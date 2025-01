Trò chuyện đầu Xuân cùng Ngô Lê Huy Hiền: Xuất sắc tốt nghiệp 4 bằng thạc sĩ, 26 tuổi được công nhận 'Tài năng toàn cầu'

SVVN - Theo đuổi sự nghiệp học hành, nghiên cứu trong suốt nhiều năm, Ngô Lê Huy Hiền vừa được Chính phủ Anh công nhận là 'Tài năng toàn cầu' và là 'Nhà lãnh đạo mới nổi trong lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật số'.

Ngô Lê Huy Hiền (sinh năm 1998, Đà Nẵng) từng theo học ngành Khoa học và Kỹ thuật Máy tính tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh (VNUK), ĐH Đà Nẵng, niên khóa 2016 - 2020. Sau khi tốt nghiệp thủ khoa tại VNUK, chàng trai đã lựa chọn theo học chương trình thạc sĩ liên kết Erasmus Mundus GENIAL tại Anh, Pháp, Thụy Điển, với học bổng toàn phần từ Ủy ban châu Âu.

Sau 2 năm học tập, năm 2022, Huy Hiền một lần nữa tốt nghiệp xuất sắc 4 bằng thạc sĩ các ngành: Khoa học Máy tính, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật Hệ thống phức tạp, Mạng máy tính xanh và Điện toán đám mây, với điểm GPA cao nhất khóa.

Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, Huy Hiền đã làm gì và khám phá những đâu?

Sau khi tốt nghiệp, mình sinh sống và làm việc ở Anh trong 2 năm qua với các vị trí cấp quản lý trở lên cho các công ty công nghệ. Và mới đây, mình được Chính phủ Anh công nhận về những đóng góp của mình trong lĩnh vực Công nghệ Kỹ thuật số. Với sự ghi nhận này, mình chính thức trở thành một Tài năng Toàn cầu (Global Talent) với chứng nhận là Nhà lãnh đạo mới nổi trong Công nghệ Kỹ thuật số (Emerging Leader in Digital Technology).

Trước khi du học thạc sĩ tại châu Âu, mình có cơ hội tham gia các chương trình trao đổi ngắn hạn tại nước ngoài. Thông qua đó, mình bắt đầu nhận ra bản thân thực sự nhỏ bé như thế nào. Giống như một chú cá vươn mình ra biển lớn, mình cảm thấy còn nhiều điều chưa từng biết đến, chứng kiến hay trải nghiệm. Những cảm nhận nhỏ dần dần thôi thúc mình muốn khám phá và trải nghiệm học tập nhiều hơn.

Tính đến đầu tháng 12/2024, mình đã đặt chân đến 48 quốc gia và vùng lãnh thổ ở 5 châu lục. Trong đó, 36 quốc gia và vùng lãnh thổ mình đến nhờ tài trợ và học bổng toàn phần trong 6 năm học đại học và thạc sĩ. Trong 2 năm làm việc vừa qua, mình tiếp tục đi đến 12 quốc gia mới, nhờ các chương trình ngắn hạn tài trợ toàn phần và trong quá trình được cử đi công tác. Những quốc gia và vùng lãnh thổ mà mình đã đặt chân, có thể kể đến: Pháp, Vương quốc Anh, Singapore, Ấn Độ, Phần Lan, Đài Loan, Philippines, Nhật Bản, Canada, Chile, Mexico, Ma Rốc..

Mới đây, Huy Hiền vừa được Chính phủ Anh trao chứng nhận Tài năng toàn cầu. Thành tích đặc biệt này có ý nghĩa như thế nào?

Chứng nhận Tài năng Toàn cầu được trao cho những cá nhân có những thành tích và đóng góp đáng kể trong lĩnh vực của họ ở quy mô toàn cầu. Theo thống kê của Chính phủ Anh, mỗi năm chỉ có khoảng 4 cá nhân ở Đông Nam Á được chứng nhận trong cùng hạng mục mình vừa được chứng nhận. Chứng nhận này trao cho 3 lĩnh vực: Học thuật hoặc Nghiên cứu (Academia or Research); Nghệ thuật và Văn hoá (Arts and Culture); Công nghệ Kỹ thuật số (Digital Technology).

Lĩnh vực mà mình được chứng nhận là Công nghệ Kỹ thuật số. Khi được chứng nhận là một "tài năng toàn cầu" (Global Talent), mình được phép làm việc và cư trú tại Vương quốc Anh vĩnh viễn mà không có ràng buộc nào thêm đến khi nhận quốc tịch. Đặc biệt, mình được phép thành lập và đứng tên công ty tại nước Anh. Và nếu công ty được cấp giấy phép thì mình sẽ được bảo lãnh công dân từ các quốc gia khác làm việc tại nước Anh (bao gồm Việt Nam). Thông qua chứng nhận này, mình hy vọng sẽ là cầu nối cho các doanh nghiệp Việt Nam được phát triển nhiều hơn tại Vương quốc Anh nói riêng và châu Âu nói chung.

Riêng về mảng học thuật, mình từng nhận 4 bằng thạc sĩ theo chương trình Erasmus Mundus in Green Networking and Cloud Computing tại Anh, Pháp và Thụy Điển; Đạt danh dự thạc sĩ Distinction (Xuất sắc) tại trường Leeds Beckett University (Anh); Giải Dự án Xuất sắc nhất tại trường Leeds Beckett University; Giải Dự án Tốt nghiệp Thạc sĩ Xuất sắc nhất của chương trình Thạc sĩ; Học bổng toàn phần Thạc sĩ Erasmus Mundus của European Commission (Ủy ban Châu Âu); Thủ khoa Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh (VN-UK), ĐH Đà Nẵng; Học bổng toàn phần Tate and Lyle cho Đại học từ British Council và tập đoàn Tate and Lyle và một số giải thưởng trong quá trình mình học tập tại Việt Nam.

Mình tự nhận cảm thấy bản thân không phải người quá xuất sắc trong lĩnh vực Công nghệ Kỹ thuật số, nhưng may mắn đã dung hợp được các tiêu chí đánh giá từ cơ quan chứng nhận Anh và được Chính phủ Anh chứng nhận là một Tài năng Toàn cầu.

Động lực nào giúp Huy Hiền nỗ lực học tập và gặt hái nhiều “quả ngọt”?

Mình sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở vùng nông thôn. Ba mẹ đều làm nông để kiếm sống, nuôi bốn anh chị em ăn học. Với điều kiện cuộc sống cơ cực từ nhỏ, mình hiểu bản thân cần nỗ lực rất nhiều lần so với những bạn đồng trang lứa. Với sự hỗ trợ, động viên từ gia đình, thầy cô và bạn bè, mình có nhiều quyết tâm phát triển bản thân mỗi ngày.

Điều giúp mình đi đến ngày hôm nay là nhờ vào những chiến lược đề ra và sự nỗ lực của mình trong nhiều năm qua. Mình luôn nhìn nhận và phát huy hết những thế mạnh, đồng thời hiểu rõ những khuyết điểm để không ngừng cải thiện mỗi ngày.

Là du học sinh Việt xuất sắc sở hữu 4 tấm bằng thạc sĩ, vào thời điểm ấy, việc học tập của Huy Hiền tại Anh có quá áp lực?

Tốt nghiệp Thủ khoa Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, ĐH Đà Nẵng, cùng lúc, mình giành học bổng toàn phần từ Ủy Ban châu Âu và theo học chương trình Thạc sĩ Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD) in Green Networking and Cloud Computing (GENIAL).

Erasmus Mundus là chương trình quy tụ rất nhiều sinh viên giỏi từ khắp nơi trên thế giới. Sau vài tháng học tập, mình cảm thấy khá áp lực khi được thầy cô đặt nhiều kỳ vọng, nhưng sau đó, mình đã tự vực bản thân dậy. Ở thời điểm căng thẳng, mình học đến 20 tiếng một ngày. Đó có thể là những giai đoạn gấp rút hoàn thiện đồ án hoặc có nhiều công việc phải xử lý hết trong cùng một lúc. Mình hiểu rõ rằng, việc học quá nhiều có thể giúp tăng hiệu suất trong thời gian ngắn hạn, nhưng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe. Vậy nên chỉ vào những thời điểm đặc biệt, mình mới học với cường độ cao như vậy.

Sau bao nỗ lực, toàn bộ những báo cáo môn của mình đều được sử dụng làm bài mẫu cho những sinh viên khóa sau. Việc triển khai một đề tài đồ án thạc sĩ “khó nhằn” giúp mình đoạt giải Đồ án Thạc sĩ Xuất sắc nhất của toàn bộ chương trình (học tại Anh Quốc, Pháp, và Thụy Điển) và đại diện chương trình thuyết trình đồ án tại The 6th IFAC Symposium on Telematics Applications.

Ngoài ra, mình cũng đạt danh dự thạc sĩ cao nhất Distinction tại trường Leeds Beckett University, Anh và được bầu chọn là sinh viên có Dự án Xuất sắc nhất tại trường Leeds Beckett University tại Anh, trở thành đại diện khoa Công nghệ và Thông tin trưng bày dự án tại Computing and Engineering Showcase 2022.

Tết Nguyên đán năm 2025, Hiền và du học sinh Việt tại Anh có kế hoạch đón Năm mới như thế nào?

Năm nay là năm thứ năm, mình đón Tết xa nhà. Thời điểm này, mình dành thời gian tham gia các sự kiện lễ Tết do cộng đồng người Việt tại Anh tổ chức. Các hoạt động truyền thống sẽ diễn ra như múa lân, gói bánh chưng và chương trình giao lưu văn hóa. Ngoài ra, mình và bạn bè còn cùng nhau nấu các món cổ truyền như bánh chưng, nem rán và thịt kho tàu. Tụi mình còn chuẩn bị thêm những món ăn ngọt như mứt gừng, mứt dừa và trà thơm để hoàn thiện bàn tiệc thêm đủ đầy ngày Tết.

Để tạm nhớ nhà trong dịp Tết, Huy Hiền thường kết nối với gia đình vào thời điểm nào trong ngày?

Để tạm vơi đi nỗi nhớ nhà, mình thường kết nối với gia đình vào buổi tối, theo giờ ở Anh. Đó là lúc cả gia đình ở Việt Nam quây quần ăn trưa bên nhau. Mình chia sẻ với bố mẹ, người thân về những câu chuyện trong ngày, cập nhật tình hình cuộc sống của nhau. Vào dịp Tết, mình cố gắng thu xếp thời gian đón Giao thừa cùng gia đình qua màn hình điện thoại, cảm nhận phần nào không khí sum vầy Tết đoàn viên dù ở cách xa nửa vòng Trái Đất.

Món ăn mà Huy Hiền yêu thích trong dịp Tết cổ truyền?

Món ăn Huy Hiền yêu thích là bánh in, món ăn mang đậm hương vị Tết, đặc biệt với các tỉnh, thành miền Trung quê mình. Bánh có hình dáng nhỏ gọn, được làm từ bột mì, bột gạo, đậu xanh, đường cát, có hương vị ngọt thanh, thơm nhẹ. Mình vẫn nhớ thuở nhỏ, mỗi năm Tết đến, cả gia đình quây quần trong bếp cùng nhào bột, tạo hình bánh, nướng bánh… Đó là những kỷ niệm đẹp mà mình luôn giữ trong lòng. Bánh in còn tượng trưng cho sự ấm no, hạnh phúc và sum vầy, luôn gợi nhớ cho mình những kỷ niệm đẹp của gia đình và quê hương. Vì thế, mỗi lần thưởng thức bánh in, mình cảm nhận sự ấm áp và gần gũi hơn với những người thân, dù đang đón Tết xa quê hương.

Cảm ơn Huy Hiền đã tham gia phỏng vấn đầu năm mới!