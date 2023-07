Tuổi trẻ Long An thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ

SVVN - Tối 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Long An, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Long An tổ chức Lễ Thắp nến tri ân tưởng nhớ đến sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh cho nền độc lập dân tộc.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo các, sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Long An, các em chiến sĩ của chương trình “Học kỳ trong quân đội” cùng hơn 700 đoàn viên, thanh niên, cán, bộ, chiến sĩ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP. Tân An và huyện Thủ Thừa (tỉnh Long An). Trong không khí trang nghiêm, Tuổi trẻ Long An đã kính dâng lên tượng đài Tổ quốc ghi công và các anh hùng liệt sĩ tràng hoa tươi thắm. Những ngôi mộ liệt sĩ cũng được sưởi ấm, thắp sáng bằng những nén nhang, ngọn nến tri ân thành kính để khắc ghi công lao của những người anh hùng, những người con ưu tú của quê hương đã không tiếc máu xương hy sinh để giành lấy độc lập, tự do của dân tộc. Anh Trần Hải Phú - Bí thư Tỉnh Đoàn Long An cho biết, thắp nến tri ân nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) là hoạt động thường niên của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của thế hệ trẻ đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thời gian qua, hưởng ứng Tuần lễ cao điểm “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, hơn 30.000 lượt đoàn viên, thanh niên đã tích cực tham gia thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, tiêu biểu như: công trình thanh niên “Ngàn hoa dâng mộ Liệt sĩ” thay hơn 30.000 hoa sen tại 10 Nghĩa trang Liệt sĩ trên địa bàn tỉnh và thực hiện Công trình thanh niên “Chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ” dọn vệ sinh, trồng cây xanh, trồng hoa tạo cảnh quan tại 10 nghĩa trang Liệt sĩ và 198 công trình ghi công liệt sĩ. Đoàn Thanh niên các cấp đã thực hiện hơn 150 hoạt động “Người con hiếu thảo” chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng, cựu cán bộ Đoàn, cựu thanh niên xung phong, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn trong toàn tỉnh. Linh thiêng buổi thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Biên, Tây Ninh T.Ư Đoàn thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Tây Ninh Trung ương Đoàn và Bộ Công an thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng tại Tây Ninh Hà Chi