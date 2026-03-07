TS Đồng Văn Ngọc: ‘Đại biểu phải sát dân thì nghị trường mới có tiếng nói thực chất’

SVO - Cho rằng đại biểu dân cử phải lắng nghe và theo đuổi đến cùng các kiến nghị của người dân, TS Đồng Văn Ngọc cam kết tập trung giải quyết những vấn đề dân sinh như giao thông, môi trường và thúc đẩy chuyển đổi số nếu trúng cử đại biểu HĐND phường Phú Diễn, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 7, phường Phú Diễn (Hà Nội), TS Đồng Văn Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường CĐ Cơ điện Hà Nội, Nhà giáo Ưu tú – cho biết việc được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn trước cử tri.

Ông cho rằng với người đại biểu dân cử, điều quan trọng không chỉ là phát biểu tại nghị trường mà còn phải thường xuyên lắng nghe và nắm bắt thực tiễn đời sống của người dân.

“Nếu đại biểu không sát dân thì tiếng nói tại kỳ họp sẽ trở nên sáo rỗng”, TS Đồng Văn Ngọc nói.

Từng là đại biểu HĐND quận Cầu Giấy, nhiệm kỳ 2011 – 2016, ông Ngọc cho biết, kinh nghiệm thực tiễn giúp ông hiểu rõ hơn vai trò của người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri. Vì vậy, nếu được bầu làm đại biểu HĐND phường Phú Diễn nhiệm kỳ tới, ông cam kết duy trì liên hệ chặt chẽ với người dân thông qua nhiều kênh tiếp nhận ý kiến.

TS Đồng Văn Ngọc: ‘Đại biểu phải sát dân thì nghị trường mới có tiếng nói thực chất’.

Ngoài các buổi tiếp xúc cử tri theo quy định, ông dự kiến duy trì liên lạc qua điện thoại cá nhân, mạng xã hội hoặc gặp gỡ trực tiếp tại các tổ dân phố. Những ý kiến của người dân sẽ được tổng hợp và chuyển tới HĐND cùng các cơ quan chức năng để xem xét giải quyết.

Theo ông Ngọc, người đại biểu không chỉ phản ánh ý kiến cử tri mà còn phải theo sát quá trình giải quyết của các cơ quan liên quan, tránh tình trạng kiến nghị kéo dài hoặc xử lý hình thức.

Trong chương trình hành động, ứng cử viên cũng nhấn mạnh các vấn đề dân sinh đang được người dân quan tâm tại phường Phú Diễn. Ông cho biết, sẽ tham gia đề xuất giải pháp nhằm giảm ùn tắc giao thông tại các tuyến đường đông dân cư, cải thiện hệ thống thoát nước để hạn chế tình trạng ngập úng khi mưa lớn, cũng như tăng cường quản lý môi trường và trật tự đô thị.

An toàn thực phẩm tại các khu vực chợ và cơ sở ăn uống quanh trường học cũng là vấn đề ông cho rằng cần được kiểm soát chặt chẽ hơn nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân và học sinh, sinh viên.

Với chuyên môn là TS kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý giáo dục nghề nghiệp, ông Đồng Văn Ngọc cho biết, ông muốn thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý địa phương, hướng tới xây dựng mô hình chính quyền số. Theo đó, người dân có thể thực hiện nhiều thủ tục hành chính trực tuyến, giảm thời gian và chi phí đi lại.

Ông cũng cho rằng, chuyển đổi số không chỉ phục vụ quản lý nhà nước mà còn giúp các hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ tại địa phương nâng cao hiệu quả hoạt động trong bối cảnh kinh tế số ngày càng phát triển.

Bên cạnh đó, nếu trúng cử, ông cam kết phát huy vai trò giám sát của đại biểu HĐND, tích cực tham gia chất vấn và giám sát hoạt động của các cơ quan chức năng, đặc biệt trong việc thực hiện các nghị quyết đã được thông qua.

“Người đại biểu phải có trách nhiệm theo đuổi đến cùng những vấn đề cử tri gửi gắm”, ông Ngọc nói, đồng thời bày tỏ mong muốn nhận được sự tín nhiệm của cử tri để có cơ hội đóng góp cho sự phát triển của phường Phú Diễn trong thời gian tới.