình nguyện viên tại trường THCS Trường Chinh (Tân Bình) cho biết.