Thạc sĩ Trần Thị Thuỳ Dương: Từ trường quay đến giảng đường

SVO - Hơn 10 năm gắn bó với truyền hình, từng tác nghiệp tại VTC và tham gia điều hành truyền thông tại các tập đoàn lớn. ThS. Trần Thị Thùy Dương giảng viên Khoa Truyền thông Đa phương tiện, Trường Đại học Thăng Long, lựa chọn rẽ hướng sang giảng dạy. Với cô, đó không phải là sự rời bỏ ánh đèn trường quay mà là cách tiếp nối nghề nghiệp bằng việc đào tạo thế hệ sinh viên năng động, sáng tạo và giữ vững đạo đức nghề trong kỷ nguyên số.

Từ môi trường truyền hình đến quyết định rẽ hướng

Học tập tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền giai đoạn 2009 - 2013, cô Thùy Dương bén duyên với nghề từ rất sớm. Ngay năm thứ hai đại học, cô đã là cộng tác viên của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Sau khi tốt nghiệp, cô gắn bó với kênh VTC16, đảm nhiệm nhiều vị trí từ MC đến biên tập viên, trực tiếp sản xuất tin bài, phóng sự.

Không dừng lại ở báo chí truyền hình, ThS. Trần Thị Thùy Dương tiếp tục làm việc tại Tập đoàn Truyền thông Quốc gia Việt Nam và Công ty Cổ phần Phát hành báo chí Việt Nam. Trong vai trò chuyên gia tư vấn truyền thông marketing doanh nghiệp, cô tham gia quản lý truyền thông sự kiện, xây dựng kịch bản, kế hoạch cho các chương trình trực tiếp và diễn đàn doanh nghiệp quy mô quốc gia. Cô cũng đảm nhiệm truyền thông nội bộ, tư vấn chiến lược văn hóa doanh nghiệp và sản xuất phim doanh nghiệp (TVC).

Từ MC Truyền hình đến giảng viên Đại học của cô Thuỳ Dương

Năm 2019, sau khi sinh con đầu lòng, cô Thùy Dương quyết định chuyển hướng để có nhiều thời gian hơn cho gia đình. Đúng thời điểm đó, Trường Đại học Thăng Long thành lập ngành Truyền thông Đa phương tiện và mời cô về cộng tác. Từ đây, hành trình đứng lớp chính thức bắt đầu.

Hiện tại, cô là Thạc sĩ và đang theo đuổi chương trình Nghiên cứu sinh Tiến sĩ ngành Quan hệ công chúng tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, với mục tiêu nâng cao nền tảng học thuật phục vụ công tác đào tạo.

Đưa “thực chiến” vào giảng đường

Theo cô Dương, dạy học không phải là rời xa nghề mà là một cách làm nghề khác. Những trải nghiệm tại trường quay, doanh nghiệp được cô chuyển hóa thành bài học cụ thể cho sinh viên.

Cô Thuỳ Dương trong buổi talk show "Một thế kỷ báo chí cách mạng - Từ trang viết đến thời đại số"

Với lợi thế cơ sở vật chất như studio, trường quay 4K, phòng máy Mac chuyên dụng cho thiết kế và dựng phim, sinh viên được thực hành nhiều kỹ năng nhìn ống kính, đọc máy chạy chữ (cue) đến phong thái dẫn talkshow, thiết kế các sản phẩm truyền thông đa phương tiện. Cô đặt ra deadline rõ ràng, yêu cầu cao về tiến độ và chất lượng để sinh viên làm quen với áp lực nghề nghiệp thực tế.

Trong bối cảnh báo chí chuyển mình mạnh mẽ trước công nghệ 4.0 và sự phát triển của TikTok, Facebook, YouTube, ThS. Trần Thị Thùy Dương cho rằng khả năng nắm bắt xu hướng và phải học hỏi để bắt kịp với thời đại là yêu cầu bắt buộc. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm. Theo cô, người làm báo chí truyền thông có thể thích nghi với công nghệ, nhưng không được đánh mất sự trung thực và bản lĩnh nghề nghiệp.

ThS. Trần Thị Thùy Dương trong buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của sinh viên

Sự đồng hành của gia đình cũng là điểm tựa quan trọng. Chồng cô làm trong lĩnh vực báo chí truyền hình, hai vợ chồng thường xuyên trao đổi, cập nhật kiến thức nghề, tạo sự đồng điệu trong cả công việc lẫn cuộc sống.

Đồng hành cùng sinh viên trưởng thành

Không chỉ truyền đạt kiến thức, cô Dương còn được sinh viên nhắc đến như một người đồng hành trong hành trình trưởng thành của họ. Diệp Ngân, cựu sinh viên chuyên ngành Marketing Communications tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cho biết ban đầu cô khá lo lắng khi biết giảng viên hướng dẫn khóa luận là một người chưa từng làm việc cùng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Ngân nhận ra sự tận tâm và nghiêm túc của cô Dương.

"Dạy hết mình, dạy bằng tâm” là kim chỉ nam trong hành trình giảng dạy của ThS. Trần Thị Thùy Dương

Mỗi buổi trao đổi online kéo dài 1–2 tiếng, cô không chỉ góp ý mà còn giải thích cặn kẽ để sinh viên hiểu bản chất vấn đề. Từ việc xây dựng hệ thống tư duy đến đặt timeline cho từng chương, từng phần, cô luôn theo sát nhưng không tạo áp lực nặng nề. Trước ngày bảo vệ, cô còn dành thời gian gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm trình bày và trả lời hội đồng. Kết quả, Diệp Ngân đạt 9,6/10 cho khóa luận tốt nghiệp.

Với Cấn Mai Chi, sinh viên ngành Việt Nam học, trường Đại học Thăng Long, ấn tượng với phong cách giảng dạy “năng lượng và ứng dụng”. Theo Chi, bài học của cô không khô khan mà giống một khóa huấn luyện thực tế. Cô trao cơ hội để sinh viên dẫn dắt các chương trình từ phạm vi trường đến ngoài doanh nghiệp, giúp họ có những trải nghiệm đầu tiên đáng nhớ.

Cô Thuỳ Dương luôn được nhiều thế hệ sinh viên yêu quý

Vi Văn Viện, sinh viên Khoa Truyền thông Đa phương tiện, cho biết điều khác biệt ở cô Dương là cách đặt câu hỏi gợi mở, khuyến khích tư duy thay vì cung cấp sẵn đáp án. Không chỉ định hướng, cô còn kết nối sinh viên thực tập tại các cơ quan báo chí, công ty truyền thông và đài truyền hình, mở ra cơ hội tiếp cận môi trường làm nghề chuyên nghiệp cho chúng em.

Bên cạnh vai trò giảng viên, cô Dương còn được nhiều sinh viên xem như một nguồn cảm hứng nghề nghiệp. Cô giúp sinh viên hiểu rằng, ngành truyền thông không chỉ là những hào nhoáng bên ngoài mà là cả một hành trình bền bỉ rèn nghề, rèn sự tử tế và có trách nhiệm với xã hội. Sự tận tâm, tinh thần không ngừng học hỏi khi vẫn tiếp tục theo đuổi bậc Nghiên cứu sinh và cách cô chủ động mở ra cơ hội thực tế cho học trò đã tạo động lực để nhiều sinh viên mạnh dạn theo đuổi con đường mình chọn.

ThS. Trần Thị Thùy Dương trong buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của sinh viên

Hành trình của ThS. Trần Thị Thùy Dương là sự chuyển hướng từ môi trường truyền hình sang giảng dạy, nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần làm nghề. Những trải nghiệm tích lũy qua nhiều vị trí công việc trở thành nền tảng cho công tác đào tạo. Trong bối cảnh truyền thông liên tục thay đổi, cô lựa chọn tiếp tục học tập, cập nhật và đồng hành cùng sinh viên bằng sự nghiêm túc và trách nhiệm với nghề. “Với cuộc sống biến động đầy màu sắc này thì trong mọi hoàn cảnh, những người theo đuổi ngành báo chí truyền thông vẫn có những lối đi riêng. Họ vẫn đc làm nghề theo cách họ mong muốn, và vẫn tạo ra những giá trị tích cực cho cuộc sống” Cô Dương chia sẻ.

(Ảnh NVCC)