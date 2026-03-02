Quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri

SVO - Tại hội nghị tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 7 ở xã Thanh Oai (Hà Nội), Quyền Bộ trưởng Bộ GD - ĐT Hoàng Minh Sơn cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI cam kết tăng cường đối thoại với Nhân dân, phản ánh đầy đủ kiến nghị tới Quốc hội và thúc đẩy các chính sách về giáo dục, hạ tầng, an sinh, phát triển kinh tế – xã hội.

Chiều 2/3, tại xã Thanh Oai, Hà Nội, Quyền Bộ trưởng Bộ GD – ĐT Hoàng Minh Sơn cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, Đơn vị bầu cử số 7 trình bày chương trình hành động trước cử tri, cam kết giữ liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, tích cực tham gia lập pháp, giám sát và kiến nghị giải quyết những vấn đề thiết thực của địa phương.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu trung tâm xã Thanh Oai tới các điểm cầu tại phường Thanh Liệt và các xã Thanh Trì, Đại Thanh, Vĩnh Quỳnh, Ngọc Hồi, Bình Minh, Tam Hưng, Dân Hòa, Thượng Phúc, Thường Tín, Trương Dương, Hồng Vân.

Quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri.

Năm ứng cử viên tham gia tiếp xúc cử tri gồm: Ông Hoàng Minh Sơn - Ủy viên T.Ư Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ GD – ĐT; ông Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đống Đa; bà Nguyễn Thị Vân Anh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng Công ty Hàng không Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thu Dung - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình; bà Nguyễn Thị Diệu Hồng - Kế toán trưởng Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô.

Tại Hội nghị, cử tri nghe tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của từng ứng cử viên.

Hội nghị tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 7 ở xã Thanh Oai (Hà Nội).

Trong phần trình bày, các ứng cử viên cam kết nếu trúng cử sẽ giữ mối liên hệ thường xuyên với cử tri, phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị đến Quốc hội và cơ quan có thẩm quyền; đồng thời theo dõi, đôn đốc việc giải quyết để cử tri giám sát.

Phát biểu trước cử tri, ông Hoàng Minh Sơn cho biết, ông có hơn 25 năm công tác trong lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu và quản lý giáo dục. Theo ông, giáo dục là nền tảng chiến lược cho tương lai, quyết định chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Ông nhìn nhận, Hà Nội đang đối mặt nhiều yêu cầu phát triển mới trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, hội nhập sâu rộng và bùng nổ khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo. Vì vậy, các chính sách về giáo dục, khoa học và phát triển nguồn nhân lực cần có tầm nhìn dài hạn, đồng thời gắn với thực tiễn.

Ông Hoàng Minh Sơn - Ủy viên T.Ư Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ GD – ĐT.

Nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, ông Sơn cho biết, sẽ tập trung hoàn thiện thể chế phát triển giáo dục và khoa học công nghệ; thúc đẩy tự chủ đi đôi với trách nhiệm giải trình; bảo đảm chất lượng và công bằng trong tiếp cận giáo dục. Ông cũng nhấn mạnh việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, năng lượng mới, đồng thời thu hẹp khoảng cách vùng miền và chăm lo đội ngũ nhà giáo.

Sau phần trình bày của các ứng cử viên, nhiều cử tri đánh giá cao nội dung chương trình hành động, đồng thời đề nghị nếu trúng cử, các đại biểu quan tâm giải quyết những vấn đề của địa phương như hạ tầng, chính sách giáo dục, hỗ trợ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội.

Các ứng cử viên cho biết, sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến cử tri và nỗ lực thực hiện chương trình hành động nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI.