Trao Giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2024 cho 12 tập thể có công trình xuất sắc

SVVN - Từ 46 hồ sơ gửi tham gia giải thưởng, Hội đồng xét trao giải thưởng của Thành Đoàn TP. HCM đã xem xét, lựa chọn và quyết định trao tặng Giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2024 cho 12 tập thể.

12 tập thể có công trình trình xuất sắc gồm: Hội thi “Bí thư Đoàn cơ sở giỏi TP. HCM” của Ban Tổ chức - Kiểm tra Thành Đoàn TP. HCM; Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” của Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn TP. HCM và Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên TP. HCM; Chương trình văn nghệ “Hát về thời hoa đỏ” của Ban Tuyên giáo - Đối ngoại Thành Đoàn TP. HCM và Nhà Văn hóa Thanh niên TP. HCM; “Hội đồng trẻ em TP. HCM” của Hội đồng Đội TP. HCM; Diễn đàn “Khoa học sinh viên quốc tế” của Hội Sinh viên TP. HCM, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ và Ban Cán sự Đoàn ĐHQG TP. HCM; Chương trình “Ngày không tiền mặt” của báo Tuổi Trẻ; Chương trình “Chuyến xe mùa Xuân” của Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP. HCM; Giải pháp “Tủ sách Di sản Hồ Chí Minh với thanh thiếu nhi” của Công ty TNHH MTV Nhà Xuất bản Trẻ; Công trình “Tuổi trẻ Công an TP. HCM xung kích tham gia phòng chống tội phạm liên quan tín dụng đen trên địa bàn thành phố” của Đoàn Thanh niên Công an TP. HCM; Mô hình “Em nuôi heo đất - 60 ngày tiết kiệm vì biên giới biển, đảo” của Hội đồng Đội quận 8; Giải pháp “Tận dụng vật liệu sau sản xuất để xây dựng khu vui chơi cho học sinh nghèo” của Đoàn Xí nghiệp Cơ khí ô tô An Lạc; Sáng kiến “Đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên thông qua việc học tập các bài lý luận chính trị số 5” của Đoàn trường ĐH Sư phạm TP. HCM.

Lễ trao Giải thưởng Hồ Hảo Hớn lần thứ 22, năm 2024 sẽ diễn ra vào ngày 22/3, nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2024).

Giải thưởng Hồ Hảo Hớn ra đời từ năm 2002, là giải thưởng cao quý của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. HCM. Giải thưởng mang tên Hồ Hảo Hớn - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Bí thư Khu Đoàn Sài Gòn - Gia Định (nay là Thành Đoàn TP. HCM). Giải thưởng trao tặng cho các tập thể, cá nhân có mô hình, giải pháp, cách làm làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố.