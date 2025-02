Ước mơ âm nhạc của chàng trai khiếm thị đầy nghị lực

SVVN - Đông Ấm là chương trình thiện nguyện thường niên của Đội sinh viên tình nguyện Nghệ An tại Học viện Báo chí & Tuyên truyền (Đội SVTN Nghệ An tại AJC). Sau hơn 1 tháng hoạt động, chặng hành trình đã đi đến hồi kết, các món quà ý nghĩa được trao tới các em nhỏ tại xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An vào ngày 19/01/2025.