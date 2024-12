'Vợ' của Yoo Yeon Seok trong 'When The Phone Rings' bất ngờ sánh đôi cùng nam nhân khác

SVVN - Chae Soo Bin và Kim Sung Joo xác nhận sẽ dẫn chương trình 'MBC Drama Awards 2024'.

Vào ngày 6/12, MBC Drama Awards 2024 thông báo Kim Sung Joo và Chae Soo Bin sẽ cùng làm MC cho lễ trao giải năm nay.

Năm nay, MBC đã nhận được nhiều sự yêu thích cho nhiều bộ phim truyền hình bao gồm Wonderful World, Bitter Sweet Hell, Desperate Mrs.Seon Ju, The Third Marriage, Doubt, When the Phone Rings và nhiều phim khác.

Cư dân mạng cũng dự đoán Lee Ha Nui, Kim Nam Joo, Lee Je Hoon, Byun Yo-Han và Han Seok Gyu là những ứng cử viên cho giải thưởng lớn. Byun Yo Han, người đóng vai chính trong Cái chết của Bạch Tuyết - Black Out đã nhận được những đánh giá tích cực nhờ khắc họa chi tiết đời sống nội tâm phức tạp của Go Jeong Woo, người bị buộc tội oan và sống một cuộc sống khó khăn.

Kim Nam Joo của Wonderful World đã thể hiện diễn xuất của người mẹ chưa từng được thể hiện trước đây trong một tác phẩm có cảm xúc chi tiết và sâu sắc, và mặc dù đây là một bộ phim có bầu không khí có phần nặng nề nhưng nó đã làm tăng sự đắm chìm và nâng tỷ suất người xem lên mức cao nhất, đỉnh điểm là 11,4%.

Lee Je Hoon đã 'rũ bỏ' được gánh nặng khi vào vai Park Young Han, do Choi Bul-am thủ vai trong nguyên tác, và đã thành công trong việc duy trì tỷ suất người xem 9-10% nhờ mô tả nhân vật chi tiết và diễn xuất ổn định trong Trưởng phòng điều tra 1958.

Với đội hình ứng cử viên sáng giá cho giải thưởng lớn, sự mong đợi dành cho sự kết hợp ăn ý giữa MC kỳ cựu Kim Sung Joo và MC tân binh Chae Soo Bin cũng đang rất cao.

Lễ trao giải MBC Drama Awards năm nay sẽ được truyền hình trực tiếp vào ngày 30/12.