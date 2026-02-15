28 TẾT BÍNH NGỌ 2026 Trò chuyện cùng Võ Tấn Phát ngày 28 Tết về một chặng đường không hề dễ dàng năm qua

SVO - Năm qua, Võ Tấn Phát tiếp tục ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua nhiều vai diễn. Nhưng với anh, thành công này chỉ là một chút ‘quả ngọt’ và anh vẫn phải nỗ lực hơn để mang đến nhiều tác phẩm gửi tới khán giả.

Tết này, Võ Tấn Phát có hai dự án ra mắt là Báu vật trời cho và Gia đình Cục Súc hứa hẹn phủ sóng ở mảng phim ảnh. Với anh, điều này có áp lực như thế nào khi phải làm mới bản thân liên tục trước khán giả?

Tết này, ngoài những chương trình truyền hình, tôi còn may mắn được gặp quý vị khán giả tại các cụm rạp với phim Báu vật trời cho và qua kênh YouTube Võ Tấn Phát với Gia đình Cục Súc đón Tết 2026. Với tôi, việc luôn làm mới mình là trách nhiệm mà mình bắt buộc phải làm để luôn mang lại những điều mới mẻ, xu hướng và thú vị nhất đến với khán giả. Vậy nên, dù khá bận rộn với lịch trình công việc, tôi vẫn cố gắng sản xuất phim Tết mang màu sắc cá nhân để khán giả có thêm nhiều lựa chọn giải trí trong những ngày Tết.

2026 đánh dấu 9 năm theo đuổi nghệ thuật, 9 năm hết mình với từng cơ hội được làm nghề để có được một Võ Tấn Phát được nhiều khán giả yêu thương như ngày hôm nay, thật sự là một chặng đường không hề dễ dàng.

Trong Báu vật trời cho, Võ Tấn Phát làm việc cùng Tuấn Trần và Phương Anh Đào, đều là những diễn viên dày dạn kinh nghiệm diễn xuất. Anh có lo lắng trước những sự so sánh với hai bạn diễn này?

Đây là lần đầu tôi được làm việc cùng chị Đào, còn anh Tuấn Trần thì hai anh em đã rất thân kể từ sau dự án Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn. Tôi học hỏi được nhiều về năng lượng chuyên nghiệp và yêu nghề của hai anh chị. Quá trình ghi hình bộ phim rất vui, anh em trong đoàn hỗ trợ và tương tác với nhau rất tốt. Ngày nào không đi quay, mấy anh em kéo nhau đi ăn uống đặc sản địa phương. Trong phim, mỗi người giữ một tuyến nhân vật khác nhau nên chỉ có hỗ trợ nhau, chứ khó đặt lên “bàn cân” để tìm sự so sánh vậy nên tôi cảm thấy rất thoải mái.

Gần đây, anh trở thành diễn viên được nhiều đạo diễn ưu ái, xuất hiện trong nhiều dự án lớn. Anh có nghĩ “thời” của mình đã đến chưa?

Năm vừa rồi, tôi hoàn thành ghi hình cho 5 dự án điện ảnh. Trong đó, có 2 dự án đã phát hành và 3 dự án chuẩn bị ra mắt trong đầu năm 2026. Với tôi, đây là kết quả của những nỗ lực và sự nghiêm túc với nghề. Nhận được lời mời, xuất hiện trong nhiều dự án vẫn chưa đủ. Tôi phải xuất hiện làm sao để ấn tượng, khiến khán giả rời rạp phải nhắc đến và hài lòng với trải nghiệm của mình, đó mới thật sự là điều mà tôi muốn hướng đến. Tôi chỉ biết cố gắng làm tốt việc của mình, còn “thời” tới hay chưa, thật sự tôi cũng không rõ, chắc nhờ khán giả nhận xét giúp mình.

Đến năm 2026 là 9 năm Võ Tấn Phát bước chân vào nghệ thuật. Nhìn vào hành trình 9 năm này, cũng có không ít ý kiến cho rằng con đường anh đi khá bằng phẳng, thậm chí là đi nhanh hơn các đồng nghiệp cùng lứa. Còn anh tự nhìn nhận như thế nào về hành trình này của mình?

Mọi người nhìn vào thấy con đường tôi đi khá bằng phẳng nhưng tôi biết mình đã cố gắng nhiều như thế nào. Vậy nên giờ đây, tôi cảm thấy tự tin và vững bước trên hành trình đang đi, vì biết bản thân đã rất tử tế và hết mình với sự lựa chọn này.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, anh của khi mới vào nghề và của hiện tại có điều gì còn trăn trở?

Tôi đã có được những “quả ngọt” với nghề. Và chính những thành tựu nhỏ này đã giúp tôi rất nhiều về tinh thần. Đây cũng là nền tảng để tôi có được sự đầu tư ngày càng chỉn chu và chuyên nghiệp hơn với công việc của mình. Còn trăn trở thì năm mới 2026, tôi có những dự án điện ảnh lớn sẽ được bấm máy. Tôi chỉ mong có đủ sức khoẻ, bản lĩnh để thể hiện tốt nhất có thể.

Tết 2026, anh lại bận rộn cho lịch trình quảng bá phim. Vậy anh sắp xếp thời gian đón Tết bên gia đình như thế nào?

Lịch trình của tôi hiện tại đến hết hôm nay (28 Tết) mới xong công việc. Sau đó, tôi lái xe về quê liền, vì ưu tiên ngày Tết của mình bây giờ là gia đình. Đi làm cả năm rồi nên tôi luôn muốn cùng gia đình chuẩn bị cho bữa cơm đoàn viên, cùng bày mâm cúng Giao thừa và chúc nhau những gì tốt đẹp nhất trong ngày đầu năm mới. Tôi dành trọn ngày Mùng 1 và Mùng 2 Tết Bính Ngọ cho gia đình ở quê. Từ Mùng 3 Tết, tôi bắt đầu đi cinetour giao lưu, quảng bá cho bộ phim Báu vật trời cho tại các cụm rạp.

Tết Bính Ngọ, gia đình anh cũng đón Xuân trong ngôi nhà mới xây dựng khang trang. Với anh, thành quả này mang đến cảm xúc như thế nào cho ba mẹ của anh?

Đây có lẽ là thành tựu lớn nhất của tôi trong năm qua, vì đã xây cho ba mẹ được một ngôi nhà khang trang ở quê. Và cũng chính nhờ dịp này mà tôi và ba đã có cơ hội kết nối với nhau nhiều hơn. Trước đây, tôi chủ yếu gọi điện cho mẹ, vì ba cũng ít nói chuyện. Hai cha con thường không có chủ đề chung để kết nối. Nhưng kể từ khi xây nhà, ba là người đứng ra theo dõi công trình xem thầu thợ thi công nên ngày nào hai cha con cũng gọi điện cho nhau để thông báo tình hình, riết thành thói quen. Và tôi cảm thấy mình và ba đã gắn kết với nhau nhiều hơn.

Tết ở quê nhà của Võ Tấn Phát thì có điều gì đặc biệt mà nhất định anh sẽ phải thực hiện để đúng tinh thần của Tết?

Năm nay được đón Tết trong ngôi nhà mới, tôi có thể cảm nhận là ba mẹ hạnh phúc từng giây luôn chứ không tính đơn vị ngày nữa. Nhà mới nên cái Tết cũng sẽ mới. Mọi thứ tươm tất và khang trang hơn. Tôi vẫn giữ thói quen dịp Tết các năm nay là chia sẻ các phần quà cho các gia đình khó khăn. Sau đó, tôi và người nhà chuẩn bị cho bữa cơm đoàn viên và cùng nhau đón Giao thừa. Ngày Mùng 1, tôi cùng ba mẹ đi chúc Tết họ hàng và trò chuyện cùng nhau để có được những định hướng trong năm mới.

Cảm ơn Võ Tấn Phát về cuộc trò chuyện này!