T.Ư Đoàn thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Tây Ninh

SVVN - Ngày 26/7, Ban Thanh niên Công an nhân dân, Bộ Công an phối hợp với Tỉnh Đoàn Tây Ninh tổ chức nhiều hoạt động hướng về các gia đình chính sách tại tỉnh Tây Ninh.

Đoàn công tác do anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam và Thiếu tướng Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Bộ Công an dẫn đầu, đã ghé thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hai (sinh năm 1933), tại KP1, P. 4, TP. Tây Ninh; thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Thạnh (sinh năm 1927), ngụ tại KP. Ninh An, P. Ninh Sơn, TP. Tây Ninh.

Tại mỗi nơi đến thăm, các thành viên trong đoàn đã thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, ân cần hỏi thăm sức khỏe và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, chúc các Mẹ có nhiều sức khỏe, sống an vui bên con cháu.

Đoàn cũng khởi công một Nhà đồng đội (trị giá 150 triệu đồng) tặng gia đình Thượng sĩ Phạm Huy Khang, chiến sĩ công an tỉnh Tây Ninh có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, đoàn công tác chia thành 2 đoàn, đến các địa phương trên địa bàn tỉnh, tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, chăm lo cho các đối tượng chính sách. Cụ thể, Đoàn số 1 đã đến xã Mỏ Công, huyện Tân Biên, tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 300 đối tượng chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã; thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chảy (ngụ xã Đồng Khởi, huyện Tân Biên) và Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Mỉa (ngụ xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu).

Đoàn số 2 của đoàn công tác đã đến huyện Tân Châu, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa: Viếng, dâng hương tại Tượng đài Chiến thắng Junction City; tổ chức lễ khởi công và bàn giao nhà 19/8 (trị giá 90 triệu đồng) cho gia đình ông Trần Văn Minh (SN 1977, ngụ xã Tân Hội, huyện Tân Châu), thuộc diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã. Dịp này, đoàn cũng đến thăm hỏi và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Cườm (ngụ xã Tân Hưng, huyện Tân Châu).

Trung tá Đồng Đức Vũ - Trưởng Ban Thanh niên Công an nhân dân (Bộ Công an) cho biết, tuổi trẻ Công an nhân dân và tuổi trẻ tỉnh Tây Ninh trong những năm qua đã có rất nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa thể hiện lòng tự hào và nêu cao đạo lý tốt đẹp của dân tộc, “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; luôn xung kích, tình nguyện, trách nhiệm và tình nghĩa trong việc chung tay cùng xã hội thực hiện nhiều công trình, phần việc nhân dịp Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.