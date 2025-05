Trương Quí Minh Nhàn – Bản lĩnh của chiến binh trí tuệ và truyền cảm hứng tại Miss Cosmo Vietnam 2025

SVVN - Góp mặt trong dàn thí sinh tiềm năng của Miss Cosmo Vietnam 2025, Trương Quí Minh Nhàn (SBD 299) gây ấn tượng bởi vẻ đẹp thanh thoát, học vấn nổi bật và tinh thần đầy nhiệt huyết. Sinh năm 2001, tốt nghiệp chuyên ngành Ngoại thương, cô sở hữu IELTS 8.0 cùng vai trò giảng viên kiêm MC song ngữ, Minh Nhàn mang đến hình ảnh người phụ nữ hiện đại – bản lĩnh, trí tuệ và truyền cảm hứng.

Không có thời điểm hoàn hảo – chỉ có sự bắt đầu

Đến với Miss Cosmo Vietnam 2025, Minh Nhàn mang theo tâm thế của một chiến binh từng trải. Với cô, động lực luôn phải lớn hơn áp lực. “Áp lực chỉ lớn khi mình cho phép nó làm mình chùn bước. Mỗi danh hiệu hay mỗi chặng đường đều là bước đệm để tiến xa hơn,” Minh Nhàn chia sẻ.

Cô quan niệm: danh hiệu giống như một tờ giấy khen thuở học trò – chỉ có giá trị khi ta biết tiếp tục phấn đấu cho những tấm giấy khen lớn hơn. “Không lẽ chúng ta cứ mãi giữ khư khư tờ giấy khen lớp 1 đó?” – Minh Nhàn đặt câu hỏi. Với cô, xã hội hiện đại không dành cho những ai an phận. “Nếu không phải hôm nay, không phải bây giờ, thì là khi nào?”

Trưởng thành từ những thử thách: giữ trái tim nóng và cái đầu lạnh

Trên hành trình sắc đẹp, Minh Nhàn học cách vững vàng trước nhiều luồng ý kiến. Với cô, hào quang không đi kèm sự dễ dãi. Để tồn tại lâu dài, cần không ngừng học hỏi, làm mới bản thân, và trên hết, giữ vững giá trị cốt lõi.

“Những bài học lớn nhất mình mang theo là: không ngừng nâng cấp bản thân, và luôn tỉnh táo trước sự tung hô,” cô nhấn mạnh. Chính điều đó giúp Minh Nhàn giữ cho mình một trái tim nhiệt huyết và cái đầu lý trí.

Đấu trường mới, thách thức mới

Miss Cosmo Vietnam 2025 được biết đến là một trong những đấu trường sắc đẹp khốc liệt nhất hiện nay. Với Minh Nhàn, thách thức không chỉ đến từ các thí sinh tài năng khác mà còn đến từ chính ban giám khảo và khán giả – những người cô mong muốn chinh phục bằng thực lực và bản lĩnh.

Hiện tại, cô dành toàn bộ thời gian để trau dồi kỹ năng trình diễn, rèn luyện bản lĩnh sân khấu, và hoàn thiện hình ảnh cá nhân. Cô tin rằng, chỉ bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần vững vàng, mình mới có thể thể hiện trọn vẹn những gì tốt nhất.

Đam mê mãnh liệt với ngôn ngữ là một phần quan trọng trong hành trình của Minh Nhàn. Cô không chỉ coi tiếng Anh là công cụ giao tiếp, mà còn là cầu nối để truyền tải những điều mình muốn chia sẻ một cách dễ hiểu và thành thạo.

Với vai trò giảng viên và MC song ngữ, Minh Nhàn mong muốn lan tỏa tình yêu học tiếng Anh đến các bạn trẻ, góp phần mở rộng cơ hội và thế giới quan cho thế hệ mới.

Giá trị cốt lõi – chìa khóa tạo nên sức hút

Được đánh giá cao về sự tự tin và bản lĩnh khi trình diễn, Minh Nhàn tin rằng “sức hút” không chỉ đến từ ngoại hình hay kỹ năng sân khấu, mà còn đến từ năng lượng bên trong và giá trị cốt lõi.

“Mọi điều mình thể hiện cần phải khiến người khác muốn tiến đến, muốn tìm hiểu thêm. Nếu không, mình chỉ là một hố đen – lẻ loi và cô đơn,” cô chia sẻ.

Minh Nhàn quan niệm rằng hoa hậu hiện đại không chỉ nên mà còn phải trở thành người có sức ảnh hưởng. “Ảnh hưởng không đến từ sự nổi tiếng, mà từ cách mình sống mỗi ngày, từ việc dùng tiếng nói và hành động để tạo ra thay đổi tích cực.”

Với cô, một hoa hậu thực thụ không chỉ truyền cảm hứng qua hình ảnh lung linh, mà còn phải dấn thân, lên tiếng cho các vấn đề xã hội và thúc đẩy cộng đồng phát triển bền vững.

Bản lĩnh là sống thật và dám bắt đầu

Đằng sau hình ảnh rạng rỡ trên sân khấu, Minh Nhàn là một cô gái trầm tĩnh, yêu thích những khoảng lặng. Cô thường dành thời gian nghe podcast, talkshow truyền cảm hứng, và tìm thấy sự chữa lành qua âm nhạc và nhảy múa.

“Âm nhạc nhắc mình rằng cơ thể này, tâm hồn này – vẫn đang sống và đầy sức sống,” cô tâm sự.

Gắn bó với câu châm ngôn: “Ships are safe in the harbour but that’s not what ships are used for” (Những con tàu an toàn trong cảng, nhưng đó không phải là lý do chúng được tạo ra), Minh Nhàn luôn nhắc nhở bản thân phải dấn thân, phải can đảm để sống thật, thất bại và bắt đầu lại nếu cần thiết.

Một người phụ nữ truyền cảm hứng, theo cô, không nhất thiết phải làm những điều lớn lao, mà chỉ cần dám đứng lên vì điều mình tin tưởng và sống đúng với giá trị của mình.

Chặng đường tại Miss Cosmo Vietnam 2025 chắc chắn sẽ còn nhiều thử thách, nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần không ngừng tiến bước và trái tim luôn tràn đầy cảm hứng, Trương Quí Minh Nhàn hứa hẹn sẽ tiếp tục tỏa sáng – như những vì tinh tú mà cô vẫn luôn hướng tới.

