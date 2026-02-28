Từ sinh viên ngành Y đến hành trình theo đuổi hóa dược và ước mơ mỹ phẩm Việt

SVO - Rời Trường Đại học Y Hà Nội sau một năm theo học, Đỗ Thế Tùng (Tùng Đỗ, sinh năm 2001, Hà Nội) thi lại và trở thành sinh viên ngành Kỹ thuật Hóa học, Đại học Bách Khoa Hà Nội. Quyết định từng khiến gia đình lo lắng ấy đã mở ra hành trình theo đuổi nghiên cứu mỹ phẩm, với dấu mốc đầu tiên là đồ án tốt nghiệp bào chế mặt nạ thạch chứa chiết xuất Dương cam cúc, song song với hơn 6 năm làm gia sư Toán. Câu chuyện của Tùng cho thấy người trẻ hoàn toàn có thể điều chỉnh hướng đi khi hiểu rõ điều mình muốn.

Từ giảng đường Y Hà Nội đến quyết định thay đổi

Đỗ Thế Tùng, cựu học sinh Trường THPT chuyên Chu Văn An (Hà Nội), từng đỗ đại học Y Hà Nội – ngôi trường hàng đầu và là mơ ước của nhiều học sinh đam mê với ngành y. Một năm học tại Trường Đại học Y Hà Nội mang đến cho anh những trải nghiệm rõ nét về môi trường đào tạo khắt khe, cường độ học tập cao và tinh thần kỷ luật đặc thù của ngành y.

“Tôi may mắn được học ở một trong những trường top đầu về đào tạo dịch vụ y tế nên càng hiểu rõ học Y vất vả và nhiều thử thách như thế nào. Có đam mê và nhiệt huyết mới theo được,” Tùng chia sẻ. Tôn trọng nghề y và hiểu giá trị của chiếc áo blouse trắng, nhưng sau một năm, anh bắt đầu nhìn lại lựa chọn của mình. Khi đặt câu hỏi về tương lai lâu dài, về tính cách và mong muốn nghề nghiệp, Tùng nhận ra bản thân không còn thấy ngành Y phù hợp.

Anh Tùng Đỗ ấp ủ ước mơ sáng lập hãng mỹ phẩm thuần Việt.

Quyết định rẽ hướng không đến một cách bốc đồng. Anh dành thời gian đắn đo, cân nhắc giữa nhiều lựa chọn. Gia đình từng ngăn cản việc bỏ trường Y, hoặc khuyên anh chuyển sang học sư phạm vì đã có kinh nghiệm dạy gia sư Toán. Tuy nhiên, Tùng tin rằng khả năng giảng dạy không chỉ gói gọn trong một chuyên ngành đào tạo.

Sau khi tìm hiểu, anh đăng ký vào Đại học Bách Khoa Hà Nội, chọn nhóm ngành liên quan đến Hóa học, lĩnh vực gần với nền tảng kiến thức đã có và phù hợp với định hướng nghiên cứu, sản xuất sản phẩm ứng dụng thực tế. “Việc chọn nghề trong tương lai có thể là quyết định mạo hiểm. Nhưng nếu trả lời được mình muốn làm gì, muốn trở thành ai, muốn sống thế nào, bạn sẽ đủ dũng khí để thay đổi,” anh nói.

Làm khoa học để tạo ra sản phẩm cho đời sống

Tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, Tùng tìm thấy hứng thú với quy trình nghiên cứu, sản xuất trong lĩnh vực hóa dược. Ý tưởng điều chế mặt nạ dưỡng da cho đồ án tốt nghiệp xuất hiện khi anh trải nghiệm các sản phẩm hóa mỹ phẩm phổ biến trên thị trường và đặt câu hỏi về cơ sở khoa học phía sau.

Anh Tùng Đỗ và các giảng viên tham gia phản biện về sản phẩm

Đề tài được lựa chọn dựa trên tính khả thi về nguyên liệu, quy trình sản xuất và cơ sở khoa học, đồng thời có sự tham khảo từ giảng viên hướng dẫn. Trong quá trình thực hiện, phần khiến anh tốn nhiều công sức nhất là xác định hàm lượng chiết xuất Dương cam cúc (cúc La Mã Đức) và khảo sát hàm lượng chất tạo nền gel – hai yếu tố quan trọng quyết định định hướng nghiên cứu.

Anh phải thử nghiệm nhiều hợp chất mới, thay đổi nồng độ, điều chỉnh cách phối trộn khi thành phẩm chưa đạt kỳ vọng. Phần thực nghiệm chiếm phần lớn thời gian làm đồ án. Có thời điểm sản phẩm chưa đạt yêu cầu khiến anh nản lòng, nhưng Tùng lựa chọn kiên trì đến cùng để tìm ra công thức phù hợp nhất.

“Tôi học được cách tự nghiên cứu, tự tìm tòi và tự thực hiện thí nghiệm dựa trên kiến thức chuyên môn đã học. Trước đó, tôi chưa có nhiều cơ hội áp dụng lý thuyết vào thực hành như vậy,” anh chia sẻ.

Từ góc nhìn của một sinh viên hóa dược, Tùng cho rằng việc sản xuất mỹ phẩm không chỉ là câu chuyện kinh doanh mà là trách nhiệm khoa học với người dùng. Theo anh, nhiều người tiêu dùng chưa hiểu rõ làn da của mình phù hợp với sản phẩm nào, dễ mua theo thương hiệu hoặc đánh giá tích cực trên mạng, dẫn đến kích ứng hoặc phản ứng không mong muốn. “Đánh giá sản phẩm không sai, nhưng mua theo trào lưu mà thiếu hiểu biết chuyên môn mới là vấn đề,” anh chia sẻ.

Anh Tùng Đỗ trong hành trình cân bằng giữa học tập, công việc và cuộc sống

Đứng lớp ban đêm, nuôi ước mơ ban ngày

Song song với việc học và nghiên cứu, Tùng duy trì công việc dạy gia sư Toán tại nhà suốt hơn 6 năm, đã đào tạo và khơi dậy ngọn lửa học tập cho rất nhiều học sinh. Với anh, dạy học vừa là nguồn thu nhập chính thời sinh viên, vừa là niềm đam mê.

“Tôi thích truyền tải kiến thức, có sự kiên nhẫn và cảm thông khi giảng dạy,” anh nói. Việc đứng lớp giúp anh rèn khả năng diễn đạt, giao tiếp và thấu hiểu cảm xúc học sinh. Khi lời nói có giá trị và được lắng nghe, anh cảm thấy được tôn trọng.

Có những thời điểm bạn bè đã tốt nghiệp, có công việc ổn định, còn anh vẫn tiếp tục học tập tại giảng đường. Nguồn thu từ việc dạy học giúp anh tự trang trải học phí, sinh hoạt phí, đồng thời giữ được động lực theo đuổi con đường mình chọn.

Dám nghĩ, dám làm và kiên định với quyết định của bản thân là châm ngôn sống của anh Tùng Đỗ

Về lâu dài, Tùng mong muốn công trình nghiên cứu có thể được ứng dụng thực tế, trở thành sản phẩm thương mại. Xa hơn, anh ấp ủ xây dựng thương hiệu hóa mỹ phẩm của người Việt, tạo ra sản phẩm thuần Việt có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Không chọn lối đi hào nhoáng, Tùng kiên trì với nhịp độ của riêng mình: ban ngày miệt mài trong học tập và nghiên cứu, ban đêm đứng lớp truyền đạt kiến thức.

Câu chuyện của anh không cổ vũ cho việc rẽ hướng bằng sự kiên định, mà nhấn mạnh một điều giản dị: tri thức chỉ thực sự có ý nghĩa khi được đưa ra khỏi sách vở và phục vụ đời sống. Với người trẻ, dám thử, dám sai và dám điều chỉnh có thể không phải con đường ngắn nhất, nhưng là con đường giúp họ hiểu rõ bản thân và trưởng thành hơn trên hành trình phía trước.

Ảnh: NVCC