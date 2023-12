T.Ư Đoàn phối hợp với SCG trao 2,7 tỷ đồng học bổng cho sinh viên, học sinh trên khắp cả nước

SVVN - Vừa qua, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội và Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP. HCM phối hợp với SCG đã hoàn tất trao tặng học bổng ‘SCG Sharing The Dream’ cho 100 sinh viên và 100 học sinh trên khắp Việt Nam.

Năm thứ 16, tổng giá trị của chương trình lên đến 2,7 tỷ đồng, gồm giá trị học bổng và các hoạt động phát triển bản thân cho sinh viên để trở thành những công dân toàn cầu. Học bổng 'SCG Sharing The Dream' mong muốn hỗ trợ và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, mang đến cho các bạn cơ hội theo đuổi ước mơ và tiếp cận kiến thức về phát triển bền vững, từ đó góp phần xây dựng thế hệ Bền Vững Vàng tại Việt Nam.

Học bổng 'SCG Sharing The Dream' một lần nữa minh chứng cho những cam kết vững chắc của SCG trong việc triển khai chiến lược ESG 4 Plus và nỗ lực giảm bất bình đẳng xã hội thông qua giáo dục của tập đoàn.

Trong vòng 3 tháng, chương trình học bổng 'SCG Sharing The Dream' đã thu hút sự quan tâm đáng kể của những bạn trẻ, với hơn 600 đơn đăng ký được gửi về từ khắp cả nước. Là “bạn đồng hành” xuyên suốt qua nhiều thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam, học bổng đã hỗ trợ tài chính nhằm giúp các bạn trẻ vượt qua khó khăn, tự tin làm chủ hoàn cảnh để nắm bắt những cơ hội mới. Bên cạnh việc hỗ trợ tài chính, học bổng 'SCG Sharing The Dream' còn tổ chức các hoạt động đào tạo về ESG, khuyến khích tư duy sáng tạo và trao quyền cho các bạn trẻ đóng góp khả năng vào sự phát triển bền vững của đất nước. Nhằm tôn vinh những cá nhân xuất sắc, SCG mới đây đã tổ chức lễ trao học bổng 'Sharing The Dream' vào ngày 13/12, tại Hà Nội và ngày 19/12, tại TP. HCM.

Ông Praween Wirotpan, Tổng Giám đốc SCG Việt Nam, chia sẻ: "SCG cam kết theo đuổi và kiên định với chiến lược ESG 4 Plus với mục tiêu giảm bất bình đẳng xã hội thông qua giáo dục, ưu tiên những cơ hội phát triển cho thế hệ trẻ tại Việt Nam. Câu chuyện của hơn 100 sinh viên và 100 học sinh từ học bổng 'SCG Sharing The Dream' rất giàu cảm hứng và thôi thúc chúng tôi thực hiện sứ mệnh tiếp tục hỗ trợ và chắp cánh cho những ước mơ của các bạn. Với triết lý tin tưởng vào giá trị của mỗi cá nhân của tập đoàn, chúng tôi luôn nỗ lực tìm kiếm những cơ hội đồng hành và giúp đỡ các bạn trẻ hướng đến hành trình học tập chất lượng và tương lai bền vững cũng như trao quyền để các bạn có thể trở thành những người kiến tạo tương lai, tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Với SCG, việc đầu tư vào giáo dục cho những bạn trẻ tài năng sẽ không chỉ mang lại lợi ích cho chính các bạn mà còn góp phần vào sự phát triển của cả Việt Nam. Cùng nhau, chúng ta sẽ nuôi dưỡng nên một thế hệ trẻ cho một tương lai bền vững và thịnh vượng".

Anh Lê Hải Long - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Công tác Thiếu nhi T.Ư Đoàn; Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư bày tỏ. "Trên hành trình thực hiện ước mơ của các bạn trẻ, không phải ai cũng có được điều kiện, hoàn cảnh như mong muốn để phát huy tối đa năng lực, sở trường của mình. Chính vì lẽ đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chức, doanh nghiệp luôn quan tâm, giúp đỡ để các bạn có một nền giáo dục bình đẳng và tiếp cận các tri thức, để từ đó thực hiện ước mơ của mình. Khi các bạn thực hiện được ước mơ của bản thân, tôi hy vọng các bạn sẽ tiếp tục lan tỏa, giúp đỡ thêm những bạn trẻ khác để cùng nhau đóng góp vào sự phát triển của thế hệ thanh thiếu niên Việt Nam cũng như của đất nước. Chúng tôi rất cảm ơn Tập đoàn SCG đã dành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục Việt Nam. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục đồng hành của Tập đoàn trong những dự án, chương trình ý nghĩa khác trong tương lai”.

Với mục tiêu nuôi dưỡng thế hệ công dân toàn cầu, đóng góp vào sự bền vững của đất nước, chương trình học bổng 'SCG Sharing The Dream' còn tổ chức các hoạt động xoay quanh chủ đề ESG. Qua các khóa đào tạo, bài giảng video và hoạt động tham quan nhà máy tại các công ty thành viên của SCG như PRIME Group và Công ty TNHH Giấy Kraft Vina - VKPC, các bạn sinh viên đã được hiểu hơn về việc thực hành phát triển bền vững tại doanh nghiệp.

Nhằm giúp sinh viên vận dụng lý thuyết vào thực tế, SCG cũng tạo điều kiện để các bạn trẻ trao đổi với các chuyên gia để phát triển các dự án ESG; trong đó nổi bật là dự án "Tủ môi trường", tập trung vào việc thu gom và tái chế chất thải, dự kiến được áp dụng thử nghiệm tại các trường đại học. Từ đó, thế hệ trẻ Việt được trang bị những kiến ​​thức thực tế và được truyền cảm hứng để tạo ra những tác động tích cực đến cộng đồng.

Học bổng 'SCG Sharing The Dream' cũng có những thử thách để tìm ra hai đại diện xuất sắc là Trọng Tính (năm thứ tư, trường ĐH Cần Thơ) và Cẩm Ly (năm thứ tư, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) để trở thành Đại sứ ESG của SCG năm 2023 và tham gia Hội thảo ESG Symposium trong khu vực. "Sự đồng hành của một doanh nghiệp tiên phong thực hiện ESG như SCG mang đến cho mình rất nhiều cơ hội và tạo động lực để mình biến những ý tưởng của mình thành sản phẩm thực tế và đóng góp cho xã hội", Tính chia sẻ.