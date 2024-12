Vượt qua mác 'con giáo viên', từ bỏ con đường sư phạm để theo đuổi đam mê của nữ sinh viên 2004

SVVN - Trần Thu Hà (sinh năm 2004) là sinh viên năm ba chuyên ngành Báo mạng điện tử, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ngày đứng trước ngưỡng cửa đại học, Hà gặp nhiều khó khăn khi phải lựa chọn giữa ngành học ba mẹ định hướng và nguyện vọng của bản thân. Từ bỏ ngành Sư phạm, Thu Hà mạnh mẽ tiến tới Báo chí truyền thông với một trái tim đầy nhiệt huyết và đam mê.

Hành trình văn chương và thoát mác “con giáo viên”

Cuộc đời mình có nhiều duyên với văn chương. Sinh ra trong một gia đình có mẹ là giáo viên Ngữ Văn, mình được tiếp xúc nhiều với sách truyện. Ngày bé, mình thường ngồi cạnh nghe mẹ giảng bài. Những lời văn cứ thế cùng mình lớn dần theo năm tháng. Lên cấp hai, cái duyên với văn chương ngày một lớn hơn. Mình lựa chọn Ngữ Văn là môn học yêu thích và luôn cố gắng dành nhiều tâm huyết với nó. Ngày đêm cặm cụi, miệt mài bên từng trang giấy viết, mình đã hoàn thành được nguyện vọng đầu tiên, trở thành học sinh lớp Chuyên Văn của Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành. Đối với mình, ba năm cấp ba là một khó quên. Mình đã được sống, học tập và gặp gỡ nhiều thầy cô, bạn bè. Họ đã truyền cho mình rất nhiều động lực sống, giúp mình trở nên hoạt bát hơn.

Dù mang nhiều kỉ niệm đẹp nhưng trong khoảng thời gian ba năm, nhiều lúc mình đã vô cùng áp lực bởi ba chữ “con giáo viên”. Thi đỗ vào Chuyên không chỉ vì ước mơ của bản thân mà còn vì niềm tự hào của mẹ. Ba chữ “con giáo viên” là một thử thách để mình luôn cố gắng vượt qua. Nhiều lúc mình đã tự nghĩ, liệu vào Chuyên có thực sự là mơ ước của mình hay chỉ là làm hài lòng sự kỳ vọng của gia đình. Nhưng rồi mình nhận ra, được học ở Chuyên chính là ước mơ mà bản thân khao khát muốn làm được. Những nỗ lực của mình đã thực sự được đền đáp khi giành được danh hiệu Học sinh giỏi cả ba năm học và đạt được giải Nhì cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Tỉnh. Với những gì mình đã đạt được tại trường cấp ba càng chứng minh cho con đường mình đã chọn là hoàn toàn đúng đắn.

Chinh phục ước mơ lớn

Đến thời gian ôn thi đại học, mình luôn phân vân và suy nghĩ nên lựa chọn đi theo định hướng của gia đình hay theo đuổi đam mê của chính mình. Ba mẹ mong muốn mình tiếp nối nghề trồng người của mẹ, lựa chọn con đường sư phạm nhẹ nhàng, ổn định. Bản thân mình lại muốn được dấn thân vào nghề Báo, cái nghề mình đã hâm mộ từ lâu. Trong khoảng thời gian ấy, mình và ba mẹ đã có nhiều cuộc tranh luận lớn nhỏ. Ba mẹ luôn mong muốn mình có một cuộc sống ổn định, bình yên, không quá xô bồ, bon chen. Nhưng mình không cho phép bản thân sống vô vị. Tuổi trẻ là để sống với những hoài bão, ước mơ. Có thử ta mới thấy những điều đẹp đẽ trong cuộc sống. Sau nhiều lần thuyết phục, cuối cùng, ba mẹ cũng đã cho mình được thử sức với ngành nghề mà mình luôn ao ước. Ngày cầm giấy báo trúng tuyển trên tay, mình đã vỡ oà cảm xúc. Giây phút ấy mình biết bản thân đã chính thức được sống thỏa đam mê.

Khi mới bắt đầu xuống Hà Nội, mình vô cùng hào hứng bởi sự nhộn nhịp, đông đúc của nơi đây. Nhưng sự hào hứng đấy không kéo dài được lâu, thay vào đó là những nỗi lo không tên của một đứa con mới xa gia đình. Chuyện nhà, chuyện ăn, chuyện đi lại và còn vô vàn những điều khác khiến mình cảm thấy mông lung và sợ hãi. Nhiều đêm, mình đã bật khóc vì nhớ quãng thời gian còn được ba mẹ bao bọc, không phải lo nghĩ cơm ăn áo mặc. Vào những giây phút yếu lòng ấy, mình đã có những người bạn cũ và những người bạn mới ở bên sẻ chia và cùng nhau cố gắng trên hành trình tương lai. Tình bạn là một thứ tình cảm vô cùng quý giá và mình luôn trân trọng. Khi hoạn nạn, khó khăn, tình bạn chân chính là chỗ dựa vững chắc để mình có thể vực dậy và tiến lên.

Môi trường ở đại học khác với ở cấp hai, cấp ba. Vì vậy, thời gian đầu, mình đã bị bỡ ngỡ về cách học và không theo kịp chương trình. Phải mất khoảng gần một tháng mình mới có thể tìm được phương pháp học phù hợp cho bản thân. Môi trường tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền vô cùng năng động và trẻ trung. Ban đầu, mình còn hơi rụt rè và nhút nhát. Nhưng nhờ có thầy cô và bạn bè xung quanh cổ vũ, mình đã dần cởi mở và hoạt bát hơn. Mình tham gia một số hoạt động của trường để kết thêm nhiều bạn mới và tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Chỉ sau gần ba năm học, mình đã có thể tự tin giao tiếp trước đám đông mà không còn e dè, lo lắng. Đây là một kỹ năng vô cùng cần thiết không chỉ ở trên ghế nhà trường mà còn cả phục vụ cho công việc trong tương lai. Giao tiếp chính là chìa khóa để mở cửa thành công.

Lý thuyết luôn phải đi đôi với thực hành. Những kiến thức được học từ sách vở nếu không áp dụng ngoài đời sống cũng sẽ chỉ là những con chữ. Chính vì vậy, mình đã lựa chọn công việc làm cộng tác viên cho báo để có thể trau dồi vốn kiến thức và khả năng viết lách. Mình đã được gặp gỡ và học hỏi rất nhiều từ các anh chị phóng viên kỳ cựu, những người mà tưởng chừng chỉ có thể thấy trên Tivi. Các anh chị đã cho mình thêm những hiểu biết về nghề báo, về những khó khăn mà một nhà báo thường gặp. Qua đó, mình càng thấy ngưỡng mộ, khâm phục tinh thần, ý chí của những người phóng viên.

Mỗi lần có dịp về thăm gia đình, mình lại thấy mái tóc ba điểm thêm nhiều sợi bạc, khuôn mặt mẹ hằn lên nhiều nếp nhăn. Những dấu hiệu của tuổi già ấy là một lời tự nhắc nhở của mình rằng phải luôn cố gắng, phấn đấu hết mình để thành công và quay về phụ giúp gia đình. Ba mẹ đã không quản khó nhọc, mệt mỏi để nuôi nấng lên một “chiến binh”. Cũng đã đến lúc mình phải trở thành “lá chắn thép” để bảo vệ và chăm sóc gia đình của mình.

“All our dreams can come true if we have the courage to pursue them” (Tất cả những giấc mơ của chúng ta đều có thể trở thành hiện thực, nếu chúng ta có đủ can đảm để theo đuổi chúng) - Walt Disney. Tuổi trẻ ai cũng có cho mình những hoài bão, khát vọng. Theo đuổi ước mơ là một trong những con đường có thể giúp ta đến với thành công dễ dàng. Hãy cứ tiến về phía trước bằng tất cả nhiệt huyết và đam mê, thành công sẽ luôn chờ ta ở đó. Mình tin rằng, khi lựa chọn con đường Báo chí này, chính mình cũng đã thành công một nửa chặng đường vì mình dám sống và đương đầu với hoài bão, ước mơ. Cho dù có khó khăn nào mình có gặp phải thì lựa chọn của mình vẫn là quyết định đi đến tận cùng của niềm đam mê. Mình tin rằng hãy cứ kiên trì, nỗ lực với lựa chọn của bản thân thì con đường khó khăn đó sẽ dẫn lối đến thành công.