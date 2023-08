Tuổi trẻ Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất với chuỗi hoạt động về nguồn

Thực hiện chiến dịch Thanh niên Công an tình nguyện Hè năm 2023, hướng tới Chào mừng Kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Lực lượng CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2023); 78 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023), sáng ngày 18/8, Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã phối hợp với Công an huyện Triệu Phong tổ chức nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.