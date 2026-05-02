Trương Lăng Hách hay Vương Hạc Đệ sẽ giành ngôi vị đẹp trai nhất trong phim truyền hình Trung Quốc 2026?

SVO - Trương Lăng Hách trong 'Trục Ngọc' và Vương Hạc Đệ của 'Hắc Dạ Cáo Bạch' nổi lên như những ứng cử viên hàng đầu trong cuộc bình chọn 'Top 10 nam diễn viên chính đẹp nhất phim truyền hình Trung Quốc năm 2026', đang gây xôn xao dư luận.

Thị trường phim truyền hình Trung Quốc năm 2026 thực sự là thiên đường dành cho những người yêu thích vẻ đẹp hình thể. Hàng loạt nam diễn viên điển trai trở lại với những tác phẩm mới ngay từ đầu, từ vẻ đẹp thanh tao trong phim cổ trang đến sự quyến rũ cuốn hút trong phim hiện đại, mỗi người đều đẹp đến mức khó lòng rời mắt.

Gần đây, cuộc bình chọn "Top 10 nam diễn viên chính đẹp nhất phim truyền hình Trung Quốc năm 2026" đang gây xôn xao dư luận, với Trương Lăng Hách của Trục Ngọc và Vương Hạc Đệ của Hắc Dạ Cáo Bạch nổi lên như những ứng cử viên hàng đầu. Số phiếu bầu của họ đang rất sát nút, vậy ai sẽ giành được vị trí quán quân?

Hãy bắt đầu với Trương Lăng Hách. Vai diễn Tạ Chinh, vị hầu gia từng lẫy lừng, lại đang che giấu thân phận, mang theo mối thù kéo dài nhiều năm trong Trục Ngọc của anh ấy đơn giản là đỉnh cao của diễn xuất phim cổ trang. Khoác trên mình bộ áo giáp đen, chỉ riêng ánh mắt sắc sảo nhưng hơi lạnh lùng của anh ấy cũng đủ khiến người hâm mộ phải trầm trồ.

Bức ảnh hậu trường khi Trương Lăng Hách quay phim cho thấy ngay cả khi không trang điểm, sống mũi cao và đường quai hàm sắc nét của anh ấy vẫn vô cùng nổi bật.

Tuy nhiên, một số người cho rằng anh ấy không đẹp trai bằng khi mặc đồ hiện đại như khi đóng phim cổ trang. Nhưng sau khi xem những bức ảnh chưa chỉnh sửa của anh ấy từ các sự kiện trước đây, có thể nói rằng một người đàn ông đẹp trai thì vẫn đẹp trai, anh ấy trông đẹp trong bất cứ diện mạo nào.

Với Vương Hạc Đệ trong Hắc Dạ Cáo Bạch anh ấy tràn đầy vẻ quyến rũ nam tính. Vào vai một cảnh sát chìm trong chiếc áo khoác da, vẻ mặt láu cá và cơ bụng 8 múi của anh toát lên sự nam tính đến mức như nhảy ra khỏi màn ảnh. Một số người lo ngại Vương Hạc Đệ sẽ bị đóng khung vào một kiểu vai diễn, nhưng vai diễn này đã cho thấy sự đột phá cả về diễn xuất lẫn ngoại hình của anh.

Ngay cả ở hậu trường, hình ảnh không chỉnh sửa cũng cho thấy sức hút đặc biệt của Vương Hạc Đệ.

Người hâm mộ của Vương Hạc Đệ và Trương Lăng Hách đã tranh cãi gay gắt trong phần bình luận suốt mấy ngày nay, tạo nên cảnh tượng sôi nổi trên toàn cõi mạng. Một số người cho rằng: "Đối với phim cổ trang, hãy xem Trương Lăng Hách, đối với phim hiện đại, hãy xem Vương Hạc Đệ", trong khi một số đông khác đáp trả: "Cả hai vừa ngầu vừa ngọt ngào và có thể hợp với bất kỳ phong cách nào".

Bên cạnh hai ngôi sao hàng đầu này, danh sách còn có nhiều gương mặt quen thuộc. Thừa Lỗi trong Còn ra thể thống gì nữa toát lên vẻ duyên dáng, lịch lãm trong trang phục cổ trang, Nhậm Gia Luân trong Phong Dữ Triều mang dáng vẻ của một cán bộ cổ hủ, Tống Uy Long trong Tôi như ánh dương rực rỡ rạng rỡ và điển trai và Hứa Khải trong Phạm Vi 800 Mét vẫn giữ được nét quyến rũ tinh nghịch.

Tuy nhiên, người kém may mắn nhất là nam chính cuối bảng, bị chế giễu vì "sự xuống sắc". Mặc dù tên không được nêu rõ, nhưng phần bình luận đầy rẫy những phỏng đoán. Một số người cho rằng đó là một diễn viên tăng cân trong một bộ phim nào đó, trong khi những người khác nghĩ rằng đó là do tạo hình kém. Dù sao đi nữa, việc lọt vào danh sách đã là một thành tích đáng kể, xét đến việc tiêu chuẩn của khán giả ngày càng cao hiện nay.

