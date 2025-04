'Xây trường cho em': Hành trình mang con chữ đến vùng cao

SVVN - Ngôi trường mầm non Pó Sinh đơn sơ nằm cheo leo ở nơi xa nhất của huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên đang dần được thay mới. Đó là nhờ sự chung tay của các bạn trẻ hâm mộ rapper Negav ở mọi miền tổ quốc thông qua dự án “Xây trường cho em” của nhóm Embes3mien ( Em bé ba miền).

Những đứa trẻ kiên cường

Băng qua vài ngọn đồi, men theo con đường nhỏ, ngôi trường mầm non Pó Sinh nằm lặng lẽ ở nơi xa nhất, cao nhất của xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Không có cha mẹ, người lớn đưa đến trường như bao đứa trẻ khác, các em cứ nối đuôi nhau, đứa lớn dắt đứa nhỏ băng qua các con đường đất để đến trường. Chưa một lần kêu than bởi chúng hiểu cha mẹ đang bận kiếm từng đồng trang trải cuộc sống, chúng phải tự lớn lên.

Trường mầm non Pó Sinh là nơi học tập của 72 em nhỏ. Cả trường chỉ có hai lớp học và một phòng công vụ, được dựng lên từ những tấm ván nhựa. Ngày đông gió lùa lạnh buốt, ngày hè nắng nóng như thiêu.

Tới thăm trường vào một ngày đầu xuân, các bạn trẻ trong nhóm Embes3mien bất ngờ trước sự đơn sơ đến thiếu thốn của ngôi trường. Từng mảnh ván nhựa được ghép vào nhau, không đủ an toàn cho các bé sinh hoạt. “Phải đi khảo sát mới thấy thực tế, cô giáo và các em đang học tập và làm việc dưới một điều kiện rất khắc nghiệt. Do ở vị trí cao nhất của huyện Điện Biên Đông nên trường học rất dễ có khả năng bị xê dịch và sập. Nhìn bề ngoài thấy rất chắc chắn nhưng đã có trường hợp khi cô và các bé ngồi trong lớp, do gió to nên có một mảnh ván bị bay ra ngoài. Nhờ có sự hỗ trợ của nhân dân địa phương, lớp học mới có thể cầm cự được tới giờ. Xung quanh trường học đã có nhiều chỗ bị sạt lở, chỉ còn lại một vài mét.” Bạn Trúc Uyên - đại diện nhóm ngậm ngùi chia sẻ những hình ảnh và câu chuyện khi tận mắt tới điểm trường.

Bạn Tường Vi - đại diện nhóm chia sẻ những thiếu thốn các em học sinh tại trường mầm non Pó Sinh đang phải đối mặt: “Ngày cả nhóm tới khảo sát địa điểm và thăm các em, chúng mình thấy các bé đều mặc những bộ quần áo khá giống nhau. Hỏi ra mới biết, cô dặn các em mặc quần áo đẹp vì có khách quý tới thăm lớp. Và bộ quần áo đẹp nhất các em có chính là những bộ đồ được tài trợ đã sờn vải bạc màu. Chúng mình đã trò chuyện và hỏi các bé có thích đi học không và câu trả lời của các bé khiến chúng mình vô cùng xót xa: “Con thích đi học lắm, vì đi học có bạn và có cơm ăn.” Bữa cơm bình thường với chúng ta nhưng lại là bữa ăn xa xỉ mà chỉ khi đi học các bé mới được thưởng thức. Nhìn những ánh mắt long lanh, hào hứng của các em nhỏ, chúng mình không khỏi xót xa.” Bên trong tấm áo đồng phục mỏng là một tâm hồn khao khát được đủ đầy.

Hiện tại, dự án đã xong phần đo đạc, lên ý tưởng, vận chuyển vật liệu và chuẩn tới lễ thi công vào ngày 12/4 sắp tới. Dự án đã nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ nhiệt tình của chính quyền địa phương cũng như các bạn trẻ mọi miền Tổ quốc.

Người trẻ nhưng tấm lòng “không trẻ”

Có người từng nói thế hệ trẻ bây giờ thường sống vô tâm, vô cảm với xã hội, con người. Đó là một ý kiến vô cùng sai. Người trẻ ngày nay tuổi tuy nhỏ nhưng tấm lòng lại vô cùng lớn lao. Không giống các tập đoàn, doanh nghiệp lớn mạnh, “tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”, các bạn trẻ thể hiện sự biết ơn với xã hội, thể hiện tấm lòng của mình thông qua các hoạt động thiện nguyện nhỏ lẻ nhưng vô cùng ý nghĩa.

Bạn Trúc Uyên đã có những chia sẻ ý nghĩa về cơ duyên đến với dự án “Xây trường cho em”: “Team Embes3mien luôn đón nhận năng lượng tích cực từ Negav và lan tỏa bằng những hoạt động ý nghĩa, bền vững. Chúng mình từng thực hiện nhiều dự án thiện nguyện hỗ trợ trẻ mồ côi, bệnh nhi ung thư, người già neo đơn và người vô gia cư. Nhờ sự ủng hộ từ cộng đồng yêu mến Negav, Embes3mien mong muốn tạo ra tác động lớn hơn. Với niềm tin rằng một xã hội tốt đẹp bắt đầu từ việc đầu tư vào nền tảng ban đầu, chúng mình chọn xây dựng tương lai cho trẻ em – những mầm non của xã hội. Khi nền móng vững chắc, tương lai sẽ rực rỡ không chỉ cho các em mà còn cho toàn cộng đồng. Dự án không chỉ mang lại mái trường cho trẻ vùng cao mà còn khẳng định rằng giới trẻ ngày nay có thể kết nối và cống hiến cho xã hội theo cách riêng của mình. Chúng mình luôn kiên định với mục tiêu, sứ mệnh của Embes3mien trong việc đem lại những giá trị bền vững cho xã hội song hành trên con đường hỗ trợ phát triển hình ảnh cho rapper Negav. Toàn bộ tài chính đều do các fan của Negav khắp mọi miền Tổ quốc đóng góp, cùng nhau tạo nên điều ý nghĩa dưới cái tên "Embes".

Trong thời đại này, khi người trẻ có thể lựa chọn nhiều cách để sống, thật đáng trân trọng khi họ chọn cách cống hiến, chọn đem niềm vui đến những nơi xa xôi nhất. Những con đường còn dài, nhưng hành trình chưa bao giờ ngừng lại. Giới trẻ ngày nay yêu âm nhạc, yêu thương và đồng hành cùng nghệ sĩ không vô nghĩa mà họ vẫn có thể tạo ra những giá trị tốt đẹp cho xã hội, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn và làm nên một cộng đồng trẻ với những trái tim rực cháy.