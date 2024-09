Vũ trụ điện ảnh Marvel đâu chỉ có siêu anh hùng, còn dàn sát thủ khét tiếng này thì sao?

SVVN - Bên cạnh nhóm Avengers hay Guardians of the Galaxy quen thuộc, Marvel Studios đang ngày càng mở rộng nhiều nhóm siêu anh hùng mới lạ. Đó chính là Thunderbolts, quy tụ những tay lính đánh thuê, sát thủ khét tiếng... chuẩn bị có phim riêng.

Mỗi biệt đội lừng danh của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) lại có những đặc trưng riêng. Avengers toàn những con người quả cảm hy sinh cho đại cuộc, Guardians of the Galaxy là những kẻ bên lề vũ trụ, Eternals là những thực thể phi thường, Fantastic Four hay X-Men có siêu năng lực độc đáo thì Thunderbolts* quy tụ những tay lính đánh thuê, sát thủ khét tiếng.

Teaser của Thunderbolts* mở màn với việc Yelena Belova đến thăm người cha “hờ” Red Guardian/Alexei Shostakov. Hóa ra, thời gian qua Yelena vẫn luôn nhận những nhiệm vụ ám sát, khủng bố để lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn sau các sự kiện trong Black Widow và cái chết của Natasha Romanoff.

Trong một nhiệm vụ, Yelena có cuộc chạm trán với một nhóm người bí ẩn. Một cuộc đối đầu kịch tính bùng nổ trước khi bộ tứ nhận ra có kẻ nào đó đã thuê họ thực hiện chung một nhiệm vụ để có thể tiêu diệt tất cả cùng một lúc. Vậy là một thế giới mới được mở ra ngay bên trong MCU, nơi những tiêu chuẩn đạo đức trở nên nhạt nhòa.

Người tốt, kẻ xấu cách nhau một lằn ranh nhỏ, chỉ có những phe phái, những tay lính đánh thuê tấn công lẫn nhau. “Bà trùm” tình báo Valentina Allegra de Fontaine cũng lộ diện và thành lập nhóm Thunderbolts* với các thành viên gồm Yelena, U.S. Agent, Taskmaster, Ghost, Red Guardian và Bucky Barnes.

Nhiệm vụ của nhóm hay tung tích kẻ đứng sau một chuyện vẫn chưa được hé lộ. Theo nhiều nguồn tin, Bob chính là siêu anh hùng Sentry và khả năng cao sẽ có một trận chiến hoành tráng với nhóm anh hùng toàn sát thủ này. Thunderbolts* sẽ là một mảnh ghép vô cùng quan trọng trong tương lai của MCU khi đưa trở lại nhiều cái tên tiềm năng, chưa được khai thác trọn vẹn để chuẩn bị cho cuộc chiến hoành tráng phía sau.