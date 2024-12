Khởi nghiệp luôn phải song hành với đổi mới sáng tạo, tri thức và ứng dụng khoa học công nghệ

SVVN - Ca sĩ Orange gây bất ngờ khi trở thành nữ ca sĩ gen Z góp giọng trong OST phim Hàn 'Marry you' với ca khúc mang tên 'Only one'. Bản nhạc này đã nhận được nhiều lời khen từ phía ê kíp sản xuất nhạc của bộ phim này.