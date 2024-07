Tự hào khi thanh xuân được gắn liền với màu áo xanh tình nguyện

SVVN - Nguyễn Thị Thủy Nguyên đang là sinh viên năm 2, ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, khoa Du lịch, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh. Cô gắn bó với công tác Đoàn từ những năm học THPT. Lên Đại học, Thủy Nguyên may mắn được thầy cô và bạn bè tin tưởng, tín nhiệm giao cho chức vụ Lớp trưởng và Bí thư Chi đoàn.

Gắn với công tác Đoàn từ những năm học THPT nhưng chưa có nhiều cơ hội để tổ chức các chương trình cho các bạn học sinh, sinh viên nên ngay từ thời gian đầu Đại học, mình đã suy nghĩ về việc tham gia vào các CLB, tổ chức cho sinh viên. May mắn được Thầy Cô và bạn bè tin tưởng, mình đã được tín nhiệm với chức vụ Lớp trưởng và Bí thư Chi đoàn. Đồng thời, mình cũng trở thành thành viên của Đội Truyền thông Lăng kính Du lịch - nơi mà mình rất mong muốn được vào để học và trau dồi thêm nhiều kiến thức, kỹ năng mới. Với sự nhiệt huyết và được anh chị trong Đoàn khoa truyền lửa, mình tiếp tục tham gia vào Đoàn khoa, trở thành một thành viên trong đại gia đình Đoàn khoa Du lịch.

Thế nhưng, môi trường Đại học không giống như những gì mình từng suy nghĩ. Mọi thứ đều rất mới, rất lạ và vô cùng áp lực. Ngay cả vị trí mình từng tự hào đã có kinh nghiệm cũng khiến mình trở nên lạ lẫm, lo lắng. Mình đã có lúc từng nghĩ, liệu mình có thực sự hợp với những vị trí này không?

Thế nhưng thật may mắn, mình luôn có gia đình, bạn bè ở bên cạnh động viên, giúp đỡ mình trong khoảng thời gian đó. Mình tự tin, cố gắng với những điều mình đang chọn. Mình dần mở lòng nhiều hơn với đại gia đình Du lịch, cùng chia sẻ, hỗ trợ nhau trong công việc, đem lại nhiều chương trình cho Đoàn viên, thanh niên tham gia.

Anh chị, các bạn trao cho mình rất nhiều cơ hội, trong đó, lần đầu mình được hoạt động với vai trò là Trưởng Ban Đối ngoại của chương trình Gala Chào đón Tân Sinh viên K14. Hơn 3 tháng để chuẩn bị cho một chương trình trọn vẹn dành cho các em khóa mới, Ban Tổ chức có rất nhiều áp lực, mệt mỏi và không ít lần chúng mình đã khóc với nhau. Thế nhưng, sau tất cả, chúng mình hạnh phúc, tự hào vì những điều đang cống hiến, vì đã làm được những điều giống như anh chị đã từng làm cho chúng mình của năm trước.

Năm thứ hai, mình được tín nhiệm với vai trò Trưởng Ban Tuyên giáo của Đoàn khoa, gắn liền với việc tuyên truyền, giáo dục và tổ chức các chương trình trau dồi thêm kiến thức, đặc biệt là những kiến thức về Pháp luật, Nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Vị trí mới, nhiều công việc hơn, đặc biệt năm 2 mình bắt đầu học sâu vào chuyên ngành nên cũng có thêm nhiều áp lực mới. Trong những giai đoạn căng thẳng, vừa phải tổ chức chương trình, vừa phải ôn thi, mình trở nên vô cùng nhạy cảm, stress và căng thẳng. Mình cũng có lúc từng nghĩ: “Mình có nên tiếp tục không?”.

Mình biết bạn trẻ nào cũng có những giai đoạn như vậy, bản thân mình chưa từng nghĩ mình sẽ ở trong tình trạng như thế nhưng rồi mình cũng gặp phải. Mình cũng có nhiều tiêu cực nhưng rồi mình đã sắp xếp nghỉ ngơi và tiếp tục với hành trình, con đường mình đã chọn. Mình cảm ơn bản thân rất nhiều vì lúc đó mình đã chọn lắng nghe mình nhiều hơn, hiểu những điều mình đang làm. Đồng thời mình biết ơn vì mình có “hai” gia đình, gia đình ở nhà và gia đình trên Đại học, nơi ai cũng chào đón, là điểm dựa cho mình tựa vào.

Trong năm, Đoàn Hội Du lịch có với nhau rất nhiều chương trình bổ ích cho sinh viên, từ chương trình Gala Chào đón Tân Sinh viên, The Next Generation Workshop Trang bị kỹ năng Nghiên cứu khoa học Sinh viên “Touch In Space",... Đặc biệt, mình thấy rất tự hào khi năm đầu tiên chúng mình tổ chức tháng Thanh niên với chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” đem đến nhiều thành công rực rỡ. Thành công lớn nhất của chúng mình là đem đến nhiều giá trị cho cộng đồng thông qua các chương trình tình nguyện, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa nét đẹp của màu áo Đoàn Thanh niên đến cộng đồng. Đêm nhạc “Hòa Khúc Xanh” là nốt son kết thúc một tháng 3 trọn vẹn, vừa đem đến nhiều hoạt động vì cộng đồng, vừa tổ chức các sân chơi, tuyên truyền giáo dục cho sinh viên, Đoàn viên thanh niên.

Nhờ sự nỗ lực chung của tất cả thành viên trong Đoàn Hội Du lịch, chúng mình đã đem về thành tích đáng tự hào khi cả Đoàn khoa và Liên chi Hội sinh viên khoa Du lịch đều xuất sắc dẫn đầu cụm thi đua số 01 năm học 2023 - 2024. Về phía bản thân, mình cũng nỗ lực mang về cho mình một số thành tích như: Cán bộ Đoàn tiêu biểu cấp trường năm học 2023 - 2024; Giấy khen của BCH Đoàn trường vì có đóng góp xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2024; … Đặc biệt, điều làm mình tự hào nhất là một trong hai Bí thư Chi đoàn đại diện trường tham dự Liên hoan Bí thư Chi đoàn giỏi TP. Hồ Chí Minh. Tham gia chương trình, mình tìm thêm được nhiều người bạn có cùng chung mục tiêu, hoài bão từ các trường khác nhau trên địa bàn thành phố. Chúng mình đều luôn muốn được mặc trên mình màu áo xanh của Thanh niên, được tổ chức các chương trình, hoạt động vì sinh viên, cộng đồng, vì những giá trị thiết thực như những thế hệ anh chị đã từng xây dựng, cống hiến. Và may mắn, mình cũng rất vui khi được nhận được danh hiệu “Gương điển hình Bí thư Chi đoàn giỏi TP. Hồ Chí Minh”.

“Nhiệm vụ quan trọng nhất của một người Đoàn viên là học tập thật tốt”. Vậy nên, mình luôn cố gắng cân bằng giữa công tác Đoàn và việc học tập trên lớp. Vì mình biết rằng, khi mình đảm bảo được việc học, bản thân mình sẽ cảm thấy tự tin, từ đó củng cố thêm sự tin tưởng của bố mẹ, bạn bè, thầy cô về con đường mình đang chọn. Là một người trẻ để sống có ích trước hết mình cần phải có trái tim yêu thương. Yêu thương thiên nhiên, con người và những giá trị sống tích cực.

“Vạn vật đều có vết nứt, đây là nơi ánh sáng chiếu vào”, mình mong các bạn trẻ, những người em đang bước chân vào ngưỡng cửa đại học luôn tin tưởng vào bản thân, năng lực của mình. Mỗi giai đoạn sẽ có những khó khăn, thử thách khác nhau nhưng mình mong bạn đừng bỏ rơi chính mình, đừng nghi ngờ, thất vọng vào những điều mình đang chọn.