Giải 'Oscar 2027' đề cập đến AI trong các quy định mới

SVO - Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh đã công bố các cập nhật trên nhiều hạng mục, nhấn mạnh tầm quan trọng của tác giả con người, trong khi không cấm AI.

Các quy tắc mới cũng bao gồm những thay đổi đáng kể đối với hạng mục phim quốc tế bị chỉ trích nhiều, mở rộng điều kiện để bao gồm các phim đã giành được giải thưởng cao nhất từ ​​các liên hoan phim danh giá như Cannes, Venice và Toronto.

Là một phần trong việc xem xét hằng năm các quy tắc đủ điều kiện tham gia Oscar, Viện Hàn lâm đang giải quyết một trong những mối quan ngại lớn nhất của cộng đồng làm phim toàn cầu: Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (AI).

Các quy định mới nêu rõ rằng, "các công cụ này không giúp ích cũng không gây hại đến cơ hội được đề cử" và Viện Hàn lâm cùng mỗi nhánh "sẽ đánh giá thành tựu, có tính đến mức độ con người đóng vai trò trung tâm trong quá trình sáng tạo khi lựa chọn bộ phim nào sẽ được trao giải". Họ cũng bảo lưu quyền yêu cầu thêm thông tin từ nhóm làm phim về bản chất của việc sử dụng trí tuệ nhân tạo và "vai trò của con người". Khi nói đến tính đủ điều kiện của các màn trình diễn, chỉ những vai diễn "được chứng minh là do con người thực hiện với sự đồng ý của họ" mới được xem xét.

Khi số lượng thành viên dần mang tính quốc tế hơn, ngày càng có nhiều lời kêu gọi cải tổ hạng mục phim quốc tế, vốn liên tục bị chỉ trích là không công bằng, lỗi thời và dễ bị can thiệp chính trị. Điều đó dẫn đến việc các nhà làm phim độc lập và bất đồng chính kiến ​​thường không được đề cử đại diện cho quốc gia của họ.

Ngoài giải "Cành cọ Vàng" tại Cannes, giải "Sư tử Vàng" tại Venice và giải "Platform" tại Toronto, các liên hoan phim khác có giải thưởng đủ điều kiện còn có: Giải "Gấu Vàng" của Liên hoan phim quốc tế Berlin, giải "Phim hay nhất" của Liên hoan phim quốc tế Busan và Giải thưởng Lớn của Ban giám khảo Điện ảnh Thế giới tại Liên hoan phim Sundance.

Tất cả các phim quốc tế cũng sẽ được ghi nhận là phim được đề cử, chứ không phải quốc gia hay khu vực, và giải thưởng sẽ được chính nhà làm phim nhận. Tên đạo diễn cũng sẽ được ghi trên tấm bảng Oscar, sau tên phim và quốc gia nếu có.

Các diễn viên giờ đây có thể được đề cử cho nhiều hơn một giải thưởng trong cùng một hạng mục. Ngành diễn xuất đang bắt kịp với phần còn lại của Viện Hàn lâm trong việc cho phép một diễn viên được đề cử cho nhiều hơn một vai diễn trong cùng một hạng mục. Ví dụ, nếu người chiến thắng giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" năm nay, Michael B. Jordan, có hai vai diễn chính xuất sắc trong hai bộ phim khác nhau vào năm 2026, anh ấy có thể nhận được hai đề cử "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất".

Ban tổ chức cũng đã làm rõ tiêu chí đủ điều kiện của các bài hát gốc được sử dụng trong phần nhạc cuối phim. Đối với những bài hát mà đoạn nhạc đầu tiên được phát trong phần nhạc cuối phim, bài hát đó phải trùng với ít nhất 15 giây cuối cùng của phim trước khi phần nhạc kết thúc được chiếu để đủ điều kiện xem xét. Bài hát gốc đoạt giải năm nay, Golden là một phần quan trọng của KPop Demon Hunters và được sử dụng nhiều lần trong suốt bộ phim.

