Xa Thi Mạn lần đầu lên tiếng về tin đồn bất hoà với La Gia Lương

SVO - Xa Thi Mạn đã từ chối tham gia quay phần tiền truyện của 'Nữ thần công lý', phủ nhận mọi bất hòa với La Gia Lương và khẳng định rằng, giữa họ không hề có mâu thuẫn nào trong đời tư.

Gần đây, một cặp đôi từng đóng chung trong làng giải trí lại bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Nguyên nhân rất đơn giản, trong khi La Gia Lương tuyên bố tham gia bộ phim truyền hình mới Nữ thần Công lý (Goddess of Justice) phần ngoại truyện, trong khi Xa Thi Mạn, một ứng cử viên tiềm năng cho vai chính, lại khẳng định sẽ không tham gia diễn xuất. Sự việc này ngay lập tức làm dấy lên vô số lời đồn đoán, thậm chí có người còn cho rằng, mối quan hệ giữa hai người rạn nứt, dẫn đến tình trạng “cùng một phim, nhưng khác diễn viên”.

Trước những lời đồn đoán ngày càng lan rộng, Xa Thi Mạn rõ ràng không muốn để sự hiểu lầm kéo dài. Tại một sự kiện gần đây, cô đã công khai lên tiếng bác bỏ tin đồn và đưa ra một câu trả lời 'hoàn hảo như trong sách giáo khoa'.

Khi được hỏi lý do tại sao cô không tham gia dự án, Xa Thi Mạn giải thích rằng, hiện tại, cô không có kế hoạch tham gia bộ phim. Sau đó, cô đột ngột chuyển sự chú ý sang "bí ẩn về mối quan hệ" mà công chúng tò mò nhất.

Cô thẳng thắn khẳng định, hoàn toàn không có mâu thuẫn nào giữa cô và La Gia Lương, và mối quan hệ của họ khá tốt ngoài đời. Lời phủ nhận mạnh mẽ này ngay lập tức bác bỏ những tin đồn sai sự thật về "bằng mặt nhưng không bằng lòng" hay "xích mích trên phim trường" của họ.

Thực tế, những tin đồn về "rạn nứt do diễn xuất" rất phổ biến trong ngành giải trí. Lý do dẫn đến sự hiểu lầm này phần lớn là do sự chú ý quá mức xung quanh phần ngoại truyện của phim Nữ thần Công lý.

Khi công chúng biết tin La Gia Lương được xác nhận tham gia dàn diễn viên, trong khi Xa Thi Mạn, người cũng có mối quan hệ thân thiết với bộ phim, lại bất ngờ vắng mặt, nhiều cư dân mạng lập tức dấy lên những lời đồn đoán. Trong bối cảnh chưa có xác nhận chính thức, những kịch bản kịch tính như "mâu thuẫn" và "loại trừ" tự nhiên xuất hiện.

Tuy nhiên, phản hồi của Xa Thi Mạn đã bác bỏ tin đồn một cách dứt khoát bằng những sự thật đơn giản và trực tiếp. Việc không hợp tác chỉ đơn giản là do xung đột lịch trình hoặc không phù hợp dự án, và hoàn toàn không liên quan đến tình cảm cá nhân.

Để chứng minh rõ ràng hơn nữa, Xa Thi Mạn đã đưa ra bằng chứng thuyết phục với lần hợp tác cuối cùng của họ là trong bộ phim truyền hình kỷ niệm của TVB, Family Glory: The Successor.

Family Glory: The Successor là một bộ phim ăn khách trong suốt thời gian phát sóng, và những cảnh diễn giữa Xa Thi Mạn và La Gia Lương vô cùng hấp dẫn. Việc Charmaine Sheh nhắc đến dự án này một cách cụ thể cho thấy, lần hợp tác cuối cùng của họ không chỉ rất thú vị mà còn thể hiện sự ăn ý tuyệt vời. Nếu thực sự có bất kỳ sự thù địch nào như tin đồn, làm sao họ có thể diễn xuất ăn ý đến vậy trên màn ảnh?

Trong thời đại bão hòa thông tin này, mọi hành động của người nổi tiếng dường như đều bị soi mói. Việc không hợp tác có thể bị hiểu nhầm là "rạn nứt", việc không tương tác trên mạng xã hội có thể được lan truyền như một "mâu thuẫn". Nhưng sự việc nhỏ giữa Xa Thi Mạn và La Gia Lương cho chúng ta thấy một điều: Trong thế giới của những người từng trải, người ta đến với nhau nếu họ đồng ý, và đi theo con đường riêng nếu họ không đồng ý, còn bình thường thì họ sống an phận, biết nhìn trước nhìn sau.

